Para un tipo tan experimentado y de tanto recorrido en diferentes ligas de Europa, la vuelta a España, tras una sola participación en la Superliga, está cumpliendo con lo que se tenía previsto una vez montado el bloque con el que el club ahorrador iba a afrontar la temporada. Carece de sentido mirar atrás, porque lo único verdadero es el presente, al que se llega a través de un camino de esfuerzo, y tiene muy claro que este Unicaja Costa de Almería lo está viviendo bien cargado ya de expectativas: “Hay que dejar de mirar la pretemporada, porque al final lo que cuenta es cómo se juega ahora y cómo se va mejorando, creo que ya estamos al nivel que se esperaba de nosotros, compitiendo con los de arriba, así que solo queda seguir, tan solo nos queda dar un poco más, y estamos ahí”. Derrota en Palma, solo eso, una derrota.

Y es que Alejandro Vigil prefiere no detenerse en el conformismo de comparar algo que sucedió hace dos meses con lo ocurrido en Son Moix. Es evidente que el equipo ha avanzado muchísimo, pero no lo es menos que va a seguir mirando al frente con determinación: “El partido del sábado cayó de lado Palma, pero pudo haber caído de nuestro lado perfectamente, porque insisto en que ya estamos al nivel requerido para ello; los comentarios externos que se han venido haciendo este tiempo atrás la verdad es que no nos han afectado en ningún momento, porque sabíamos a qué veníamos y a qué aspirábamos perfectamente, y creo que lo estamos demostrando, estamos mejorando y se puede ver que estamos ahí luchando, aunque seguiremos más hacia arriba todavía”. Su tono de tranquilidad es pilar fundamental del mensaje.

La derrota en Son Moix acarrea dos consecuencias, como que la segunda plaza no está en la propia mano, ya que Guaguas puede adelantar a los verdes si vence sus dos partidos aplazados, y que tampoco se puede dar caza a Teruel antes de acabar la primera vuelta, sino que hay que vencerle este sábado y esperar a que pinche en la jornada intersemanal, que cierra la mitad de la fase regular. Nada de eso importa por ahora, porque el plan es el de ir paso a paso, y lo primero es analizar el porqué de perder frente a Urbia Uenergía Vóley Palma: “Ellos hicieron un muy buen partido, sobre todo en saque, a nosotros nos faltó un poco en ese aspecto, pero en fue un gran espectáculo de los dos equipos y pudo haber caído de cualquier lado”. A esto le sigue afrontar el clásico frente a Teruel, partidazo en el Moisés Ruiz.

En ese sentido ha manifestado textualmente que “ya estamos pensando en ello, con el de este sábado pasado, olvidado, solo tenido en cuenta para mejorar durante esta semana de intenso trabajo”. Así debe ser si se quiere sacar un buen resultado frente al líder de la clasificación, que lo es por méritos propios: “Yo creo que ahora mismo sí es el equipo que mejor está jugando en esta Superliga, sobre todo todo tiene muy buen saque, pero a ver si conseguimos nosotros bajarlos del pedestal -risas-”. Van a verse las caras de nuevo grandes amigos separados por una red, como sucede en casi todos los fines de semana, sobre todo cuando coinciden integrantes de los RedLunxes: “No solemos hablar durante la semana previa entre nosotros más de lo que lo hacemos normalmente, pero sí que hay en el partido lo normal con gente que conoces, miradas y un poco de pique amistoso, pero lo normal”.

Por supuesto que se sabe que se están en un tramo complicado antes de finalizar el año 2020, pero no se cae en la trampa de mirar más lejos del horizonte cercano, y ese es recibir al equipo de Miguel Rivera: “Sinceramente solo pensamos en Teruel ahora mismo; vamos pensando de semana en semana, no en dos o tres semanas más adelante, porque el único modo de ir mejorando es afrontar el día a día, para el partido de ese sábado, y sin fijarse en más allá; estos entrenamientos se basarán en ver cómo tenemos que afrontar este partido, y cuando este partido ya se verá el modo de afrontar el siguiente”. Ni siquiera se despista por la ‘cercanía’ el miércoles a su Pola de Siero natal, Asturias, a 135 kilómetros de Cabezón de la Sal, Cantabria, algo más de una hora en coche. Como Unicaja Costa de Almería jugará de seguido, el sábado siguiente en Lugo, el camino a Galicia le hará pasar muy cerca.

No se despista, vive la vida de un modo muy profesional, como se le ha enseñado a hacer desde muy pequeño y como viene siendo habitual desde muy joven, y deja el sitio justo a la morriña cuando hay trabajo de por medio. Y su trabajo es ser letal en ataque y un muro en bloqueo, lo que está cumpliendo con creces, arrojando unos números extraordinarios: “Hay cosas que me gustaría mejorar, por supuesto, como a todos, pero si puedo dar más al equipo, yo encantado siempre”. Cómodo entre el grupo de centrales ahorradores, entre los tres se cumple a la perfección el rol que se le ha encomendado: “Al final es en lo que somos fuertes, con recepción buena tenemos un cambio de saque muy bueno, y aprovecharlo, porque, aunque ninguno de los tres centrales, Miki, Jean o yo, no hagamos puntos, la presión que tenemos por el centro ayuda a otros compañeros a hacer el punto, que también es aportar”.

Respecto a no contar con la afición en el Moisés Ruiz, habiendo sido local ‘casi al completo’ solo en dos ocasiones, con aforo limitado, y sin gente en la grada en tres duelos, reconoce que desearía sentir ese calor: “Me gustaría, como otros equipos, pero hay que acatar las medidas y esperar que se pueda después de Navidad”.