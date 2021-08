Unicaja Almería se pone en marcha

La pretemporada ahorradora, algo más tardía que los años anteriores, ha echado a andar este lunes día 30 de agosto, y lo ha hecho con un gran ambiente entre todos los integrantes del plantel ahorrador y el cuerpo técnico. Ha sido un momento para el reencuentro de varios de ellos, para la puesta al día sobre los últimos meses sin competición y para expresar, con palabras o sin ellas, la ilusión común de compartir una temporada que se presenta apasionante y muy cargada de optimismo. Ocho de la mañana, hora ‘oficial’ de la cita, pero desde un buen rato antes ya no faltaba nadie en las instalaciones del Hospital HLA Mediterráneo. ‘Ganas’, palabra más repetida de la jornada matutina, ocupada con prueba COVID, analítica y electrocardiograma.

Una vez más, el personal hospitalario ha hecho gala de su profesionalidad durante la estancia de la delegación verde, siendo una parte fundamental ya no tan solo en el arranque de este ‘Proyecto 2021/22’ de Unicaja Costa de Almería, sino a lo largo de la trayectoria que vaya a seguir hasta el final de la temporada. Después de tomar muestras y cumplir esa parte obligada y necesaria, el doctor José García ha cogido el testigo en las dependencias médicas del pabellón Moisés Ruiz para su habitual y meticuloso reconocimiento, para final de una mañana que deja por delante un total de cinco semanas de trabajo de preparación hasta el día 2 de octubre, debut liguero en casa ante Valencia. Es sí, el balón se hará esperar algo más para los jugadores.

Y es que la sesión vespertina de este mismo lunes supone toma de datos emanados de las pruebas físicas dirigidas por Enrique de Haro, realizadas en la pista, que irán seguidas de otras más complementarias en el gimnasio. De este modo, el miércoles, día 1, será cuando llegue el momento más deseado por todos, el de vivir el voleibol real sobre la cancha de juego. Tan solo ha faltado a la cita Igor Jovanovic, ultimando su documentación para incorporarse en breve al grupo, más un fichaje que el club se encuentra gestionando para completar su plantilla profesional. En todo caso, bajo las órdenes de Manolo Berenguel y del resto del cuerpo técnico están los juveniles Pablo y Dani Segura, y Marco Carreño, que harán la pretemporada y tendrán ficha. Al final de su estancia con los Red Lynxes se incorporará también Jorge Soriano.

El técnico almeriense ha explicado que “este año es de lo que más tarde se empieza porque no jugamos la Supercopa, y eso da algo de margen”, pero reconociendo que le habría gustado hacerlo antes, “al final las circunstancias lo han impedido”, si bien eso ha hecho que “se hayan ido acumulando las ganas, que hay muchas”. En ese sentido, “tenemos el listón muy alto de la temporada pasada, con un grupo humano espectacular, pero la primera toma de contacto con este grupo ha sido excepcional, fenomenal, y va a ser un plus para esta temporada el buen rollo y el equilibrio que va a haber entre la gente con experiencia y los jóvenes”, ha manifestado. A esto lo ha definido como “un aliciente”, muy contento con la juventud y su actitud.

Es más, de todo lo vivido la primera mañana se ha quedado con que “la gente joven viene con muchísimas ganas de trabajar, mirando así de reojo, con mucho respeto, a las grandes estrellas que tenemos, y esas grandes estrellas en todo momento van viendo lo que tienen alrededor y demostrando sus deseos de empezar y de ayudar a los jóvenes”. En lo que todos coinciden, con Berenguel al frente, es que “durante la pretemporada, todo lo que se pueda jugar y más”. Habrá partidos de nivel a mitad de mes y de periodo preparatorio: “Hemos tenido que decir que no a alguna opción por distintas circunstancias, pero tras las primeras semanas de contacto creceremos poco a poco y jugaremos contra Melilla, que es uno de los grandes rivales que está pegando muy fuerte, en casa, y nuestro habitual acuerdo con Benfica, en Lisboa”.

El concepto de pretemporada finalmente “sigue siendo el mismo”, ha asegurado el míster, “independientemente de que sea más corta o más larga, intentando competir todo lo que se pueda”. Su intención es intentar llegar al cien por cien al debut de la SVM en el Moisés Ruiz frente a Valencia, “lo que no sé es si lo lograremos, pero se va intentar por todos los medios porque sabemos que es un rival que lleva ya mucho tiempo entrenando, que viene a jugar contra Unicaja, y sabemos cómo viene todo el mundo a este pabellón, y que no permite relajarse porque además está haciendo un buen equipo, muy competitivo”, textualmente. De ello ya se hablará, pero habrá un elemento más para no fallar: “Debut volviendo nuestro público, así que con todo”.