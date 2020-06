Unicaja Costa de Almería dice sí a la Supercopa de cuatro

Pasado el mediodía de este lunes, 22 de junio, a la sede federativa llegó un correo electrónico con el OK definitivo del club blanquiverde: “Hemos entendido claramente el mensaje del mundo del vóley de este país, y nuestra respuesta no podía tener un sentido negativo a algo que parece que ha entusiasmado a la inmensa mayoría de los aficionados”. Ramón Sedeño, presidente de Unicaja Costa de Almería, deja claro que “más importante que otro título en la vitrina, porque obviamente va a ser mucho más difícil ganarlo con el formato que se propone, es que este deporte regrese con un golpe de efecto, ofreciendo un producto espectacular, midiendo a cuatro equipos del más alto nivel en un fin de semana apasionante que endulce con ilusión ese mal sabor de boca que ha dejado el final extraño de la temporada”. Dicho de otro modo, “aunque el trofeo será para un club, ganará todo el vóley, que es lo que hace falta”.

Y es que en las redes sociales han hablado durante estos pasados días, desde que Unicaja Costa de Almería precisamente fuese quien hiciera públicos los principales acuerdos de la reunión de clubes de la Superliga 2020/2021, y la entidad ahorradora ha oído lo que han dicho. La conclusión ha sido rotunda respecto a la Supercopa de España. Ha calado hondo la propuesta de Guaguas, también hecha suya por parte de Ibiza como posible organizador, de un torneo a cuatro equipos, con semifinales y final, que decida el primer título del nuevo e impredecible curso: “No es necesario recordar que estos son tiempos difíciles y que lo oportuno es tener amplitud de miras y actuar en consonancia, mostrar madurez y dejar de lado los intereses particulares, ya que si el voleibol no toma el impulso necesario de nuevo, podemos vernos todos sin razón de ser; la nueva Supercopa es deseada y supone un buen reinicio”.

La idea que ha declinado el ‘sí’ de Unicaja Costa de Almería gira en torno a eso que expone Sedeño: “Es lo que necesita el voleibol en este momento, y si lo necesita el voleibol, lo necesita nuestro club”. Por tanto, uno de los dos votos positivos que eran necesarios, el del primer clasificado de la fase regular de la Superliga, está sobre la mesa, “por nosotros no va a ser”, remarca el presidente, quien además ha recibido el respaldo de su cuerpo técnico con Manolo Berenguel a la cabeza: “Nos viene bien un torneo de nivel antes de la liga y ojalá que la Champions, sin miedo a Guaguas, Teruel o Palma, ni a Ibiza, si se da el caso, pero con todo el respeto hacia todos por el tremendo potencial que van a mostrar; si caemos en semifinales, el voleibol va a ganar, si perdemos la final, el voleibol va a ganar, si nos traemos el trigésimo título nacional para Almería, el voleibol va a ganar, y siempre habiendo hecho lo correcto”.

Dando continuidad a esas palabras de Ramón Sedeño, el técnico del primer equipo ahorrador incluso ve una ocasión de darle más atractivo a la Supercopa: “Siempre he dicho que es una referencia desde el punto de vista técnico, y siempre me la he tomado como tal; efectivamente, la del año pasado quería ganarlo, sobre todo para darle una alegría a la afición y para que los jugadores afrontaran la competición con un buen inicio, pero para mí sigue siendo un punto de referencia, y qué mejor que hacerlo a cuatro; a mí me interesa jugar cuantos más partidos mejor, y ver dónde estamos y qué tenemos que mejorar y qué no”. Es más, tal y como está la situación en la entrada del verano, va a estar complicado poder organizar un número mínimo de partidos preparatorios, en una pretemporada a la que le puede faltar rodaje y que también estará muy supeditada al periodo de selecciones por el pre-europeo.

La historia de la Supercopa ha marcado una palmaria irregularidad antes de entrar el presente milenio, como deja patente Ramón Sedeño al recordar que “no han sido pocas las veces en las que este club ha ganado el doblete y no se ha disputado por eso la Supercopa, o directamente no se ha jugado habiendo tenido derecho en una gran mayoría de temporadas, pero es mejor no hacer esos cálculos de lo que se ve como una posible merma al palmarés ahorrador, porque aunque sea por estadística, alguna habríamos ganado”, apostilla. Con lo que se queda respecto al pasado es con la reciente celebración, nada más iniciado el confinamiento, del 25º aniversario del primer título del club, la Copa del Rey, puesto que fue ante Guaguas: “Sería muy bonito que la Supercopa de este año reviva un enfrentamiento histórico con un club histórico, por cuyo regreso hay que estar de enhorabuena, sin duda alguna”.

Con esto, el presidente ahorrador destierra cualquier tipo de idea sobre rencor hacia el club grancanario por el fichaje de cuatro jugadores de su anterior plantel: “Ya lo dijo Guille Carmona hace unos días y yo lo suscribo, que es un orgullo para Unicaja Costa de Almería ser referente, un modelo a seguir, y que ese interés en nuestra plantilla es un espaldarazo a que año tras año formamos bloques muy competitivos, así que incluso será emocionante medirnos a hombres que nos han dado tanto y a los que estaremos siempre agradecidos”. Pero podría darse el caso de que no fuese Guaguas, sino Ushuaïa Ibiza Vóley, el equipo organizador, otro club por el que los verdes sienten admiración: “Llevamos una amplia racha de ‘finales anticipadas’ ante los pitiusos, espectaculares semifinales tanto en Superliga como en Copa del Rey en las que ambos hemos ofrecido un espectáculo magnífico, así que es un placer”.