Unicaja Costa de Almería y su propio ‘cuento de Navidad’

El equilibrio entre, por un lado, no dar nada por hecho y temer las virtudes del rival, y, por otro lado, hacer valer lo que se demostró en el partido de ida. En ello está el grupo dirigido por Manolo Berenguel en las horas previas al segundo round de la primera eliminatoria de competición europea que se disputa tras casi ocho años. Sí es verdad que se ganó con solvencia en la ida del Moisés Ruiz, tirando de las armas habituales de Unicaja Costa de Almería y luciendo una gran concentración y sangre fría en los momentos en los que UVC Holding Graz apretó el marcador, pero no lo es menos que el conjunto de Robert Koch enseñó su combatividad y el talento de algunos de sus jugadores, por los que pasa cambiar la dinámica de la eliminatoria. El principal factor a tener en cuenta es que ahora toca en el centro de Europa, que el Raiffeisen Sportpark ‘juega’, como jugó el Moisés Ruiz, y que en su propio feudo es de esperar la mejor versión en contra y mucha presión ambiental.

La solera que dan 21 temporadas como ‘equipo europeo’ frente a las cinco que tiene el conjunto austríaco, todas en los últimos años, no supondrá nada una vez que el balón bicolor alce el vuelo en el bonito recinto deportivo de Graz. Eso sí, Almansa, Ferrera y Sánchez quedan de aquella plantilla a la que le ‘tocó’ despedir al club de la competición continental allá por 2012 y también tienen experiencia en el contexto europeo los centrales Jean Pascal Diedhiou y Dimitriy Baranov, así como el líbero Álex Fernández, en su Tenerife natal. También es vedad que a los demás les motiva mucho precisamente ese debut, así reconocido por todos, y que de sobra se conoce el carácter competitivo de Amado, Kukartsev, Hage, Iribarne y Huang, más todavía después de haber cuajado un esperanzador inicio el miércoles pasado. Pero nada de lo hecho sirve si no se da un paso más, porque ganar un partido no te garantiza otra cosa que no sea haber llegado a la mitad del recorrido necesario.

En cuanto a números se refiere, el 3-0 de Almería supone que hacer dos sets da el pase a octavos para los de un Manolo Berenguel que ha borrado de la memoria de todos sus jugadores esa posibilidad. No quiere nada que no sea jugar la vuelta de los dieciseisavos como si fuera la final del torneo, contundencia y vía rápida, que se impida en todo momento que el UVC Holding Graz piense en la forzar el set extra llamado ‘de oro’. Eso sucedería con un 3-0 o un 3-1 local, por lo que el desenlace para los blanquiverdes está situado entre tres y cinco sets más allá. Toda victoria ahorradora le sella el pasaporte para medirse al Saaremaa VC de Estonia, que tiene ventaja en su eliminatoria, o contra el israelí Hapoel Yoav Kfar Saba (3-1 en la ida), una derrota por 3-2 tendría el mismo efecto, y las derrotas por 3-0 o 3-1 le dejarían una ‘bola extra’ en un tie-break definitivo. Ahí reside el valor de haber vencido antes y de viajar con algo de delantera sobre el adversario, que sabe que como poco tiene que forzar el referido desempate.

Además, y según las manifestaciones postpartido en el Moisés Ruiz a cargo de su técnico Koch, saben que no les conviene un partido largo ante un equipo “tan alto”, sintiéndose satisfecho de que sus hombres crecieron mentalmente pese a perder. El húngaro no hizo ningún cambio en Almería, siempre los mismos siete en pista, y durante este fin de semana han vuelto a jugar de nuevo varios de sus hombres clave para finalmente perder el derbi regional de Estiria ante el VBC Weiz por 3-2. En ese choque el opuesto Koraimann hizo 32 puntos, seguido de Kremer, 13, y de Imsirovic con 6, el primero y el tercero titulares en Almería. En ese sentido, el entrenador ha reconocido que lo importante era que “los jugadores de la Challenge estén en forma otra vez el miércoles”. En cuanto al capitán, el portugués Pereira, ha tratado a Unicaja Costa de Almería como un gigante al que se puede ganar: “Fuimos iguales durante dos sets y casi ganamos uno; en casa está claro que queremos más y haremos todo lo posible para poner de rodillas a Goliat”.

El Graf viene de derrotar al Weiz en el derbi de Estiria por 3-2

La expresión española sería ‘encerrona’, lícita, por supuesto, con llamamiento de los ‘Schlossbergboy’ para que el recinto del Raiffeisen Sportpark sea una caldera pese al frío exterior. De hecho, Kratz, otro titular en el Moisés Ruiz, ha abundado en la idea lanzada por Pereira y ha ido más allá: “Si contamos con el apoyo de los aficionados de Graz y el pabellón está ‘furioso’, aún podemos lograrlo; los españoles son muy fuertes, pero somos un mejor equipo en casa”. El partido será arbitrado por los colegiados Vitaliy Parshyn, de Ucrania, y Danica Viktorini-Lisa, del vecino país de Eslovaquia. Dará comienzo a las 19.00 horas, sin diferencia horaria respecto a España, y Unicaja Costa de Almería dispondrá de dos entrenamientos en el recinto en el que se decidirá todo para tomar referencias y aclimatarse lo máximo posible a las circunstancias externas que condicionarán el choque. Los problemas de Francia han modificado a última hora el desplazamiento, pero lo que no cambia es la gran ilusión con la que se quiere vivir su cuento de Navidad en una ciudad de cuento.

Graz es la capital de la referida región de Estiria, situada al sur, y la segunda ciudad más grande del país tras Viena, como segundo en tamaño también lo es su club de voleibol. La primera parte de la misión, la de hacer sonar el nombre de Almería de nuevo en Europa a través del deporte, se ha logrado, puesto que la repercusión a la vuelta ahorradora ha sido muy notable en el contexto continental. La promoción de la marca turística Costa de Almería está en buenas manos y, por extenderla lo máximo posible, el compromiso del club es absoluto con el encargo realizado por la Diputación, principal valedora de que esté siendo posible. Con el tiempo previsto de entre dos grados bajo cero de mínima y ocho de máxima, sin nieve por ahora, con una población de media de edad muy baja, al tratarse de una ciudad eminentemente universitaria, Unicaja Costa de Almería va con la lectura repasada de lo que es capa el tridente formado por Jardim – Pereira – Koraimann para escribir un final feliz.