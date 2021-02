El mejor de cuando se vieron las caras por última vez, hará tres meses exactos este domingo, fue ‘un tal’ Juanmi González Limón, que firmó 26 puntos, con cinco saques directos y tres bloqueos a su exequipo. Tras él, el hombre de moda en la Superliga, Rodrigo Roberto de Melo, temido como ‘Pernambuco’, que hizo 23 puntos, con un saque y un bloqueo. Y sí, el opuesto brasileño del cuadro palmesano llega a Almería siendo el MVP de la pasada jornada, dejando su impronta, sin la ‘ayuda’ del receptor onubense, en ¡43 puntos! La cifra es muy poco habitual, desde luego, pero era justa la necesaria para levantar un partido que su equipo tuvo más perdido que ganado. Fue 67 veces al ataque, las mismas que los ‘cuatro’ Del Carmen y Cairus y el central Da Cruz juntos. Lo tuvo claro Perini, el colocador, lo que es una trampa, ya así, de entrada, para Unicaja Costa de Almería.

Los ahorradores plantean un partido vital por varias razones, sobre todo si sale bien, ya que sumarían los puntos necesarios para ser matemáticamente terceros, que es su ‘techo’ de fase regular esta temporada, y crecerían enteros anímicamente en lo lo que respecta a sus aspiraciones reales de conquistar la duodécima Superliga del palmarés almeriense. La trampa, en la que no caer, que solo un árbol impida ver el bosque, que Pernambuco no deje medir en su justa dimensión el equipazo que tiene Urbia Uenergía Vóley Palma. No muy lejos está su última demostración, llegar a la final de la Copa del Rey tumbando al gran favorito, el CV Teruel, en una semifinal prácticamente perfecta de los baleares. Es cierto que no estuvieron acertados frente a Guaguas, y que después de nuevo cedieron fácilmente, en la vuelta a la liga, ante los grancanarios, y que más tarde cayeron en Melilla por 3-2.

De ahí, lo siguiente fue otro tie-break este fin de semana, en Son Moix contra Boiro, que sueña con meter la cabeza en los playoffs. ¿Una mala racha? No se cree esto para nada en las filas verdes, sobre todo sabiendo que la baja de Juanmi es sensible en Palma y en cualquier equipo en el que milite. Con la duda de si el onubense va a llegar o no para participar del juego en la que fue su casa, y asumiendo el peligro que tiene Pernambuco, Manolo Berenguel mide y medita todas las variantes que el juego de Marcos Dreyer, que maneja con maestría sus piezas sobre el tablero, sean las que sean. Los tres centrales, el referido Da Cruz, junto a Abel Bernal y Oliveira, son de un nivel extraordinario, ya no solo en red, sino incluso en saque. En cuanto a la línea de recepción, y citados los tres ‘cuatro’ principales del plantel, cuentan con el líbero de la Selección, Dani Ruiz, receptor que cambió de ‘oficio’ en Teruel.

El resto de la plantilla de Urbia Uenergía Vóley Palma cuenta con un histórico como Juan Lladó en la misma posición de receptor, y un buen aporte de talento joven, en los casos de Martí Serra, Toni de la Rosa y Álex Sánchez, pero sobre todo Guillem Pont, que tuvo que salir de inicio en el segundo set de la semifinal de Copa como el responsable de la distribución del juego de su equipo. Al ser sustituido de nuevo por Perini recibió una merecida ovación del poco público presente en el Centro Insular de Deportes, autor además de un punto de bloqueo. En cuanto al rendimiento de la temporada regular, Dani Ruiz encabeza la clasificación de líberos que realiza y que publica en su web la RFEVB, algo que igualmente hace en el apartado de opuestos su compañero Pernambuco, que a su vez es el máximo anotador de la competición hasta ahora, con 470 puntos en su haber particular.

Los ahorradores tienen la ‘espinita clavada’ de la derrota en Son Moix de la primera vuelta y la motivación extra de derrotar por primera vez en la temporada, en el momento justo, a uno de los favoritos al título

Perini ha jugado los 87 sets que ha disputado su equipo, seguido muy de cerca por los dos citados, Ruiz y Pernambuco, ambos con 86. El cuadro palmesano ha ganado 17 partidos y ha perdido 6, que han sido los dos con Teruel, los dos con Guaguas y en las pistas de UBE L’Illa Grau y de Melilla, esta la última que ha encajado para el cierre de los miércoles de competición. A Unicaja Costa de Almería le venció en Son Moix tras ver cómo los ahorradores le remontaban el 1-0 y se situaban con 1-2, en un choque decidido en el desempate por el acierto de Juanmi González, tal y como se ha referido a principio. Por el lado blanquiverde el máximo anotador fue Javier Jiménez, con 24 puntos, seguido por Fran Iribarne y por Colito, ambos con 17 en su haber particular. Supuso una notable mejoría del juego que se había mostrado hasta ese momento en competición, como igualmente sucedió contra Teruel y Guaguas, pero no fue lo suficiente para ganar. He ahí la espinita que quiere sacarse.

Los problemas musculares que han dejado en el dique seco a Charly Jiménez y al citado Fran Iribarne se están tratando con cautela por parte del staff médico del club, pensando sobre todo en el mejor estado de forma de todos para los playoffs y así dar un giro al sufrimiento que se ha padecido en campañas anteriores por culpa de las bajas. Ni el propio Berenguel tendrá claro hasta el último momento el equipo que va a plantar de inicio frente a los de Dreyer, pero lo que sí es seguro es que hay un deseo de todos de, de una vez por todas, vencer a uno de los grandes. Si se cierra la tercera plaza, para lo que es necesario ganar con el marcador que sea, el cruce de playoff será frente al sexto, otra posición que está abierta todavía.

A priori, el rival en cuartos de final sería o bien Río Duero Soria o bien Conectabalear CV Manacor, que parecen los dos equipos que pelearán ese puesto. Si se perdiese, diferente sería hacerlo en tie-break, que permitiría tener dos ocasiones más de ser terceros, con cuatro puntos de renta sobre seis posibles, que hacerlo sin puntos, lo que obligaría mucho más en los dos partidos últimos, haciendo lo mismo que haga el conjunto balear. Primero y segundo serán Teruel y Guaguas, sin estar el orden decidido, y de tercero a quinto, e incluso matemáticamente sexto, podría ser el Urbia Uenergía Vóley Palma. La octava plaza es la más abierta de todas y poco se va a aclarar en un fin de semana cuyo partidazo es el duelo del Moisés Ruiz, que va a dar comienzo a las 18.00 horas de este sábado y contará con el arbitraje de la pareja de la Comunidad Valenciana formada por Richard Martínez, de Valencia, y Antonio Martínez, de Castellón. Seguirá sin haber público en el Moisés Ruiz, a pesar de la clara mejora de la situación sanitaria experimentada en Almería, como medida de prevención hasta después del puente del Día de Andalucía.