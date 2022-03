Unicaja Almería quiere ser primero

Atasco en la clasificación de la Superliga Masculina de Voleibol 2021/2022. Solo uno de los 12 equipos no subirá ni bajará en la última jornada, el Río Duero Soria, cuarto sí o sí. Es indicativo de lo reñida que está la competición el hecho de que ya se saben los dos que pierden la categoría, pero no está decidido quién será último. Antes de que todo se produzca es UD Ibiza Ushuaïa Volley, rival de Unicaja Costa de Almería para echar cierre a la fase regular, a un punto del también nuevo equipo de Superliga 2, en su caso desde el miércoles pasado, el Intasa San Sadurniño. En cuanto a los verdes, habrían tenido dos ocasiones de llegar a esta fecha como primeros matemáticamente, pero el virus impidió jugar y entran de lleno en la ‘tarde de los transistores’, segundos, primeros o terceros.

Segundos son actualmente y con una victoria sobre los pitiusos lo tendrán asegurado y, según suceda en Gran Canaria, podrían ser primeros y nunca terceros. En caso de una derrota este sábado, primeros seguro que no, pero sí podrían permanecer en la segunda plaza, o caer a la tercera. Cualquier victoria de Melilla Sport Capital frente a CV Guaguas deja a los ahorradores como están, ‘subcampeones’ de la fase regular, y si hay triunfo canario… el puesto final depende incluso del resultado y del tanteo de ese partido que se disputará a miles de kilómetros. Habría vía libre a concluir primeros si se suman los tres puntos, se sería segundo si se obtienen dos y los melillenses uno… así se puede seguir un párrafo más, pero mejor pensar en ganar 3-0 o 3-1 y no examinarse de matemáticas.

Tan solo un detalle más, y es incluso la opción de un triple empate a 51 puntos entre los tres en la cúspide de la tabla. En caso de coeficientes, porque estaría todo igualado entre ellos, también balance de victorias y derrotas, los verdes no tienen nada a favor por los sendos triples 25-0 encajados por no poder presentarse en Boiro y Soria. Y de ahí, espera para el rival en cuartos de final, que se jugaran primero fuera, pase lo que pase, y después en el Moisés Ruiz. No solo puede ‘bailar’ la posición de Unicaja Costa de Almería, sino la de todos y cada uno de los equipos entre la quinta y la octava plaza. Ninguno de ellos se ve descartado para encabezar ese grupo y concluir en la posición 5, teniendo como rival en la primer eliminatoria a Río Duero Soria. Median dos puntos entre cuatro clubes.

Es cierto que hay una especie de ‘final’ por la quinta plaza entre Feníe Energía Mallorca CV Palma y Rotogal Boiro, pero según el resultado de ese partido se podría producir un… ¡cuádruple empate a 36 puntos! Emoción asegurada en las canchas y ‘humo’ también en las calculadoras, el horario unificado de todos los partidos, excepto el de Arenal Emevé Lugo – Conectabalear CV Manacor, que será a las 17.00 en lugar de a las 18.00 como el resto, conducirá a una resolución casi simultánea tras la que habrá que preparar viaje. El destino, en todo caso, será extremadamente complicado para los de arriba, dado que se comenzará en la pista del peor clasificado, y lo de ‘peor’ es un eufemismo. El título puede que más abierto de los últimos años se afronta con convicción por los ahorradores.

Tras la victoria sobre Melilla Sport Capital, gran recompensa después del parón obligado por COVID de una semana antes, Unicaja Costa de Almería ha recuperado sensaciones y la confianza necesaria para desarrollar todo su potencial de juego. Además, el Moisés Ruiz se ha erigido como un fortín y ya se verá si es suficiente o no, dependiendo de que haya factor cancha en todas las eliminatorias, en caso de ir superándolas. Básico es de nuevo ganar, esta vez, y como broche, a un equipo muy peligroso, sin nada de presión y que tiene una gran calidad en su plantel. La motivación pitiusa será abandonar la máxima categoría con buen sabor de boca, y no hay otro mejor que doblegar a los ahorradores y reivindicarse de ese modo. Arma de doble filo, los de Berenguel están preparados.