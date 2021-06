Unicaja Costa de Almería consolida su crecimiento social

No está acuñado todavía, pero se va camino de ello. El término ‘unicajamanía’ bien se merece ya la creación de un hashtag específico que fluya por las redes sociales, en referencia al más que significativo seguimiento que el club ahorrador ha logrado en un lustro de trabajo de potenciación de su imagen. Dividido en sucesivas fases, se han ido alcanzando paulatinamente todas ellas, dentro de una planificación y de una apuesta rotunda por estar cerca de sus seguidores, del ‘mundo vóley’ y también de la sociedad. Así, debido a la base sólida que se había fraguado desde el cambio en las retransmisiones, se ha estado preparado para cubrir la necesidad de trasladar el pabellón hasta las pantallas. La COVID-19 ha vaciado las gradas esta temporada, pero ha ‘llenado’ el canal de YouTube de Unicaja Costa de Almería.

Es posiblemente la plataforma que más significativamente se ha disparado, y no tan solo en el número de suscritos, que ha alcanzado la redonda cifra de los 1.110, sino en la media netamente superior a las 3.000 visualizaciones por partido de esta SVM, en fase regular y playoffs. A pesar de que no se pudo ofrecer un ‘producto estrella’ como es un Unicaja Costa de Almería – CV Teruel de semifinales, al producirse una derrota administrativa para los verdes por un caso de COVID-19, los números dejan cabida a hablar de una ‘campaña récord’ en este canal de difusión. Río Duero Soria se ha llevado la palma, puesto que el segundo partido del cuarto de final frente a los verdes, primero de la serie en el Moisés Ruiz, está en 8.113 visualizaciones, lo que supone el techo histórico del canal, pulverizando el registro del quinto del triplete.

En esa línea, cabe destacar también que la segunda mejor marca de seguimiento de un partido es también compartida con el cuadro soriano, puesto que el tercero y último del cuarto de final se saldó con 6.580 visualizaciones, arrojando entre ambas citas una suma de 14.693 en dos días de máxima expectación y de crecimiento del voleibol como deporte en uno de sus grandes caballos de batalla: la audiencia que lo sigue. Cabe reseñar que el primero de ellos superó los 13.000 espectadores de modo simultáneo en algún momento de la retransmisión, y todo ello sin olvidar que hay que tener en cuenta la emisión realizada por Canal Sur a través de su canal de Andalucía TV y de su propia página web, ambas opciones igualmente con datos de audiencia que invitan al optimismo, pero que evidentemente restaron en YouTube.

De cuartos directamente a la final, y el tercer encuentro frente a CV Guaguas con la importante cifra de 5.140 visualizaciones, una muestra más de consolidación, como lo es también que se han rozado las 4.000 en varios partidos de fase regular, algo insólito, y que se comenzó por encima de las 3.000 ya en la primera jornada liguera, frente a Arenal Emevé Lugo. No solo eso, sino que el canal se ha nutrido de variedad de contenido de interés, con entrevistas, resúmenes y productos ‘ex profeso’ con la intención de divertir, informar y satisfacer a los seguidores. Mención especial tiene la buena acogida a la iniciativa de ‘Que no te cuenten calorías’, de divulgación social para la adquisición de buenos hábitos en la alimentación de la población general, y de los más pequeños en particular, con ‘estreno’ de más de 7.500 visualizaciones.

Respecto al resto de perfiles sociales de Unicaja Costa de Almería, el máximo de seguidores sigue estando en Facebook, más después de los cambios auspiciados en esta red social frente al avance de las demás. Actualmente el club cuenta con la magnífica cifra de 9.805 seguidores de su página oficial, muy cerca ya de romper la determinante barrera de los 10.000 y subir de nivel para una mayor proyección. El contenido igualmente es variado, informando con su lenguaje propio de la actualidad de la entidad blanquiverde, pero a su vez compartiendo contenido de interés tanto del voleibol, como del deporte en general, o asuntos que afectan a la sociedad. Las interacciones logradas son el gran ‘tesoro’ que sigue ‘enriqueciendo’ al club Unicaja Costa de Almería, acogiendo con todo el interés apoyos, críticas y sugerencias.

La suma sigue por el relanzamiento de Twitter como red social respecto a tendencia actual, a lo que la entidad ahorradora ha respondido con un versatilidad para rozar ya los 5.000 seguidores. La cifra exacta a día de hoy, viernes 18 de junio de 2021, es de 4.885, pero además es importante comentar que se ha convertido en un modo directo de contacto por privado con los distintos estamentos del club. Igual sucede con Instagram, la red de mayor crecimiento durante la temporada anterior, con un ritmo excepcional de aumento de seguidores, el mismo que ha logrado mantener y que le ha servido para superar los seis mil, mirando a los siete mil, de modo rápido. Así, son 6.217 seguidores totales, con igualmente un alto uso de contacto a través de mensajes por privado que obtienen una rápida respuesta a todas las cuestiones.

Por último, haciendo un balance de la situación actual de Unicaja Costa de Almería, se puede sostener que ha consolidado un año más su posicionamiento social en los medios digitales, lo que está sabiendo trasladar a pie de calle. Desde la entidad se insiste en agradecer las interacciones a modo de comentarios o reacciones en todos y cada uno de sus perfiles, puesto que muestra seguidores auténticos, constructivos y fieles, los mejores prescriptores para que el crecimiento siga siendo orgánico.