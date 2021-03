Fue el pasado 19 de diciembre cuando, después de 63 días en aquella ocasión, se vio entrar en el pabellón un rayo de esperanza, encarnada en la afición ahorradora. Tras dos meses duros de restricciones, por fin, volvía a sentirse en la pista el pálpito de la grada, muestra de que los datos de la pandemia remitían. Llegó acto seguido el parón de la Navidad, y no se pudo dar continuidad a tener el Moisés Ruiz abierto, dado que la tercera ola de la COVID-19 fue incluso más dura que la anterior con la provincia. Ahora, 84 días más tarde de aquel trepidante Unicaja Costa de Almería-CV Guaguas, de nuevo hay motivos para la ilusión de recuperar la normalidad, los índices de incidencia han bajado notablemente y Diputación de Almería, gestora del mítico recinto deportivo, puede reabrir por segunda vez para acoger a las aficiones de los equipos ‘residentes’. La hinchada verde estará de regreso este sábado.

Serán solo 200 gargantas, pero se harán oír como nunca antes, aplacando los ecos provocados por el vacío con el que se ha tenido que jugar hasta el momento. Como motivo de mayor ilusión, se llega ‘justo a tiempo’, puesto que esta tercera vez con público coincide con el último partido de la fase regular y servirá como ensayo para la disputa de los playoffs por el título de la Superliga. Los jugadores, por fin, tendrán el arropo de su gente en el momento más importante, cuando más precisan de todo su aliento, y es una magnífica noticia no solo en el ámbito deportivo, sino en cuanto al social: “Que tengamos la ocasión de recibir a nuestros fieles aficionados significa que poco a poco estamos saliendo de esta crisis sanitaria cuando se cumple un año desde su inicio, y como presidente del club confieso que es lo único que nos importa en este momento; podremos ganar o perder partidos, pero no perder más vidas”.

El club ahorrador garantiza su plaza en el pabellón a los abonados de esta temporada, que han mostrado una fidelidad extrema, y pondrá a la venta de modo anticipado, en la sede, un paquete de 30 entradas

Así lo ha dicho Antonio Rodríguez una vez confirmada la vuelta de los seguidores a las gradas del Moisés Ruiz, pidiendo “responsabilidad colectiva” para que esta vez se tenga que dar marcha atrás de nuevo, si bien ha recordado el “magnífico ejemplo que dio la afición verde en los tres encuentros a los que ha podido asistir”. Ya se ha puesto manos a la obra para cruzar protocolos y garantizar una completa seguridad en el pabellón para todos los asistentes, organizándose un dispositivo que primero afrontará el manejo de las 200 plazas disponibles. Ese es el límite, a día de hoy, al que se puede llegar, según nivel y grado de alamar en el que se encuentra la ciudad, y “está claro que los abonados tendrán su sitio garantizado, sin necesidad de hacer nada más que asistir y disfrutar”, tal y como ha manifestado Alfredo Cortés, gerente de la entidad blanquiverde. Para las pocas entradas restantes se ha habilitado una venta anticipada en la sede del club, en horario de mañana, durante toda la semana.

En principio, está disponible un primer paquete de 30 localidades, con un precio de 5 euros cada una. Si pudieran ser más, por aviso de no asistencia de los abonados, se publicaría en las redes sociales del club la disponibilidad de otra remesa, y las no vendidas pasarán a estar en taquilla el día del partido: “Manejamos los tiempos de la semana para ajustar todo lo que podamos y si bien no está en nuestra mano el poder atender a todos los interesados, sí que se va a intentar que no haya sitios libres dentro mientras queda gente fuera queriendo entrar”. Cortés ha insistido en que “estarán en marcha todas las medidas que ya antes funcionaron muy bien para salvaguardar la seguridad de los asistentes”, y ha agradecido a la Diputación “su profesionalidad y su predisposición para trabajar coordinadamente y que no exista riesgo alguno”. El eslogan de campaña de inicios de temporada ‘Yo voy al vóley, seguro… y segur@’ “vuelve a estar vigente al cien por cien”, ha añadido.

Unicaja Costa de Almería agradece “la fidelidad de todas aquellas personas que se han mantenido como abonadas, pese a la imposibilidad de poder venir a los partidos de la fase regular, salvo tres”, y muestra su esperanza en que puedan tener, sin otra interrupción más, acceso a los playoffs por el título: “Sería una buena recompensa a su paciencia, desde luego, pero además tendrán otra más para el próximo curso”. Así, la jornada 26, la de este sábado día 13 de marzo, con un interesante partido en la visita al Moisés Ruiz del Vóley Textil Santanderina, “habrá calor y color, un latido compartido que ya se echaba mucho de menos”. El comienzo del encuentro será a las seis de la tarde, en horario unificado por estar muchos puestos todavía en juego. Se ruega desde el club que se llegue con la suficiente antelación al recinto para así evitar el más mínimo peligro de aglomeración en los aledaños del mismo, tal y como se consiguió en las dos primeras jornadas de la competición.

Y es que cabe recordar que el 3 de octubre se abrió la Superliga recibiendo a Arenal Emevé Lugo, con un comportamiento ejemplar de la afición, el mismo que se volvió a producir en la jornada 3, la segunda en casa, frente a Melilla Sport Capital. En ese día 17 del mismo mes se produjo la ‘despedida’, sin saberlo, porque en el siguiente como local, el día 31 de octubre frente a Río Duero Soria, Unicaja Costa de Almería se adelantó a las medidas de restricción y, por decisión propia, jugó a puerta cerrada el clásico del vóley español. Se reabrió ante Guaguas, como se ha comentado, y de nuevo se cerró, manteniéndose así hasta este próximo sábado contra los cántabros, “lo que hace de la cita un momento muy especial de reencuentro”, ha finalizado el gerente del club: “De ahora en adelante habrá que ir planificando cada paso, como siempre, muy atentos a la evolución de los datos, que si siguen así puede que den la opción de ampliar aforo para los partidos decisivos en los que se decide todo”.