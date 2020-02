Manacor, nuevo punto de partida para Unicaja Costa de Almería

Han llegado por partida doble, cada una de una manera distinta, pero puede que la segunda, en parte, debido a la primera. Unicaja Costa de Almería sufrió mucho con la Copa del Rey, en semifinales a cinco sets sin sentirse bien y encontrar su juego, pero ganando su duodécimo encuentro consecutivo, y en la final, siendo un mano a mano que se escurrió de ídem, de las manos, en la última pelota del segundo quinto set consecutivo en muy pocas horas. Derrotados en pista, triunfadores en reacción popular ante el gran espectáculo, los ahorradores no tuvieron tiempo de digerir todo lo que supone la pérdida de un título antes de intentar hacer buena la victoria con la que regresaban a Almería desde Saaremaa. Los estonios lo tuvieron claro, sin dejar que los verdes pudieran meterse en un partido que supuso la eliminación de la CEV Challenge Cup. En esa secuencia llega la jornada décimo séptima de la Superliga, pero esa es otra historia que tiene que ser escrita en dos meses y medio.

De hecho, Unicaja Costa de Almería, para ser campeón esta campaña, solo tiene la opción del torneo liguero, en el que ha venido realizando una gran labor para su propio crecimiento, a veces lastrada por los compromisos europeos. Esa es la idea, que ahora no hay ‘distracciones’, y que se recupera, después de dos semanas, una cuenta que se lleva al dedillo, espectacular, líder con una sola derrota, dependiendo de si mismos para tener el factor cancha a favor en todas las rondas de los playoffs. Es verdad que sigue la mala racha de las lesiones, con una molestia muscular de Fran Iribarne que le impidió seguir con su buena labor desde el cuarto set del partido de Challenge, pero no lo es menos que se han superado momentos incluso peores en cuanto a disponibilidad de efectivos se dice. El objetivo, ahora sin distorsiones, es recuperar el cetro liguero que no se levanta desde hace cuatro temporadas.

El nuevo punto de partida hacia la meta más deseada es un complicado pabellón, el Miquel Ángel Nadal, en el que los verdes ‘debutan’. Nunca se ha jugado en ese escenario anteriormente, lo cual ya supone un hándicap, sumado a que el conjunto manacorí, que además estrenará técnico tras la marcha “por razones personales” de Febrer. Su sustituto es Lluís Molada, que ha tenido el parón copero como alidado para rehacer filas y tener tiempo de trabajar en su idea de equipo, una vez que cayó en Lugo en su primer partido en el banquillo manacorí. Hasta la capital de Llevant viaja un Unicaja Costa de Almería con 15 victorias y una sola derrota a medirse a un rival que solo ha ganado cuatro encuentros en lo que va de temporada. Solo dos puntos sobre el descenso, que ahora ocupa un Almoradí que recibe a Teruel, y a tan solo cuatro de los playoffs por el título de liga, los mallorquines optan ‘a todo’.

Precisamente frente a los alicantinos llegó su primer triunfo del curso, allá por la jornada 2, seguido del segundo en la jornada 4, en su caso frente a Río Duero Soria en un inicio liguero ilusionante de un 50%. En la jornada 6 cayó en el Moisés Ruiz sin poder oponer mucha resistencia a los ahorradores, pero su problema fue ceder con Melilla por 2-3 en un choque vital. El tercero de su particular ‘póker’ de partidos ganados se produjo como bálsamo en la jornada 8 en casa de Textil Santanderina, nada menos que con un 0-3, enganchando otro triunfo seguido por 3-2 frente a un Vecindario que ya iba como un tiro. Así, desde aquella jornada 9, Conectabalear CV Manacor no conoce la victoria, y lo que es peor para sus intereses, ha cedido ante los de ‘su liga particular’, 2-3 con Almoradí y Río Duero Soria. Lo último ha sido un 3-0 en la cancha de Arenal Emevé Lugo, pero es ahora un rival muy peligroso.

Debuta Molada en casa, sentándose por primera vez en el banquillo local, y lo hace con la oportunidad de dar una campanada, aprovechando un momento ‘bajo’ de los de Berenguel. Dirigiendo el juego, además, un hombre que conoce muy bien a este Unicaja Costa de Almería, por almeriense y exjugador las dos pasadas campañas, Rubén Lorente. Su calidad está fuera de toda duda, autor de dos saques directos en la cancha lucense. En su diagonal tiene a uno de los más temibles opuestos de la competición, Ángel Rodríguez, con 310 puntos en su cuenta particular en lo que va de campeonato. Siendo el segundo en su posición que más balones ataca, solo detrás de Linares, de UBE L’Illa Grau, es el más destacado en saque, con 38 puntos directos, seguido por Kukartsev, con 31. Por punta Rubén cuenta con el brasileño Thiago Vanole, y si bien Cabrer fue el otro receptor puesto por el nuevo técnico, no está clara su titularidad, en pugna con Joao Costa, otro brasileño.

Como centrales, un referente, sin duda, es el argentino, veterano y curtido en mil batallas, en su caso acompañado por Renato Marques, uno más en la larga cuenta de jugadores procedentes de Brasil, como es también el caso del otro central, Rafael Guimaraes, pero ahora desaparecido, y por el joven valor David López, internacional español en categorías inferiores. En cuanto a líberos, tampoco está claro el reparto entre Sebastiá Gibanel y Andreu Catalá, que jugó todo el último partido, y pasando por esa posición también Juan Ángel Rey, habitualmente receptor. La plantilla se ve completada con el mítico Francesc Mesquida en la posición de receptor, la misma que Sergio Palomares, y por el colocador suplente de Rubén Lorente, el ya veterano y clásico Pedro Palacios, hombre de la casa. El encuentro comenzará esta sábado a las 19.00 horas y será dirigido por Alexis Fuentes y Fernando Cerrato, esperándose un gran ambiente en el pabellón.