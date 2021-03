La última imagen que se tiene es la de una despedida, una de relevancia mayúscula, la del capitán Juanjo Salvador. Reconocido por Teruel en la finalísima de aquel año, el pechinero colgó las zapatillas tras una brillante carrera precisamente en la última temporada en la que hubo cuartos de final en la Superliga. No fue la única, sino que unos días antes se había producido la de Vicente Ferrández, otro histórico del vóley español, que dijo adiós al concluir para él los playoffs, eliminado a manos de Unicaja cuando jugaba en Vecindario. El ilicitano había sido verde de 2006 a 2008. Todo se produjo en la 2010/2011, y el último cuarto de final disputado hasta la fecha por los ahorradores se saldó por dos partidos a cero frente a los grancanarios. Desapareció el cruce, clasificándose tan solo cuatro equipos para la lucha por el título desde la campaña 2011/2012. Una década más tarde se recupera, con ocho clubes optando a ser campeón, y la analogía histórica conduce a una feliz coincidencia.

Aquel Unicaja jugaba en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, primero de la fase regular, y en semifinales, al mejor de cinco, se midió con… Ciudad Medio Ambiente de Soria, que había eliminado a Palma. Se saldó con 3-0 y pase a la final por la vía rápida. La casualidad y los méritos de cada uno, tercero y sexto en fase regular, han hecho que el regreso de los cuartos de final se ‘celebre’ con dos o tres clásicos más, y con el mismo duelo que se produjo por aquel entonces, si bien en una eliminatoria más avanzada. Desde el cambio de denominación del club soriano, todo victorias a la cuenta de Unicaja Costa de Almería… excepto una, justamente la última, la previa a este cruce al mejor de tres partidos, con comienzo en Los Pajaritos, el escenario de ese encuentro resuelto en el tie-break el pasado día 24 de enero. Todo, historia, lo de 2011 y hasta lo de 2021, y el 3-0 de la primera vuelta, porque se empieza de cero, y la fase regular se ha encargado de mostrar que cualquier cosa es posible.

Las eliminatorias por el título están más abiertas que en los años anteriores, y eso es algo que todos asumen, ya no solo por el sencillo hecho de ser un camino más largo, sino por la igualdad entre los clubes y las sorpresas que se han producido. A los jugadores de Unicaja Costa de Almería les llega el turno de la demostración, una vez que han sido excluidos de las quinielas desde los foros externos. Lejos de ser algo negativo, incluso puede resultar todo lo contrario, una extraordinaria plataforma desde la que alzar el vuelo hacia la más alta cima de la temporada. El entorchado más importante es el que queda por jugarse, y a por él se va desde una veintena de victorias exacta y seis derrotas, dos por cada uno de los máximos favoritos, Teruel y Guaguas, una, devuelta, con Urbia Uenergía Vóley Palma, y la quinta, en el orden en el que se han producido, frente a su rival de cuartos.

Los ahorradores disfrutan del factor cancha a favor como terceros en la clasificación de la fase regular y tendrán dos partidos en el Moisés Ruiz, de ser necesarios ambos, pero viajan centrados en coger ventaja

Se produjo con la baja de Ignacio Sánchez, que no viajó hasta la que fue su casa dos temporadas, con la batuta en manos de otro ex celeste, más reciente, como es el chileno Esteban Villarreal. Tras un comienzo desastroso y ceder el primer set, y continuar así en el arranque del segundo, el equipo verde mostró su mejor juego y remontó hasta el borde de anotarse el triunfo por 1-3. Sin embargo, no supo cerrar y lo pagó con un pésimo desempate en el que Gerard Osorio sentenció. El opuesto internacional alterna los minutos con el joven Adrián Olalla, cuyo buen nivel es una realidad, si bien la mejor baza soriana es la mejora sustancial en la distribución, con un Xavi Folguera extraordinario. Si en aquel encuentro se produjo algo histórico, el punto 2.000, el primero del partido, del capitán Manu Salvador, para este choque se espera la mejor versión del veterano receptor, acompañando a la joven perla Jose Villalva. El murciano es fijo, y puede ir acompañado por el brasileño Pires.

Por el centro, Río Duero Soria tiene un gran potencial con una pareja de la misma nacionalidad, Igor Iuri, bloqueador nato, y Mario Junior, con algo menos de peso en el ataque. El líbero es de garantías, Alejandro San Martín, con la ayuda del joven Javier Izquierdo. Juan Francisco Frías es el tercer central de un plantel que mezcla la veteranía consagrada con el desparpajo de la juventud, como sucede con Jaime Pérez, hombre de la casa que ‘apadrina’ a Lucas Lorente, producto de la casa y de la Selección Permanente, en la que ha militado tres años. Daniel Martín, un receptor de tan solo 17 años, igualmente contrasta con la presencia en plantilla, que no en los partidos, del mítico central Alberto Salas, otro hombre muy querido en Almería. De todo lo planteado la única duda que maneja Manolo Berenguel es el estado en el que se encuentra un Osorio inédito en los dos últimos partidos, Barça y Teruel, al que no se le dieron minutos tras brillar en la victoria en Palma por 2-3 justo antes.

El propio técnico ahorrador ya dijo en la previa que la racha castellana es tremenda, con ocho victorias en los once partidos que ha disputado en 2021, una de ellas ante Unicaja Costa de Almería. Es eso causa de una mayor motivación para los hombres de Berenguel, ávidos de devolver la moneda, ahora ya sí completos, o al menos eso es lo que se espera. Salvo sorpresas de última hora, y esperando ver que vuelve a su rendimiento Charly Jiménez, el viaje se hace con ilusión y muchas ganas de dar un primer paso muy importante para plantarse en semifinales. Si se vence, nada de nada habrá quedado hecho, al ser al mejor de tres, pero quedarán dos balas más en el Moisés Ruiz para completarlo. Misma lectura se debe hacer en caso de derrota en Los Pajaritos, ya que quedarían dos encuentros en casa, eso sí, sin margen para el error, si es que lo hay en algún momento, que parece que no. El encuentro será dirigido por la pareja Susana Rodríguez – José Manuel de Moya y habrá público en el templo soriano, con aforo limitado eso.