Unicaja no hace concesiones en Cantabria (0-3)

Decimoséptima victoria para un Unicaja Costa de Almería que se impuso por la vía rápida (0-3) en su visita a Cabezón de la Sal (Cantabria), donde se midió a un Textil Santanderina que no pudo, pese a su esfuerzo, con el líder de una Superliga Masculina que tendrá la próxima jornada en el Moisés Ruiz uno de los duelos más atractivos del voleibol español, el choque entre el cuadro ahorrador y CV Teruel, los dos grandes favoritos a disputarse la hegemonía de la competición liguera en el presente curso 2019-2020.

Tanto cántabros como almerienses llegaban a esta cita con la obligación de triunfar, los primeros para coger fuerza en su difícil batalla por la permanencia y los segundos para plantarse con la moral por las nubes en el clásico del próximo sábado frente a los turolenses, de los que les separan solamente dos puntos. Así, los locales eran conscientes de que debían estar al 200% frente a un equipo verde que estuvo muy fuerte en bloqueo desde el inicio y no concedía nada a su oponente. Al primer tiempo muerto se llegó con un 8-13, dando esta ventaja cierta comodidad a los visitantes en un primer asalto, al que los cántabros no perdieron la cara, que los almerienses se llevaron finalmente por 21-25.

Los ahorradores recibirán el próximo sábado, a las 19:30 horas, a CV Teruel

Unicaja dio menos tregua aún en el comienzo de la segunda manga a un Textil que cometió numerosos errores y vio como el líder se escapaba con un 2-9. Pese a ello, trataron de reaccionar los de Marcos Salazar, que recortaron hasta el 5-10 y compitieron sin arrojar la toalla frente a un conjunto almeriense en el que se produjo un carrusel de cambios y que puso mucho más de cara la contienda a su favor haciendo subir el 0-2 al global del duelo, después de vencer este segundo asalto por 15-25.

Con un cuadro local a remolque dio comienzo el tercer set, en el que los de Manolo Berenguel buscaron cerrar el encuentro. Para ello, no perder la concentración, ni relajarse, era clave para no alargar más el choque en Cabezón de la Sal. Y así fue. El técnico almeriense confió en los menos habituales para sellar la victoria en esta última manga en la que los verdes se escaparon con el 4-8 en el tanteador y dieron opción alguna a un Textil Santanderina que no hizo sufrir a un Unicaja Costa de Almería que estuvo muy bien en todas las parcelas, que se empleó a fondo para evitar sorpresas y que cerró una merecidísima victoria con el 18-25 en un tercer set que se puso muy complicado desde el comienzo para los locales, que mostraron en la recta final su casta y su garra ante su afición. Con este triunfo, los almerienses consolidan su liderato y ya se centran en la dura contienda de la semana que viene ante Teruel.