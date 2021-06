Oliva Martín representa todo lo que es actualmente la ortopedia a la que da nombre: vocación de servicio, compromiso, cercanía e inquietud. Son los ingredientes que a día de hoy se han trasformado en tres centros perfectamente dotados con potencial humano y técnico de primer nivel, pero que hacen afrontar el futuro con una total y absoluta determinación: “La pandemia ha supuesto introducir a nuestra sociedad en una máquina del tiempo que nos ha transportado al menos treinta años al futuro, y quien pretenda vivir con el imaginario de 2019, a partir de 2021 va a estar abocado a recibir golpes de la nueva realidad”. Lo dice la experiencia, pero también el sentido común de una persona feliz por colaborar con Unicaja Costa de Almería.

Sabe la trascendencia de cuidar los valores, y por eso advierte de que “queda, por tanto, adaptase este nuevo ideario de la forma menos traumática posible”. Ya no es solo en relación a “la ecología, el cambio climático, la globalización… valores que ya eran conocidos antes de la pandemia, pero que ahora han adquirido todavía más un significado rotundo”, sino en el trato interpersonal. Es el que ha se ha preocupado de mantener, como alma máter de la Ortopedia Oliva, durante este tiempo tan duro: “El estado de alarma y el confinamiento nos afectaron física y psicológicamente, sin duda, pero al haber estado atendiendo durante todo el tiempo, a los clientes les ha ayudado saber que podían contar con nosotros hasta en los peores momentos, y a nosotros nos ha nos ha sostenido mentalmente para sobrellevar las dificultades”.

Dicho todo esto, se dibuja un marco en el que es fácil encontrar puntos en común y motivos para unir fuerzas entre Ortopedia Oliva y Unicaja Costa de Almería. No es nueva su simbiosis, conducida por la vía de la ingeniería biomédica y el sentido de pertenencia a la sociedad. En ese sentido, el club ahorrador se ha enorgullecido del latido solidario de esta empresa, que donó todo su material de protección cuando la primera línea de contención de la COVID-19 se veía desbordada, además de crear ex profeso una pantalla de seguridad que fabricaba con sus propios medios para su donación a los hospitales. En reciprocidad, Oliva Martín asegura que no puede decir otra cosa de la colaboración con la entidad verde sino que ha sido muy positiva.

El vínculo que Unicaja Costa de Almería le facilita con el deporte de élite redunda en la calidad del servicio y la eficacia en la solución de problemas de sus pacientes: “Si algo funciona en el deportista, que fuerza al máximo su actividad osteoarticular, ¿qué mejor banco de pruebas que ese?; por tanto, nosotros podemos aplicar estos conocimientos a personas que quieran practicar algún deporte de forma amateur”. Y es que una cosa lleva a la otra: “El estar en la élite de un deporte, como le ocurre a nuestro equipo, requiere de las mejores prestaciones por parte de todos los que los asistimos; en la parcela que nos ocupa, intentamos potenciar el rendimiento articular de los jugadores a la vez que minimizar lesiones que se puedan producir”.

Del máximo nivel del voleibol nacional y europeo, a población general, en una clara retroalimentación que se traduce físicamente en “tanto las plantillas a medida, como las órtesis articulares, que cumplen esos fines, siendo muy bien acogidas tanto por los jugadores como por el cuerpo técnico, y que cuentan a día de hoy con una gran variedad”. Se refuerza así el cumplimiento de las premisas básicas que mueven a la Ortopedia Oliva en cualquiera de sus tres centros, dos en Almería y otro en Adra, que su propia impulsora define: “Se resume en servir a la sociedad en el ámbito que nos compete, el de la actividad ortoprotésica, y nuestro lema es ‘el usuario/paciente, ante todo’; con esas premisas hemos hecho y seguiremos haciendo los cambios e innovaciones necesarias para esa vocación de servicio que nos da razón de ser”.

Además, con Unicaja Costa de Almería ha tenido la ocasión también de conocer un poco más el voleibol: “Lo conocía algo, porque mi hija, de pequeña, lo practicaba, y esta colaboración con el club me ha servido para saber más sobre esta modalidad y sus ‘colores’, sus matices”. En esa línea, “al ser un juego de equipo, me despierta sensaciones positivas”, textualmente, lo que abunda con “no se trata de que alguien haga algo bueno, sino en la colaboración con los demás para que sean mejores”, lo que aplica como santo y seña de identidad en sus centros. El trabajo en equipo, la composición multidisciplinar de su propia plantilla y la versatilidad ante la novedad permanente en las necesidades del cliente encuentran un fiel reflejo en el sentido del juego del voleibol, algo que refuerza una alianza fructífera con el club.

Como no podía ser de otro modo, antes de terminar su charla Oliva Martín saca su compromiso para lanzar una advertencia a tener presente: “Lo cierto es que hemos venido observando que este periodo de confinamiento ha afectado bastante a la salud osteoarticular de las personas; la falta de actividad física como la que se hacía antes, de alguna manera el anquilosamiento de nuestro cuerpo, hace que lancemos el consejo de retomar la actividad de manera progresiva”. Eso no ha sido tan así por parte de un sector amplio de población, a la que se le pide desde Ortopedia Oliva que retome de menos a más y “que se proteja las articulaciones con órtesis, como muñequeras, rodilleras, tobilleras, fajas, etc, que aportamos para cada necesidad y que son muy recomendables para no verse de nuevo parados por lesiones y daños”.