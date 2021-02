Fue un año feliz el que pasó en Palma, “la verdad es que muy buenos recuerdos, tanto por el grupo, los compañeros, los entrenamientos, el club… todo, muy buenos, nos daban caña y eso al final sacaba los buenos resultados”. Jean Pascal Diedhiou tiene cariño al próximo rival que visita el Moisés Ruiz, al mismo nivel que el respeto que le profesa al flamante finalista de la Copa del Rey: “Yo personalmente me sentía muy bien allí, y este año han hecho buenos fichajes, como Juanmi o Pernambuco, y si eso no quiere decir que aquel grupo de mi etapa allí fuera menos, pero es cierto que se han reforzado un poco más, que está incluso más claro este año que es un equipo candidato a ganar la Superliga”. En esa idea insiste el central con un rotundo “por supuesto que sí”, en un contexto además de una mayor competitividad general.

En ese sentido, “este año, como se está viendo, todos los equipos están fuertes, y hay más candidatos que nunca incluso para jugar el playoff, pero Urbia Uenergía Vóley Palma es uno de ‘los fuertes’, y cien por cien quieren la liga”, asegura de una manera textual. Este sábado habrá batalla de las grandes en el Moisés Ruiz, contra un bloque compacto en el que no esconde que “la posible baja de Juanmi, si es así, será importante, porque es una de las claves de Palma y si no juega, se hará notar, como se ha hecho notar en los últimos partidos en los que no ha podido estar por la lesión que arrastra”. Con todo, sin saberse el estado físico del excelente jugador de Huelva, hay más argumentos palmesanos: “Nunca se sabe, porque puede que, sin él, el equipo funcione bien y hay que estar siempre preparados y darle al máximo”.

De hecho, hay un nombre propio sobre todos los demás, especialmente ahora, en la semana del partido, al llegar como MVP de la pasada jornada. No uno ‘normal’ al que se le destaque sobre todos por una buena aportación, sino que llega con una cifra de puntos que es historia: “Juanmi es un hombre a tener en cuenta siempre, y si está, cambia la cosa bastante, pero más haciendo pareja con Pernambuco; con 43 puntos solo me recuerdo a mí mismo -risas-; no, es broma: es una barbaridad de puntos, y esto nos deja claro lo que ya sabíamos, que debemos tenerlo en cuenta, ahora más, que está enrachado”. Del opuesto brasileño asume que “te puede hacer mucho daño, así que parte de nuestro juego deberá ir basado en vigilarlo e intentar que no nos haga tantos puntos a nosotros”.

Pese a ello, no se va a caer en la trampa de “simplificar el juego de Palma por todo lo que atacó en el último partido, porque no hay que descartar a los demás; lo mismo que él hace 43 puntos, están los otros, Walter, Elvis, Abel, Cairus o Del Carmen, y todos tienen mucho poder atacante, son ‘jugones’ y están siempre presentes, así que no hay que olvidarse de ellos y no lo vamos a hacer”. Jean Pascal Diedhiou se imagina un tenso pulso: “Con nuestro bloqueo, yo creo que quizá Pernambuco no lo va tener fácil, ni nosotros tampoco tendremos fácil pararlo, pero nos mentalizamos y buscamos la forma de frenarlo y que no haga tanto daño con su ataque”. Tendrá delante a un Unicaja Costa de Almería cada vez más convencido y con todos muy enchufados: “Las rotaciones han venido muy bien, todos podemos participar, nadie pierde el ritmo, y estamos contentos con esta decisión”.

El grupo se compone de individualidades que por separado conservan “las mismas ganas y la ambición con la que se empezó la temporada”, una temporada que se va acercando a su fin y que no puede acabar de vacío para Unicaja Costa de Almería: “Último esfuerzo para un grupo que no se puede despedirse sin recompensa, y es ese el objetivo que nos hemos planteado después de la Copa del Rey, que después de todo el año trabajando y entrenando tan duro, la recompensa merecida sería la de ganar un título, que era el objetivo número uno desde que empezamos; se nos han escapado dos, queda uno y es el que tenemos que luchar”. Esa carrera se está ya desarrollando, en fase regular, pudiéndose sentenciar la tercera plaza este fin de semana, o si no el siguiente, en Teruel, uno de los posibles escenarios de semifinal, si es que se llega a ese cruce y no se cae en cuartos de final.

Jean Pascal también conoce muy bien Los Planos, donde jugó tres temporadas, y recuerda que “es un campo bastante complicado en el que no vale pensar que sí, que ahora parece que tienen algún altibajo; siempre concentrados desde el minuto uno y hasta el final, porque sabemos contra quién vamos a jugar, en fase regular y puede que en playoff”. La mejora ahorradora es muy visible: “La Copa del Rey se nos fue, faltaron destalles que tenemos que mejorar y, de hecho, estamos en ello, y ahora mismo vamos bien, vamos en la línea que queremos seguir para conseguir el objetivo que queremos; para eso se trabaja cada día en los entrenos y se trabajan los errores, para seguir creciendo para obtener los resultados”.

Personalmente se siente muy bien tras acumular partidos completos contra equipos exigentes como Ibiza y L’Illa Grau, “se agradece el rimo de juego”, y además se ha destapado como un gran showman en los vídeos del club: “Llevo tiempo viendo si me contrata alguna radio o una tele -risas-; me gusta mucho, la verdad”. Un tipo con su carisma, querido allá por donde ha pasado, tiene el don de la naturalidad y unas ganas tremendas de demostrar su extraordinaria valía.