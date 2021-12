Unicaja Costa de Almería recupera El Deporte es Vida y recibe el cariño de los escolares

El triunfo también existe fuera de la cancha de juego, una máxima que ha definido, a lo largo de su historia, los objetivos perseguidos por Unicaja Costa de Almería. No en vano, acumula ya más de dos décadas de su ‘actividad estrella’ para acercarse a la sociedad. Tras un parón obligado por la pandemia, ha vuelto, y lo ha hecho con más fuerza que nunca, ‘El Deporte es Vida’. Asentada sobre las mismas bases de siempre, pero ajustada a las necesidades presentes de seguridad frente al contagio, se ha desarrollado desde primeros del mes de octubre y hasta las vacaciones de la Navidad en cuatro centros educativos, teniendo en planificación continuar visitando bastantes más hasta el comienzo de los playoffs por el título de la Superliga.

Detalle importante a tener en cuenta es que no se ha reducido el número de actos respecto a temporadas anteriores a la aparición de la COVID-19, sino que se han cubierto duplicando y triplicando eventos en el mismo colegio o instituto. Ha sido de tal modo para garantizar que se desarrolle salvaguardando la distancia de seguridad y evitando aglomeraciones multitudinarias, que tan habituales han sido y que han superado con creces el centenar de participantes. Impensable en este momento de la actualidad pandémica, tanto el club Unicaja Costa de Almería como los equipos directivos de los centros han realizado un esfuerzo añadido. El trabajo conjunto ha dado como fruto que se pueda recuperar ‘El Deporte es Vida’ y que sea un éxito.

En ese sentido, Áxel Mondi como responsable de la actividad ha reconocido que el club ahorrador está “muy contento de haber retomado una actividad como esta, con más de veinte años de historia en la capital y la provincia”, añadiendo lo que tanto él como los jugadores que han protagonizado las charlas han percibido: “Se nos ha recibido en los colegios e institutos con mucho cariño y estamos encantados sobre todo por la participación, por la inquietud de los estudiantes”. Cabe recordar que se trata de una propuesta formativa complementaria en la que se trasladan los valores del deporte y se fomenta una alimentación equilibrada en una vida activa, además de un repaso por la historia del club y unas nociones de lo que el voleibol aporta.

En el punto en el que se encuentra la pandemia, casi es obligado mirar al frente en el deseo de que la situación se controle y no haya que suspender de nuevo por los aumentos de contagios. De hecho, “hay muchos proyectos desde enero para llegar, si todo va bien, hasta el comienzo del playoff por el título de la Superliga, como son un clásico como el Luis Siret, un centro que hacía tiempo que conoce la actividad y que hacía tiempo que no la solicitaba, como el Indalo, o varios nuevos, como son el Divina Infantita o La Salle”. En esa línea, igualmente hasta el momento se ha estado en centros ‘veteranos’ y se ha abierto el abanico incorporando uno que hasta ahora no había participado, como la Compañía de María, donde ha gustado mucho.

Áxel Mondi ha relatado que “los colegios e institutos repiten con muy buen grado y aceptación, como todos los años”, casos del Maestro Padilla, por donde se comenzó a primeros de octubre, el Torrequebrada de Aguadulce, en el que ha sido habitual una foto de familia multitudinaria y que esta vez ha repartido al alumnado, y el IES Sierra Alhamilla, que desde que se unió a El Deporte es Vida no ha fallado nunca a la cita. La gran particularidad de este año “ha sido la de tener que repetir actuación por cada curso en el mismo colegio, con hasta seis, dependiendo de la cantidad de alumnos, y como mínimo dos al día, lo que los jugadores han afrontado con agrado y han mostrado sus ganas de hacer llegar los mensajes positivos de esta actividad”.

Se trata, en definitiva, de “cubrir las expectativas de los niños”, así que se irá a todos los colegios solicitantes y con actividad ya calendarizada todas las veces que sea necesario, “intentando cubrir la gran demanda que hay”. Mondi, por último ha puesto la atención en que “se sigue satisfaciendo a los que ya nos conocen y han disfrutado de nuestra actividad antes y se ha conquistado a los que han iniciado este año su ‘experiencia El Deporte es Vida’”. Como ejemplo ha puesto la felicitación que desde el equipo directivo de la Compañía de María ha hecho llegar al club, poniéndose en valor el contenido de una propuesta que, además, resulta dinámica y de un atractivo especial para los escolares. Sin más, “el cariño de los niños vale como un título”.