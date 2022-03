Unicaja Almería quiere cerrar el pase ante Boiro

Desde que en agosto de 2008 se decidiese hacer las maletas y pasar del ‘frío’ al ‘calor’, por cuestiones de exceso de aforo y de mucha distancia entre la pista y la grada, se han levantado tres ligas en el Moisés Ruiz. Lo más importante, sabiendo que el principal de los objetivos marcados por el club a lo largo de los años es jugar finales, es que no se ha faltado a ninguna de ellas desde entonces. El feudo almeriense, convertido en un templo del voleibol español gracias a los ahorradores que han ido vistiendo la camiseta verde a lo largo de las catorce temporadas últimas, contando con la presente, ha sido escenario de todas las finales de la Superliga que se han podido jugar desde 2009, siempre contra Teruel menos una vez frente a Ca’n Ventura y otra ante Guaguas. 2020 dolió por COVID.

En los anales de la entidad y en las crónicas está escrito que ‘nada como el Rafael Florido’ por su característica de ‘olla a presión’, máginas noches europeas incluidas, pero desde la afición de Unicaja Costa de Almería se ha decidido que ya es el momento de, al menos, igualar todo aquello… en el Moisés Ruiz. Viene Rotogal Boiro, y lo hace herido por derrota y por orgullo, así que es fundamental que se haya producido y que permanezca activa la conexión extraordinaria que hay entre el equipo y la grada. El primer objetivo es conseguir que la racha no se rompa respecto a alcanzar la final, y desués la lucha por el título, claro, pero no habrá nada de eso si no se remata una eliminatoria tan complicada como también engañosa. Los de Barbanza tienen mucha calidad y garra y están haciendo historia.

Es cierto que no se les dejó prácticamente jugar en su casa debido a la exhibición que se hizo por parte ahorradora en saque y bloqueo, y no lo es menos que esas siguen siendo armas muy a favor de los de Manolo Berenguel, pero Rotogal Boiro luchará por darle la vuelta a la situación y al menos vivir un partido parecido al del cuarto de final de la Copa del Rey de hace un mes. Si Unicaja Costa de Almería aprendió bien aquella lección, la cuestión es si su adversario ha aprendido la siguiente. Eso sí, tendrá un escollo más que por ahora no había tenido que superar, y es el empuje de la afición a los verdes. Y es que nadie se quiere perder la cita de este viernes desde las 20.30 horas, con el arbitraje de Antonio Martínez y José Luis Arrarte, porque, principalmente, será un gran espectáculo.

Es lo que este equipo ofrece desde la humildad, una buena ración de sensaciones que quienes acuden al Moisés Ruiz de modo regular han sabido valorar y transmitir. El público llama al público, el mejor prescriptor posible, y poco a poco se avanza hacia el lleno en un pabellón que ya lo ha visto en alguna ocasión. Los jugadores y el cuerpo técnico, muy agradecidos a su afición, han asumido que tienen una cuenta pendiente con ella y que el título de la Superliga sería el mejor modo de saldarla, compartido entre todos. El viernes se presenta la ocasión de dar un gran paso, pero si se pierde quedará otra oportunidad el sábado, en su caso desde las 19.30 horas, y con los mismos árbitros, pero invirtiendo su posición a un lado y otro de la red, Arrarte primero y Martínez segundo.