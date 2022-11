Unicaja Costa de Almería se conjura para entrar en Copa del Rey

Semana clave para Unicaja Costa de Almería, que depende de sí mismo no solo para la clasificación a la Copa del Rey, sino incluso, y pese a todo, para optar a algún puesto de la zona alta y reivindicarse como grupo. Logrado ese primer objetivo, lo que se ganará a su vez es tiempo antes de la disputa de la cita copera, en la que se cree firmemente que se puede ganar a cualquier rival, sean como sean los cruces. Pero todo pasa por vencer este sábado, a partir de las 19.30 horas, a Barça Vóley. A favor, por supuesto, el Moisés Ruiz, que debe presentar una de las mejores entradas de los últimos tiempos para darle al equipo el apoyo que necesita. Ahora es el momento de espolear, quizá más que nunca.

Por parte del grupo de profesionales no se va a dejar nada guardado en el intento. Clave es recordar que no hay nada que achacar en ese sentido, ya que así ha sido hasta ahora. El esfuerzo y la dedicación han sido máximas, siendo elementos que no hace falta pedir a la plantilla porque es su modo natural de entrenarse y de afrontar el día a día. El trabajo está hecho, muy bien hecho, y la calidad se tiene de sobra, a falta tan solo de desatascar lo que impide que ese caudal de excelente voleibol que se atesora pase a la competición y se obtengan los resultados deseados. De todo eso se ha hablado en la privacidad del vestuario, concediéndose el lunes para reunión, para reflexión y para descanso mental.

A partir de este martes ha comenzado una semana que puede resultar determinante, toda vez que una derrota frente al equipo culé pondría muy complicado, aunque no imposible, poder jugar la Copa del Rey. En caso de victoria es cierto que nada estará hecho, así que pase lo que pase este sábado el partido de Manacor será igualmente determinante. Los dos últimos duelos de la primera vuelta, con la que se determinan los cruces el ‘Torneo del KO’, serán en casa frente al hasta ahora invicto Guaguas y desplazamiento a Teruel. Son en total un máximo de 12 puntos en juego y la conjura es ir a por todos ellos, ya que, con los pies en el suelo, no hay nadie en el seno del club que no crea que es posible.

De vencer a Barça por 3-0 o 3-1 se garantiza pisar posición de Copa del Rey, ya que los azulgrana sacan dos puntos a los ahorradores, y a su vez los compromisos de Arenal y de Manacor son complicados. Esa sería la parte que todavía no es necesario analizar, y ojalá que siga siendo así, que es la de depender de los demás. Unicaja Costa de Almería lo tiene en su mano, se ha producido la conjura definitiva y la motivación es máxima, con el sostén de los muchos años de gran voleibol que atesaron todos los protagonistas, del sacrificio que se está haciendo y que se está dispuesto a continuar haciendo y de, algo a lo que cabe darle quizá la mayor importancia, las ganas de volver a disfrutar jugando.

Y es que hasta ahora ha tocado sufrir en la pista, intentarlo e intentarlo una y otra vez y no encontrar el juego, algo paradójico cuando pisando pista hay un grupo de excelentes jugones. La plantilla y el cuerpo técnico se hacen cargo del sentir de la grada, para nada acostumbrada a ver a Unicaja Costa de Almería tan abajo en la clasificación, y lamentan ese malestar que, evidentemente, es compartido. Por ello, porque se está unido tanto en lo bueno como en lo malo, se han cerrado filas, lo que se pide que también haga la afición, y se mira al frente con confianza en las posibilidades que tiene este proyecto, las mismas que al inicio, pero con un muy duro aprendizaje en medio que debe hacerlo más fuerte.