Unicaja Costa de Almería, a reencontrarse con la victoria ante Lugo

El 12 de noviembre de 2021 se produjo el primer anuncio de aplazamiento de toda la Superliga… hasta ese momento. Se vio afectado Unicaja Costa de Almería, que prácticamente tuvo que bajarse del autobús cuando estaba todo preparado para ir a Lugo. Un positivo en las filas loitadoras fue el mal presagio de lo que después se ha desencadenado, sobre todo incrementado tras las celebraciones de Navidad. El dejar partidos en el aire ha sido tónica muy generalizada, con algunos de los equipos más afectados otros, y junto a Boiro se lleva la palma el conjunto ahorrador. Sin el ritmo adecuado, sin la continuidad de juego que solo da competir, llegaron las dos primeras derrotas de la temporada, racha en la que se recibe a Arenal Emevé Lugo.

El problema es que se producirá tras otro parón, aplazado el duego frente a Sansa del fin de semana pasado, cortando la aceleración que se había acumulado contra Feníe Energía Mallorca y Guaguas. La valoración de ambos encuentros en su orden cronológico mostró mejoría de Unicaja Costa de Almería, pero de nuevo se tuvo que echar el freno en el cuarto partido de todo el curso que la COVID impide disputar a los verdes. Aquella primera ocasión, la fecha fue recuperada el lunes 29 del mismo mes, viajando directamente desde Manacor hara hacer dos partidos en los que el potencial ahorrador se exhibió con contundencia. Precisamente recuperar eso, una solidez que apenas da opciones al adversario, es el objetivo de este sábado.

Desde las 19.30 horas, en el Moisés Ruiz, se buscan sensaciones y victoria, ambas cosas, con el añadido para el espectáculo de que Arenal Emevé Lugo quiere justo lo mismo. Unicaja Costa de Almería brilló en el Municipal de Lugo y cogió un colchón de puntos muy amplio que, todavía a día de hoy, le hace depender de si mismo para finalizar líder la fase regular. Y es que a esta altura de calendario se mezclan Copa y Superliga, y se piensa en ganar la primera, pero sin abandonar la segunda. Volver a ganar ‘desbloquearía’ a unos verdes que jugarán el miércoles, no martes como se tenía previsto, ante San Sadurniño y el sábado con el ‘crecido’ Teruel en Los Planos, tres duelos en una semana como última oportunidad de retomar la forma a tiempo.

No va a ser nada fácil ganar, pero sí está asegurado que se crecerá, porque así lo va a exigir un Arenal Emevé Lugo que cerró 2021 al alza, 2-3 en Son Moix, pero al que 2022 no le sonríe. De hecho, ha jugado todo, los cinco partidos del calendario, como Palma, Valencia, Soria y Guaguas, y ha perdido todos ellos, sumido en una racha aciaga que debe cortar cuanto antes. No pudo hacerle ningún set a Soria en Lugo, a Guaguas en las Palmas ni a Ibiza de luego en Lugo, cayó en el tie-break en su derbi contra San Sadurniño, y de vuelta a casa, partido clave, cedió con Léleman Valencia con otro 0-3.