Asensio, más cíborg que nunca y concentrado en volver

Le sostiene la mirada al destino con firmeza, porque lo de tener 18 años no pasa de ser una mera anécdota para este jugador, ya que parece absolutamente lo contrario a ‘un recién llegado’ a la Superliga. De hecho, frente a Melilla se lesionó de gravedad y frente a Melilla quiere volver. Será el primer partido de 2022, en el Moisés Ruiz, el segundo de la segunda vuelta, pero como tiene la cabeza muy bien amueblada, no olvida que está en manos del staff médico de Unicaja Costa de Almería. Desde ahí, y él lo asume, le dicen que lo más importante es recuperar sin secuelas, y así será. Mientras, unas pocas vueltas a la cabeza, las justas, y no perder más el tiempo con lo pasado, sino invertirlo en el futuro. Raúl García ‘Asensio’ con tornillos y placas en la mano es más cíborg que nunca, y volverá más ‘peligroso’ que antes.

Fuerte por naturaleza, tiene el equilibrio entre un físico hercúleo y una mente clara, lo que ha jugado a su favor en su primer mal trago deportivo de su seguro que muy larga y brillante carrera: “Me encuentro anímicamente mejor que el primer día y los siguientes, porque hablando con los compañeros y con el entrenador te das cuenta de que es normal, que puede pasar, y mejor ahora que a mitad de temporada o al final, cuando se van a decidir cosas, así que, al fin y al cabo, tengo que dar gracias”. Impresionante reflexión a tan corta edad, bromea, “he pillado el pack completo”, dice textualmente con ser titular en la primera jornada y haber tenido que parar en seco por una jugada que no recuerda de modo claro: “Perdí un poco la noción, pero fue en un desplazamiento de bloqueo hacia mi zona natural, hacia cuatro”.

Ahí se produjo “la mala fortuna de que el ataque contrario atacó de dentro a fuera y pilló el meñique mal”. En el momento, “sea por la adrenalina, sientes el pinchazo, y cuando bajas del bloqueo ya lo ves y se te cae el mundo, ‘no tiene buena pinta’, te dices a ti mismo, y se comprobó”. Fue evacuado rápidamente al hospital, con Pablo Ruiz a su lado, y está “muy agradecido” al presidente de Melilla Sport Capital, que se encargó de llevarlos y acompañarlos: “Allí me diagnosticaron que era una rotura y que había que pasar seguramente por operación, y así ha sido”. A través de ella le han puesto “una placa y siete tornillos”, mismo material que le retirarán una vez se acabe la temporada: “Al menos esta, cuando me recupere, jugaré así”.

Ha sido un aluvión de mensajes de cariño el que ha recibido, por lo que se siente, y no es para menos, “realmente muy contento”. Han sido toneladas de ánimo, típico de su edad y uso de las redes sociales “por Instagram”, si bien, sin desmerecer todo lo ‘externo’, para él tiene una gran importancia cómo se ha portado el equipo: “Los compañeros, el cuerpo técnico…, se han volcado, me han dado mucho ánimo y que a seguir, que esto puede pasar y, lo dicho, que mejor que pase ahora”. Ahora, tiene la meta “real” de volver entre el inicio de año y la Copa del Rey, si bien “lo importante es que no se queden secuelas que sea una recuperación fructífera”, a lo que añade que “esto va por sensaciones también, poco a poco; irá diciendo el doctor cómo va progresando y no se puede dar una fecha exacta”.

Al verse obligado a parar, ha tenido tiempo de echar la vista atrás y contemplar los casi dos meses completos enrolado en la aventura ahorradora: “Me quedo con que he hecho mucha confianza con este gran equipo, con los jugadores y con Manolo, y con el arranque que he tenido, ya que no me voy con un mal sabor de boca; podría haberme ido con un mal juego, pero considero que me he ido bien y, por supuesto, volveré más fuerte”. No es para menos sentirse satisfecho, después de su acople perfecto al grupo y a la competición de alto nivel: “De lo que estaba seguro es de que quería darlo todo, al cien por cien, pero no me esperaba sinceramente dar cierto rendimiento, yo quería ponerle todas las ganas y cuando se habla de Superliga son pasos agigantados, pero la verdad es que estoy muy contento y a darle más fuerte”.

Uno a uno, no puede elegir a ninguno de sus compañeros, “individualmente yo que quedo con todos, muy contento con la acogida del equipo, que no me esperaba tan increíble, sorprendido y disfrutando del proceso”, asegura textualmente. Pese a ello, sí se centra en Marlon, ya que Unicaja Costa de Almería ha situado la ‘bisagra’ de la edad en la convivencia diaria entre el más veterano y el más joven: “Ahora que vivimos juntos, la relación es súper buena, me ayuda mucho y tenemos entre ambos una comunicación fenomenal, lo que le agradezco mucho, porque, al fin y al cabo está haciendo de tutor -risas-; hay mucha confianza y ha él sido un descubrimiento para mí”. Luego, en pista, “Paquillo siempre está encima de mí, siempre me ayuda mucho a que no me descentre, y se lo agradezco, me anima y me motiva, y se nota cuando alguien quiere que des un nivel superior, te empuja y te ayuda”.

Lo deja claro una vez más, “encantado con todos”, ha jugado un partido y casi un set al máximo nivel, siendo una incógnita cuándo regresará, “mi tercer partido es un asterisco por ahora”. Lo que sí sabe es que ahora mismo, gracias al entorno, “llevo una mentalidad ganadora, por así decirlo”, expresado de modo literal. Abunda sobre ello: “Creo que este equipo está capacitado para ganarlo todo; con el buen trabajo y las buenas sensaciones que acumulamos… este grupo está dispuesto a pelearlo todo”. Quizá por ello ha encajado así, porque no entiende que sea de otro modo.