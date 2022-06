Unicaja Costa de Almería vuelve a renunciar a jugar en Europa

El 14 de junio de 2019 Unicaja Costa de Almería volvía a Europa tras siete temporadas en blanco en el continente, un ‘hábitat’ que había sido suyo durante más de dos décadas. Las 22 temporadas consecutivas en competición europea tuvieron un parón que parecía que no volvería a producirse una vez que se logró recuperar esa participación, pero con la pandemia de por medio y la cautela se prefirió aguardar una mejor oportunidad. Ahora, con el título de la Superliga Masculina de Voleibol bajo el brazo, conseguido de un modo brillante por duodécima vez, con la cifra redonda de 30 entorchados nacionales y en una posición extraordinaria en cuanto a repercusión pública y arropo de la afición, parecía el momento de volver definitivamente y por la puerta grande: la CEV Champions League.

Sin embargo, y pese a las conversaciones y las negociaciones mantenidas hasta el límite del plazo de inscripción, que ha concluido oficialmente este viernes día 3 de junio, no va a poder ser. El ejercicio de responsabilidad del club, que pasa inexorablemente por tener un equilibrio presupuestario, le obliga a rehusar de su derecho deportivo ganado sobre la pista de juego tras una temporada espectacular y una final extraordinaria, culminando el logro de alzarse campeón en el Moisés Ruiz ante un público entregado. Desde el club no se oculta que tomar esta decisión ha sido muy duro y supone una frustración muy grande, sobre todo por la ilusión que había puesta en hacerlo realidad. Es más, el principal pesar de la entidad ahorradora es no poder cumplir el deseo de su afición y Almería en general.

Lamentablemente, no han llegado los apoyos económicos necesarios para afrontar una competición tan exigente como la Champions, que requiere de formar una plantilla larga y competitiva y de sostener una serie de gastos importantes tanto para desplazamientos como para organización de partidos. Eso sí, el club quiere dar las gracias públicamente y poner en valor como corresponde la predisposición de la Diputación de Almería, con su presidente, Javier Aureliano García, al frente y con su diputado de Deportes, José Antonio García, en permanente contacto mostrando el interés por las necesidades para formular la inscripción. El presidente ha cumplido con la promesa formulada al equipo cuando fue recibido en el Palacio Provincial como campeón de su apoyo al proyecto de Europa.

Por Diputación no ha sido, pero hacían falta otros apoyos que completaran el presupuesto necesario para no poner en peligro la viabilidad de la temporada en su conjunto. En ese sentido, Unicaja Costa de Almería sigue trabajando para formar un equipo que luche por los tres títulos nacionales de la campaña 2022/2023, siempre complicado por la innegable subida de nivel del voleibol español, a la par que apasionante. El sueño de Europa tendrá que esperar al menos un año más, asumiendo que para poder recuperarlo hay que hacer un gran papel en España. Por lo tanto, igualmente se peleará por ganarse de nuevo este derecho de participar en competición europea, y si se logra, el club intentará una vez más encontrar los apoyos para hacer posible algo que, indudablemente, beneficia a Almería.