Unicaja Costa de Almería encaja el golpe copero y seguirá peleando en liga

Eran todos rivales directos justo antes de la Copa del Rey y todavía resta uno más en el reingreso en la competición de la regularidad. Tras vencer a Lugo y Barça, queda la visita al feudo verde, este sábado desde las 17.00 horas, de Manacor. Después, el viaje a Gran Canaria para medirse al líder Guaguas y, como colofón a esta fase liguera, de nuevo en casa contra el flamante finalista copero, Pamesa Teruel. Duro calendario el que aguarda a Unicaja Costa de Almería, que buscará asegurar los puntos este fin de semana y mirar el resto de resultados que más le afectan, los lucenses y culés, claro, los primeros en Los Pajaritos frente al campeón Río Duero Soria, y los segundos en Valencia ante Léleman.

Las matemáticas dicen que es posible dejar la clasificación para el playoff finiquitada ya, y ‘sobraría’n las dos últimas jornadas para el término de la fase regular, fechas clave para mirar lo más arriba posible e intentar conservar la actual secta plaza. Al Conectabalear CV Manacor se le sacan 7 puntos a falta de 9, lo que supone que ganarle por el marcador que sea es suficiente, incluso virtualmente perder en el tie-break. Está claro que el trabajo desarrollado hasta ahora sirve para depender de si mismos, en el peor de los casos, en las tres jornadas restantes, por mucho que se haya visto afeado por la derrota encajada en los cuartos de final de la Copa del Rey. Es más, la recompensa puede ser aun mayor.

Si Unicaja Costa de Almería dobleja a Manacor por 3-0 o 3-1, Barça Voleibol no puntúa en su visita a Léleman Conqueridor Valencia y Arenal Emevé Lugo no pasa de un punto en Soria, también será matemática la sexta plaza, clave para lo que vendrá en menos de un mes. Ambos marcadores no están en las manos de los ahorradores, solo el propio, y en sacarlo adelante se centran los hombres de Manolo Berenguel en una semana que es de nuevo compicada de afrontar desde el plano mental. Se perdió en cuartos frente al, a la postre, campeón, se jugaron dos sets de muy alto nivel que pudieron ser para ambos equipos, pero que se perdieron, y todo el daño se centra en un solo set, más allá de caer.

En todo caso, el mensaje en positivo es que después de haber recibido por segunda vez en la historia un 25-10 en una eliminatoria copera, el equipo se levantó y se capacitó para volver a luchar por la victoria. Es más, frente al bloque más en forma actualmente, como quedó demostrado a lo largo de la competición, fueron los errores propios los que más pesaron, hasta el punto de ‘facilitar’ el triunfo soriano en varios balones clave cuando se decidía todo. Repasando los tres encuentros disputados por los organizadores, también ante Melilla en semifinal y Teruel en la final se contabilizaron sendos sets, uno por partido, en los que pasaron por encima de su rival. En ese sentido, los verdes fueron ‘unos más’.

Queda una última oportunidad, la más importante de todas, porque resta por decidirse el título liguero. El primer paso es sellar la clasificación para el playoff y eso ya está ahí este sábado a partir de las 17.00 horas, cuando se reciba a Conectabalear CV Manacor. Una vez logrado eso, incluso podría prepararse con tranquilidad el cuarto de final liguero con la mente puesta en Pamesa Teruel o Río Duero Soria, que parecen abocados a pelearse por la segunda y la tercera plaza. De perder frente a Manacor sin sumar puntos, se tendrá una renta de cuatro puntos a falta de seis, pesando el calendario ya no solo ahorrador y manacorense, sino de los otros dos implicados, Arenal Emevé Lugo y Barça Voleibol.

Los baleares reciben a Valencia y finalizan en Soria, los gallegos reciben a Melilla y ponen fin a la fase regular en Palma, y los catalanes reciben a Soria y acaban en Melilla. Así, la situación que se ha ganado en pista Unicaja Costa de Almería es muy buena para firmar un año más en la pelea final por el título, pero hay que confirmarlo y para ello se ha hecho desde el principio de la semana un llamamiento a la afición. Poco acostumbrada a estas cuentas, la grada blanquiverde está dando una demostración de madurez y apoyo a este proyecto que no ha dicho su última palabra y que sabe que se le agota el tiempo para dar la verdadera dimensión de su calidad. Encaja más en eliminatorias a más de un partido.

La temporada toca a su fin y se es consciente de que después de todo el esfuerzo y de la pelea consigo mismo, todo puede acabar en solo tres partidos, si es que no se lograse el pase a los playoffs. Parece harto improbable que así sea, y se cuenta con entrar en los cuartos de final, que se disputarán al mejor de tres. Así, al menos habría dos partidos más y el mínimo serían cinco hasta el cierre de temporada, o seis. La suma iría elevándose y las semifinales, de nuevo al mejor de tres, aportarían dos o tres más, de siete a nueve. Como cada año, la final se jugará al mejor de cinco, por lo que la cuenta de choques se situaría entre diez y catorce, siendo ese el tope máximo. Más que nunca, paso a paso.