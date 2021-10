Unicaja Costa de Almería, frente a la Ciudadela de Melilla

Demasiado pronto, pero así ha correspondido en el calendario de la Superliga 21/22 y se estará a la altura de las circunstancias. Esa es una expresión válida para ambos y quien ganará seguro será una tercera parte: la afición del voleibol. En la expedición verde se prefiere tener fresco en la mente cada momento en el que Unicaja Costa de Almería y Melilla Sport Capital jugaron a ‘despedazarse’ la temporada pasada, y no lo ocurrido en pretemporada, cuando los norteafricanos visitaron el Moisés Ruiz y apenas pudieron hilvanar su juego. Eso sí, a favor local está que se mantiene la base de esa plantilla, la que vivió un partido de liga y un cuarto de final de Copa del Rey llevamos al extremo del espectáculo, con sendas victorias verdes, mientras que Manolo Berenguel dispone de muchas piezas nuevas para encajar su puzzle.

También es verdad que los ahorradores tienen buenas sensaciones desde hace ya bastante tiempo, y que las hicieron valer frente a los de Salim Abdelkader a la mitad de septiembre. En todo caso, esto no va de cómo se empieza, sino de cómo se llega a los momentos clave de la temporada, y no cabe ninguna duda de que estos rivales que se ven las caras en la jornada 2, y que están todavía ‘en construcción’, optarán a ganarle a cualquiera cuando haya mayores cosas en juego. Lo que se dirimirá en la pista del Javier Imbroda no va más allá de tres puntos, bien solo para uno o bien repartidos, de forma desigual, entre los dos. Quedará todavía toda la temporada por delante, pero el que venza mantendrá la condición de invicto, siempre motivante.

Y es que ambos vencieron sus partidos de estreno y sendos equipos lo hicieron con facilidad. Unicaja Costa de Almería doblegó a Léleman Valencia en el Moisés Ruiz y Melilla Sport Capital hizo lo propio con Intasa en San Sadurniño. De hecho, firmó parciales más amplios que los ahorradores en su 0-3, con solo 47 puntos encajados que lo han aupado a la segunda plaza de la clasificación. Ese inicio de ‘rodillo’ y, a buen seguro, las ganas de endulzar el mal sabor de boca que dejó la amplia derrota frente a los verdes en la pretemporada, son las armas de motivación del grupo que un año más tiene un marcado acento argentino. De hecho, no solo mantiene a los Martina, Scarpin, Riganti y Giustiniano, uno por posición, sino que se ha reforzado con un joven de esa nacionalidad llamado a ser revelación, como es Luengas.

El choque entre azules y verdes cierra la jornada al ser el único que se disputa el domingo y se afronta con el ‘premio menor’ de permanecer invictos, aunque con sendos equipos aun en construcción

Respecto a fichajes, dos muy conocidos en Almería son el central Jean Pascal y el líbero Mario Ferrera, que regresa a la disciplina melillense tras haber jugado un año allí como receptor clave para lograr la permanencia. Y sí, han pasado de sufrir por abajo a luchar por lo más alto con una buena política de incorporaciones. Es el caso también del colocador Héctor García, desde SPSP Tarragona, y del central Rubén García, proveniente de Arenal Emevé Lugo, como el año pasado se acertó de pleno con la llegada, ya comenzada la temporada, de un Javier Monfort erigido en el gran referente atacante, junto al opuesto Martina y su nuevo ‘número NBA’, el 87. No se puede olvidar el peligro al saque del valenciano, que ya ofreció sus números en el debut liguero, como también el propio Martina.

No solo por punta está ya sacando rendimiento Melilla Sport Capital a su plantilla, sino que también ha comenzado a funcionar el ataque por el centro, con el ex verde Jean Pascal haciendo un buen tándem con Scarpin, lectura eficiente de Riganti en el primer tiempo. El bloque norteafricano lo cierran un clásico del club y ya de la liga, aunque con solo 24 años, como es Mika Tahiri, en la posición de opuesto, y el joven receptor Messaudi, con solo 18 años. Así se cierra un bloque dirigido por Abdelkader con la ayuda del cubano Jorge Luis Sánchez, ambos con ‘problemas’ para elegir su equipo titular por la rivalidad interna de alto nivel que a buen seguro se produce en los entrenamientos. Como muestra, la petición de paso de un Nacho Luengas, de dos metros un centímetro, que a sus 25 años busca disfrutar de su plenitud.

Por parte de Unicaja Costa de Almería, habrá muchas dudas hasta el mismo inicio del encuentro, después de vivir una semana complicada por diversos contratiempos que pueden mermar al equipo en una cita tan complicada como la del Imbroda. En todo caso, la balanza esta absolutamente declinada del lado ahorrador, puesto que nunca Melilla Sport Capital ha sido capaz de doblegar al conjunto almeriense. Cabe añadir a esto último que en las trece ocasiones en las que han medido fuerzas tan solo ha habido seis sets a favor de los azules, frente a los 39 de los verdes. No solo eso, sino que de esos seis, cuatro los ha sumado en los dos últimos partidos, a los que se ha hecho referencia anteriormente, ambos saldados en el tie-break. El de la Superliga en Melilla iba hacia la vía rápida para Unicaja Costa de Almería, pero se complicó, y el de la Copa del Rey fue una remontada épica de los blanquiverdes.

El choque dará comienzo a las 17.00 horas de este domingo y contará con Ángel Romero y con Antonio Correa como colegiados. Se sabrá qué ha pasado en el resto de una jornada de derbis, algo curioso porque se puede entender que precisamente Melilla podría ser considerado el derbi de Almería por los tan solo 177 kilómetros en línea recta que separan a ambas ciudades, aunque media el Mar Mediterráneo y el desplazamiento no es tan sencillo. El equipo se ha desplazado en avión y regresará en barco, con la planificación de la siguiente semana ya cerrada. Es la fase regular, se busca, por supuesto, ser regulares en el rendimiento, a través de la acumulación de buen trabajo y con la pizca de suerte que permita contar con todos los efectivos para alcanzar, todos juntos, el verdadero potencial que puede mostrar este grupo.