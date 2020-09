Demasiados balonazos ya, recibidos y lanzados, como para perder la calma o caer tan fácilmente presa de las situaciones concretas que cada momento produce. No, no hay que dramatizar, aunque sí hacer lo que se ha hecho, afrontar la mala imagen de la Supercopa con autocrítica, sin romper filas, todos a una. Empieza ahora esta tan esperada temporada de la Superliga, y Unicaja Almería irá a por todas una vez dicho, entre todos, lo que había que decir: “El equipo lo ha tomado bien, una crítica constructiva por parte del cuerpo técnico; creo que siempre viene bien, y claro que es mejor ahora, todavía la principio, que dejar que esto se vaya haciendo como una bola de nieve y luego perdamos el control”. Marlon Palharini salió convencido de la reunión interna que inició la semana del debut ahorrador en la fase regular.

El receptor insiste en que “el equipo está unido”, en que “ha entendido muy bien eso que ha querido decir Manolo”, y añade que todos saben “que ha sido un jugador excepcional, un ganador, una persona que siempre ha tirado del carro, y es lo que él ha trasmitido al equipo, y el equipo lo ha interiorizado, y lo va a poner en la pista, o en los partidos, que es donde importa”. Se queda con todo el mensaje del técnico y subraya una parte: “Lo que nos ha dicho Manolo, que esto solo acaba de empezar, y es muy largo, hay que tener paciencia y hay que trabajar todos los días”. Una cosa no quita a la otra, y por supuesto que se procurará el mejor debut posible en casa este sábado: “Es cierto que el club quiere empezar de la mejor manera posible, con un buen juego, con un buen espectáculo, ganando el partido Moisés”. Pero incluso si se diera el caso de un tropiezo, mismo mensaje, “esto es muy largo, hay que tener paciencia, no hay que tirar la toalla por perder la Supercopa o no jugar bien”.

Es tan sencillo como que, si las cosas siguen sin marchar, “pues habrá que trabajar el doble”. Bajo su punto de vista, el torneo de pretemporada de Gran Canaria vino a restar, no a sumar, porque generó desconfianza: “Es difícil de decir qué es lo que pasa, y vuelvo un poco a Las Palmas, que empezamos muy bien con Palma, que al final ganó el torneo, muy concentrados, por delante en el marcador casi siempre, pero no puedo explicar qué pasa para que se cambie el chip y el equipo no vaya, de repente se para, que fue un poco también lo que pasó en Teruel, bien hasta la mitad del primer set y a partir de ahí apretaron un poco y no supimos reaccionar, si bien realmente no hicieron nada diferente a lo que habíamos visto y estudiado, de lo que Manolo había hablado… no se supo responder, el deporte es así”.

Y sí, “sabemos que el resultado en Teruel no fue el esperado”, pero ya pasó y “creo que ahora mismo lo más importante es que estemos todos juntos, unidos, no es el momento para apuntar a nadie, ni de señalar, hay que pensar en nuestro equipo, hay que hacer una autocrítica”, manifiesta un Marlon que abunda más en ello: “Creo que cada jugador es lo suficientemente profesional y adulto como para pensar en lo que puede mejorar, en lo que puede ayudar y en lo que puede aportar, y así seguir trabajando duro para que esto sea un equipo, porque hay que estar conectados, y es que desde mi punto de vista eso es lo que falta, un poco de conexión, y se logra durante la semana, de lunes a viernes, y va un poco por ahí mi lectura de lo que se puede entender como la vía de solución”. El nuevo inicio está ya aquí, el de la SVM, y será ante uno de sus trece ex equipos antes de vestir el verde de Unicaja.

En la 2013/2014 estuvo por tierras lucenses, compañero de Víctor Bouza por aquel entonces, máximo referente de este equipo en la actualidad. Ambos salieron de allí y separaron sus caminos, dos años de Palharini en Suiza, en el Chênois Genève: “Víctor es un jugador de la casa y el único que conozco, porque no tengo ninguna otra referencia, no sé con qué equipo van a venir, pero independientemente de esto, nosotros vamos a centrarnos en nuestro juego e intentar sacar lo mejor posible de esta primera jornada”. Como Ignacio, no es desprecio al rival, sino preocupación por encontrarse a si mismo, dando por hecho que Arenal Emevé Lugo va a dar su mejor versión con Diego Taboada: “Coincidí con él y no acabó la temporada por motivos personales, pero algo pude conocerlo, es una persona bastante inteligente y va a hacer todo lo posible por venir aquí y por llevarse los tres puntos”.

Recuerda con cariño su segunda etapa gallega, puesto que antes había defendido los colores de Vigo: “Fue un momento un poco complicado, me pilló de sorpresa, tenía un acuerdo para irme fuera y al final no pude; se dio la circunstancia en esa coyuntura de que Lugo necesitaba un punta receptor, y a través de un amigo fue para allá; me abrieron las puertas y la verdad es que me trataron muy bien, tengo buenos recuerdos”. Desde entonces, siete temporadas después y con perspectiva, Arenal Emevé ha marcado una gran trayectoria, siendo el equipo revelación, con su clasificación para la Copa del Rey incluida, la pasada campaña, la de su regreso a la élite: “La verdad es que creo que el club está haciendo las cosas bastante bien, con el presupuesto que tiene, y yo le doy las gracias por haberme acogido en aquel momento”. Palharini espera con ganas la cita, por tanto, por doble motivo.