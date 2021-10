Unicaja Costa de Almería digitaliza el acceso al Moisés Ruiz

Una vez más, y ahora respecto a una evolución ‘natural’ hacia la digitalización total, la afición de Unicaja Costa de Almería ha dado otro ejemplo de adaptación y ganas de colaboración. “Es mejor para todos”, ha dicho Alfredo Cortés, gerente del club, a la hora de justificar la puesta en marcha del acceso ‘digital’ al Moisés Ruiz, que ha llegado para quedarse en todos los partidos del primer equipo ahorrador. Así, desde la misma campaña de abonos de esta temporada se ha pasado a la gestión on-line, a la generación de un código QR y a la comodidad de tener el carné en el móvil sin que se olvide o se deteriore, de fácil manejo y sin manipulación ajena para, además, evitar en mayor medida incluso el contagio de la COVID-19. Desde la entidad verde se insiste en que “no se puede bajar la guardia, ya que hay que convivir con el virus”.

La apertura de puertas se llevó a cabo en el momento habitual de las temporadas anteriores, o sea, 45 minutos antes del comienzo del primer partido de la Superliga 2021/2022. El control de acceso de las primeras personas asistentes dio inicio a la lectura de los códigos en los dispositivos a través de una terminal y también la toma de temperatura de quienes que se sumaron al momento más esperado: “Estábamos deseando de que nuestra afición regresase a la grada, porque ella es la esencia misma de este club y nadie duda de la gran importancia que tiene en la consecución de los objetivos deportivos”. Tras seis meses sin ese calor, Cortés no solo lo ha puesto en valor, sino que lo ha pulsado en persona: “Es básico conocer lo que el público piensa, lo que siente, lo que necesita… es nuestra mejor vía para mejorar”.

Respecto a la implantación de la digitalización del acceso, el gerente del club obtuvo muy buenas críticas, “es mucho más ágil y seguro, y así lo han valorado quienes lo van a utilizar a partir de ahora”, y alguna sugerencia sobre la venta de entradas in situ: “Hemos tomado nota de que tenemos que mejorar en ese aspecto, porque es cierto que la introducción de datos en el sistema ha ralentizado un poco el ritmo de la adquisición, y ya estamos sobre ello, pero también nos sirve para lazar el mensaje de que es mucho más cómodo utilizar la venta anticipada, que no solo está operativa para los abonos, sino también para las entradas, evitando así la cola y llegando sin mucha antelación al pabellón, puesto que la silla se tendrá garantiza”. Todo redunda en “hacer fácil asociar el voleibol del máximo nivel con la mejor opción de ocio”.

Alfredo Cortés dirige en la puerta el operativo y recibe los comentarios de los asistentes al encuentro frente a Léleman Valencia: “Ha gustado mucho, pero tenemos que fomentar el beneficio de la venta anticipada”

Alfredo Cortés ha ensalzado a la afición blanquiverde, su comportamiento en acceso y en grada, agradeciendo su asistencia en gran número al encuentro que estrenaba la nueva e ilusionante temporada: “Que se pongan en pie para recibir a un rival que se estrenaba en la Superliga, que lo despida de igual modo, reconociendo su buen hacer, que arrope del modo que lo hizo a nuestro equipo… es una satisfacción que no se puede describir que no sea con otra palabra que ‘orgullo’, y además no faltó apenas nadie respecto al primer aviso que teníamos de aforo del Moisés Ruiz, así que podemos dar por alcanzado el objetivo de reengancharlos, si bien ahora toca el de completar el resto de plazas que, afortunadamente, volvemos a tener disponibles por la buena situación sanitaria actual”. Hay más abonos en venta, “una alegría”.

Para poder adquirirlo hay que remitirse a la página web del club, en la que se tiene habilitada la plataforma que conduce de modo sencillo e intuitivo el ‘paso a paso’ de la compra. El enlace https://almeriavoley.es/noticias/campana-de-abonos-21-22/ da toda la información sobre precios y condiciones, y tiene una redirección hacia el link de venta. Se trata de https://almeriavoley.es/entradas-y-abonos/, con soporte de la App ‘Playoff’, recordándose que de igual modo digital se debe realizar la compra de entradas sencillas para los partidos en el mismo sitio. A medida que se acerque el siguiente, que traerá a Boiro al Moisés Ruiz el próximo sábado día 16 de este mes de octubre, otra vez desde las 19.30 horas, se habilitará el acceso a ese choque y se podrá adquirir la entrada, recibiendo el usuario un código a mostrar en la puerta.

El gerente de Unicaja Costa de Almería ha recordado, en ese sentido, que “el club está comprometido con todas las causas que redunden en el beneficio de todos, y una de ellas, vital para el planeta, es mitigar en la medida de nuestras posibilidades el cambio climático”. Este proceso de digitalización, implantado con éxito y con un aplauso generalizado de la afición, es conducente a ello. Este tipo de medidas “no son el futuro, son el presente para que precisamente haya futuro, y son habituales en otros deportes, en transportes, en la administración… el voleibol da un paso más al frente y nuestros seguidores son los protagonistas”. Alfredo Cortés ha animado a aprovechar los precios irrisorios y simbólicos establecidos para los abonos, “porque merece la pena económicamente”, y, en todo caso, adquirir entrada con antelación.