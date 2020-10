Se abrieron las puertas al público el día 3 de octubre y se obtuvo un gran éxito de afluencia, dentro de los márgenes establecidos por la Diputación, pero ante todo se comprobó que había muchas ganas de hacerlo todo muy bien y así poder ‘regresar’ en el siguiente partido en casa. Y es que la seguridad es lo primero en esta situación que se está viviendo, por lo que el club ahorrador lo que midió con un mayor interés fue la rigurosidad del cumplimiento del protocolo anti contagio por parte de todos los asistentes, que fue impoluto: “Este comportamiento ejemplar de la afición era el que esperábamos”. Así lo ha reconocido Alfredo Cortés, que, como gerente de Unicaja Almería, ocupa la posición central en la organización de los partidos. Una vez hecha, no obstante, “la comprobación de que todo funcionaba y todos tenían el compromiso de cumplir las normas”, se repitió este sábado, con idéntico resultado, por lo que es ahora cuando se da “luz verde al inicio de la campaña de abonos más esperada”.

Y sí, será especial, “sobre todo por el número reducido de carnés que salen a venta y la obligación de plantearla sumamente versátil, atentos para transformarla acorde a la evolución de los acontecimientos”. Como aspecto principal en ese sentido está el compromiso de devolución de la parte proporcional del dinero, en el caso extremo de que se suspenda la competición, como sucedió en marzo, o tenga que disputarse a puerta cerrada. El eslogan ya era conocido, puesto que se lanzó en la víspera del encuentro del debut ante Arenal Emevé Lugo, y se mantiene porque sigue habiendo necesidad de “trasladar un mensaje de tranquilidad”. Así, la campaña de abonos de la temporada 2020/2021 tiene como reclamo Yo vuelvo al vóley, seguro… y seguro (o segura). Este juego de palabras y el uso de un doble sentido pretende potenciar la certeza de que se vuelve porque apetece y es un disfrute, pero acompasada con que se hace ‘libre o exento de riesgo’, tal y como define el diccionario de la RAE.

Alfredo Cortés ha subrayado que “primero se han hecho las comprobaciones de que la afición tenía ganas de disfrutar de nuevo del voleibol del más alto nivel y que esto es absolutamente compatible con la seguridad individual y colectiva”. Respecto a la primera parte, contra Melilla Sport Capital “se vendieron todas las entradas e incluso algunas personas se quedaron sin poder entrar”. Sobre la segunda parte, el trabajo del club, coordinado con la Diputación de Almería como la propietaria y gestora del pabellón, ha derivado en un documento único como cruce de protocolos para una normativa que el público “ha asumido con absoluta responsabilidad”. Dicho esto, ha añadido un muy contundente “estamos preparados, y por eso arrancamos, por fin, la campaña de abonos”. Como detalle principal, además de la referida versatilidad, está que se potencia el beneficio de renovación, siendo siempre precios ajustados.

‘Yo voy al vóley, seguro… y segur@’: el club ahorrador ya adelantó este eslogan para hacerlo coincidir con el regreso a la competición y trasladar a su afición toda la tranquilidad de asistir al pabellón Moisés Ruiz sin correr riesgo alguno de contagio

Y es que el dinero vuelve a ser lo de menos, al menos en lo que respecta a la gente “que apoya regular e incondicionalmente al equipo”. Tal y como se había dicho, se da preferencia a quienes reservaron, entregando 5 euros a título simbólico, durante este verano. A los que confirmen su abono se les hará la devolución de tal cantidad, a modo de descuento añadido sobre el precio final. Este se ha fijado en 60 euros el ‘Abono General’, con un descuento del 25% para las renovaciones, quedándose por tanto en 45 euros toda la temporada. En cuanto al formato de ‘Abono Familiar’, hay novedad, puesto que, por 100 euros, 75 euros en caso de renovación, se da cabida a dos adultos y a dos niños con relación de hasta segundo grado de consanguinidad entre ellos. Si se renueva, el abono de cada uno sale a 18,75 euros, y en el caso de familias numerosas, mejor aun, porque cada carné adicional se cobrará a 10 euros.

En relación a la modalidad ‘Abono Especial’, su precio se ha fijado en 30 euros, con igual 25% de descuento para quienes renueven, quedándose en 22,50 euros. Es el que se ofrece a menores de edad, peñas, empleados de Unicaja, parados o en una situación de ERTE, jubilados o pensionistas, mayores de 65 años y estudiantes de la UAL poseedores de la Tarjeta Deportiva Plus. Respecto a esto último, se prepara otra serie de incentivos y aproximación a la comunidad universitaria. Por último, se va a avanzar más en cuanto a la aproximación a otros clubes deportivos, de modo especial de voleibol, puesto que se ha puesto un precio simbólico de solo 5 euros toda la temporada para los deportistas federados de hasta categoría juvenil incluida y a sus entrenadores. Para sus familiares directos se ha fijado un precio de 20 euros, el mismo que se aplicará a deportistas senior, a directivos del club y a árbitros.

En cuanto a plazo para confirmar la reserva efectuada los meses anteriores, se ha puesto como límite el viernes 30 de octubre, justo antes de la disputa de la tercera jornada de la Superliga, con la visita de Río Duero Soria para vivir todo un ‘clásico’. Si en esa fecha no se ha formalizado el abono, se entenderá que se rehúsa al mismo y se pondrá a la venta la plaza a la que se tenía derecho: “Es muy importante que se tome conciencia de que el aforo es limitado y de que hay personas que sí tienen interés en acceder al pabellón”. Yendo un poco más allá, Alfredo Cortés, quien ha insistido en que “hubo familias que no pudieron entrar el sábado pese a que sí había algún sitio disponible dentro, pero que no podíamos vender por deferencia a quienes habían hecho la reserva y les habíamos garantizado el asiento”, ha anunciado que habrá un sistema para que el abonado avise de que no podrá asistir a algún partido y que se puede disponer de su plaza”.