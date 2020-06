Unicaja Costa de Almería ficha a Vigil

Mucho se ha hablado de la fuga de talentos en los más distintos ámbitos de la vida y de la economía de este país, siendo posiblemente el voleibol uno de los deportes que más lo han ‘sufrido’ en los pasados años. El caso de Alejandro Vigil es un claro ejemplo, especial, si se permite, puesto que incluso se inició profesionalmente fuera de las fronteras patrias, nada menos que en Italia, para conseguir, de entrada, todo un ascenso de la A2 a la A1. Natural del concejo de Siero, no es solo asturiano, sino del corazón de Asturias, tierra de reconquistadores y simbólico emplazamiento para entender lo que hoy en día es España. Allí, donde incluso hay una población llamada como su apellido, el niño Alejandro fue reclamado por ‘alto’ y gracias al CV Siero se produjo un felicísimo encuentro que ha sido una historia de éxito. Palencia lo terminó de forjar, con Ricardo Maldonado siendo clave en su desarrollo durante su paso por la Permanente, brilló defendiendo a este país en el Mundial Juvenil de Argentina, el mismo en el que acabó siendo el máximo bloqueador, y ese brillo se proyectó fuera.

Unicaja Costa de Almería lo recupera por fin para hacer una Superliga mucho mejor, competición en la que solo ha disputado una temporada, en las filas del CV Teruel, precisamente la del triplete de los ahorradores, por lo que tiene la cuenta pendiente de levantar algún título en su propio país. Tras los dos años en el Vero Volley Monza y uno en tierras aragonesas, el asturiano ‘regresó’ a su aventura internacional a través del Greenyard Maaseik, de Bélgica, con el que jugó la Champions y ganó la Supercopa de ese país, volviendo a Italia a través de las filas del Pallavolo Aversa para una temporada, y, finalmente, asentarse como un jugador consagrado en la prestigiosa liga francesa, a bordo del Narbonne Volley de Guillermo Falasca, desde donde llega tras dos campañas seguidas. Fijo en los Red Lynxes desde siempre, valiente para emprender proyectos, Unicaja le motiva.

“La propuesta del club y el resto de la plantilla me parecían interesantes, y la verdad es que vengo con ganas de hacer una buena temporada en España, y siempre está bien volver a tu propio país”. Así lo dice en el momento del anuncio de su fichaje por parte de la entidad ahorradora, estrella de la Selección Española y una carrera casi al completo forjada en el extranjero, con una imagen previa de su nueva casa que ha sido determinante para que tome la decisión de firmar: “Sé que es un club serio, en el que se trabaja muy bien y hay gente muy profesional, y por supuesto que esa es una de las motivaciones mayores de venir a Unicaja Costa de Almería”. Ha sido el que, por ahora, tiene la ‘culpa’ de que no haya ganado ningún título español, y no olvida ni aquel momento, “mentiría si dijera que no me importa -risas-“, ni la cuenta que tiene pendiente consigo mismo, “por supuesto que me gustaría vivir el máximo de buenos momentos con este club”. Los verdes ganaron el triplete en la 2015/2016 con Vigil estando en todas las finales, y Alejandro lo quiere repetir, ahora sí estando en el lado campeón”. De hecho, es muy escueto en objetivos: “Siempre ganar”