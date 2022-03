Unicaja Almería, a la reconquista de la Superliga

Nadie en la expedición blanquiverde sube al autobús con la más mínima duda. Se quiere y se puede, hay disposición al sufrimiento cuanto toque, y al disfrute cuando llegue. Una cosa no quita la otra, claro, y el respeto al rival es absoluto, consciente de que te puede eliminar a las primeras de cambio, pero la confianza es un ingrediente indispensable en todo momento, más en playoff. Rotogal Borio es admirado por su voleibol y por su garra, y su feudo de A Cachada es temido. Aguarda con, seguramente, un gran ambiente en la grada. Pero, cabe insistir, es tiempo de playoff, y todo lo que se diga sobre que todos los equipos parten de cero ya es sabido de sobra. El segundo, que pudo ser primero, se mide al séptimo, que pudo ser quinto. Nada de eso importa. Horizonte nuevo. Dos victorias.

Ese es el precio de las semifinales de la más igualada Superliga de los últimos tiempos y en la que los vaticinios puede que sean más complicados que nunca. Unicaja Costa de Almería, con todo, busca reivindicarse, desplegar el potencial que ya ha mostrado y que, no se engañan sus integrantes, es el único camino a un título que se resiste desde hace seis años. Tras el triplete de la 2015/2016 no se ha sumado ninguna liga, y la docena es un sueño de reconquista que se inicia este sábado a partir de las 20.00 horas. Ya no hay que mirar la suma de puntos, sino de partidos ganados, y se quiere iniciar en Galicia para restar presión al siguiente fin de semana en el Moisés Ruiz. El curso pasado, también en los cuartos de final, se perdió en Soria y se remontó en Almería, pero mejor vencer…

Los puntos suspensivos caben en la mente de los ahorradores, puesto que no se olvidan de la consiguiente parte, la de convencer, o convencerse. Extraordinaria semana sobre la pista y en el gimnasio, el trabajo ha sido excelente y la unión es inquebrantable. Todos a una y a por todas, se cree en que está al lado y en que juntos se ha llegado al más nivel que ningún otro equipo haya sido capaz de desarrollar este temporada. Ser segundos en la fase regular no ha sido de buen gusto por el modo en el que se ha producido, sin poder jugar por la COVID-19, como tampoco ser segundos de la Copa del Rey, por no sacar lo que se llevaba dentro, también frenados en esa carrera semanas atrás por el virus. Los ahorradores sienten que los méritos son otros, y sí, buscan reivindicarlo sobre la pista.

El último choque entre Rotogal Boiro y Unicaja Costa de Almería no se pudo jugar, y fue un triple 25-0 para los gallegos en ese segundo aplazamiento. Venía arrastrado desde la segunda jornada del año 2022, cuando apareció un coronavirus que no se conformó con solo esa vez, sino que afectó también dos meses más tarde. Tres temporadas seguidas lamentando ser el club más afectado por la pandemia, ataques en momentos clave, han pasado demasiadas cosas fuera de las canchas como para que sea lícito desear arreglar los desaguisados dentro, haciendo lo que se sabe y lo que ya se ha mostrado. Fuertes y convencidos, 1.200 kilómetros atravesando literalmente España, la distancia no es olvido, y se viaja con la química que ha nacido entre equipo y afición. Por ella, a ganar.