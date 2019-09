Unicaja Costa de Almería salda una ‘deuda’ con Fiñana

Hay cientos de referencias y anécdotas que los fiñaneros de cierta edad puedan dar sobre partidos históricos de aquel Unicaja de hace un par de décadas. Había mucha afición al voleibol y al club en su localidad, que se hacía presente todos los fines de semana en el Rafael Florido con el mejor tono posible. Ramón Sedeño, presidente de los blanquiverdes, no lo ha olvidado, y por ello ha querido llevarles a su casa, a Fiñana, un partido de alto nivel. El respaldo va a ser absoluto, tal y como ha dicho el alcalde del municipio, Rafael Montes: “Desde que nos llegaron las publicaciones sobre el encuentro y las hemos compartido en las redes sociales, está la gente del pueblo con un bullicio tremendo porque les gusta; además, cualquier actividad que hacemos se llena siempre porque somos poquitos y estamos retirados, así que hay cierta carencia de este tipo de eventos y es una gran alegría que el club nos hiciera la propuesta; la gente está muy animada”.

Hay muchos motivos por los que jugar en Fiñana, una localidad que se ha volcado desde el principio: “Desde que me lo propusieron lo vi como un atractivo más para este pueblo, para el que el deporte es muy importante en todas sus modalidades, y hemos puesto a su disposición todo lo necesario porque me pareció una idea súper espectacular, el poder tener en Fiñana a equipos de primer nivel y darle al pueblo esa satisfacción”. Ha agradecido a los dos equipos su participación en el I Torneo de Voleibol Villa de Fiñana, que se desarrollará en “unas instalaciones humildes, pero que cumplen con las expectativas, enclavadas en un sitio espectacular, entre el colegio y el instituto, lo que le da versatilidad y hace que siempre estén en uso no solo con la docencia sino con las escuelas deportivas, en las que hay voleibol”.

Precisamente sobre lo que supone para los jóvenes de la localidad esta visita de Unicaja Costa de Almería y CV Melilla ha hablado Antonio Morales, el concejal de Deportes y a su vez profesor en el propio instituto: “Una oportunidad extraordinaria para un municipio pequeño acoger una cita deportiva de primer nivel, no solo por el poder ver a un referente del deporte nacional e internacional como es este club, sino para alcanzar ese objetivo que nos marcamos desde el Ayuntamiento, el fomentar el deporte y la transversalidad que supone de cara a nuestra juventud y a nuestros ciudadanos, y esos valores no solo de la competición sino del trabajo en equipo y el compañerismo que creemos desde el consistorio que son fundamentales”. Sin duda sobre la repercusión positiva que tendrá, “es realmente una oportunidad a pueblos pequeños, pero grandes en esfuerzo e ilusión”.

Rafael Montes ha aprovechado para invitar a disfrutar de todo lo que Fiñana puede ofrecer: “El entorno es privilegiado, y además Unicaja Costa de Almería pasa de la costa a la sierra, que es uno de los grandes atractivos de la provincia; van a gozar de un clima estupendo y de un gran acogimiento; para todos los que nos acompañen serán dos días inigualables, e invito a todo el mundo a que esté con nosotros, que disfrute del voleibol y de Fiñana”. Ahora “la distancia no se mide en kilómetros sino en tiempo, y en 40 minutos desde la capital se puede disfrutar el mejor deporte, de la gastronomía local, tanto comida como tapeo, porque cualquier bar ofrece unas tapas extraordinarias y con dos de ellas garantizo que ya se ha comido, o embutidos en las carnicerías tradicionales, o después bollería impresionante en la panadería de Antonio del Rosal o las otras, Matilla y El Dulce, y qué decir del medio ambiente, del pulmón que tenemos allí con Sierra Nevada y la gran desconocida Filabres. Es un entorno privilegiado muy cerca de Almería”.

El CV Melilla va a alojarse en el término municipal fiñanero, un emplazamiento ideal para concentración de equipos de élite, en lo que puede ser un inicio para esta bella localidad: “Van a disfrutar de los apartamentos rurales que gestiona el Ayuntamiento dentro de una oferta importante tanto dentro de la sierra, como en el entorno, como en el propio casco urbano; tenemos varias casas rurales y 80 camas que gestiona el Ayuntamiento en El Ubeire, La Heredad y La Dehesa, más otras como Las Paratas del Faz, a disposición de todo el mundo para pasar un magnífico fin de semana, humildes pero perfectas para su fin”. Estas palabras del alcalde han sido apoyadas por Antonio Morales haciendo referencia a “la puesta en valor y promoción turística del municipio”, una gran recompensa por la visita de Unicaja Costa de Almería y de su pretemporada junto al apoyo a “la labor educativa”, promocionándose el choque por parte de “los departamentos y respectivos profesores de Educación Física de los centros educativos”. Ya solo queda “ser un talismán para la temporada”.

Ramón Sedeño, que ha reconocido estar satisfecho con la marcha de la preparación del equipo, ha destacado que “Melilla siempre hace buenos equipos, y tras Chênois y antes de viajar la próxima semana a Lisboa para un torneo internacional, el rodaje para llegar en el mejor estado a la Supercopa de España va a ser muy bueno”. Ha deseado que se cumpla el deseo de Manolo Berenguel de ganar ese primer título nacional del curso, igualmente ha desvelado que se quiere levantar de nuevo la Copa de Andalucía, que se juega este domingo, y por supuesto el trofeo de ganador del I Torneo de Voleibol Villa de Fiñana: “Tras la sumamente positiva experiencia de Garrucha, es una gran satisfacción para mí anunciar que por segunda semana consecutiva y como parte de la fluida colaboración que mantenemos con Diputación como ayuntamiento de ayuntamientos, regresamos a la provincia, de la frontera este, marcada por el mar, a la frontera oeste, que delimita el territorio almeriense y Granada, línea recta sobre horizontal atravesando el mapa de extremo a extremo”.

Eso precisamente simboliza mucho para el Club Voleibol Unicaja Costa de Almería, “que se siente parte de toda esta tierra y sus gentes”. Sobre la deuda que se saldará jugando en Fiñana, Sedeño ha reconocido que esta localidad “es historia dentro del club”, poniendo el ejemplo no solo de sus habitantes en la grada del Florido, sino de Sergio Hernández, líbero del equipo juvenil que “iba a diario en tren a entrenar”, hijo de la actual promotora deportiva del Ayuntamiento, Carmen Aparicio. “Estaba claro que teníamos que llevar un partido hasta allí, con la certeza de que habrá dos llenos absolutos en entrenamiento y partido porque nos consta la enorme expectación que poco a poco se está despertando conforme se aproxima la fecha, y eso nos llena de ilusión”, ha añadido. Origen de uno de los patrocinadores del club desde el año pasado, Panadería Del Rosal, Fiñana dispondrá de un ‘Hoy entrenas con Unicaja’ en la mañana del sábado y del partidazo “adelanto de la primera jornada de la SVM” ante Melilla, que dará comienzo a las 18.30 horas y tras el que el equipo se desplaza a Pizarra para disputar al día siguiente, domingo, la Copa de Andalucía.