Unicaja y Teruel se juegan el liderato en el Moisés Ruiz

La ilusión en torno al partido se empieza a desbordar y está asegurado un magnífico ambiente en el Moisés Ruiz este sábado especial. El 29 de febrero habrá una única voz y una gran fotografía de familia que ‘colgará’, visible para toda España, el mundo del voleibol. Unicaja Costa de Almería le ha entregado su mejor choque de la fase regular a la lucha de las familias que conviven con las enfermedades raras, siendo la respuesta la mejor posible. Habrá una masiva afluencia de asociaciones para un acontecimiento de visibilización, reivindicación y celebración: “Tener a ‘superhéroes’ jugando este partido les hace ver que su vida también es de superhéroes”. Emotivo se ha expresado Miguel Ángel García, que como el vicepresidente de la Fundación Poco Frecuente se está encargando de organizar la participación de “150 personas, unas 25 asociaciones por ahora, por lo que va a estar muy bien representado todo el espectro de colectivos”.

Ya centrados en lo deportivo, a los miembros de Unicaja Almería les parece importante sostener el liderato de la clasificación en un encuentro que se espera muy igualado: “Cada partido es un mundo que hay que afrontar de la mejor manera posible; no tienen nada que ver, al pensar en los resultados, cómo perdimos la Supercopa o cómo perdimos la Copa del Rey, pero lo que estoy pensando es en ajustes de mi equipo, sabiendo lo que vamos viviendo a lo largo de esta temporada, con las adversidades que tenemos al respecto de las lesiones”. Manolo Berenguel mira al frente: “Vamos solventando de la mejor manera posible todo esto y la verdad es que los que estamos, tenemos la frase de que ‘solo puede quedar uno’; estamos tirando fuerte y somos conscientes de que vamos a dar la cara siempre; este equipo ha demostrado que tiene carácter, independientemente de los resultados, y ahora tenemos el consuelo de tontos de que estamos centrados completamente en la liga”.

El ‘primer paso’ para Unicaja Almería es “quedar primeros en la fase regular, cada partido se afronta como si fuese una final, y este fin de semana, si no se quiere perder la primera plaza, hay que verlo así, además de que sirva de preparación para un posible playoff final”. Al respecto del factor cancha, ha recordado que el año pasado jugó en contra de los verdes, y pese a que sigue pensando que los títulos se ganan fuera, “este año se va a intentar dar la razón a los que dicen que es mejor tenerlo a favor”. Eso sí, no se le escapa que “los playoffs serán diferentes y hay que ir con cautela” porque te puede caer un rival muy complicado en cuartos: “Ya hemos visto que la Superliga empezó con sorpresas y que se siguen produciendo, así que no te puedes descuidar contra ningún equipo de mitad de tabla”.