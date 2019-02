Unicaja mide su recuperación ante UBE L’Illa Grau en el Moisés Ruiz

El Melilla-UBE L’Illa Grau comenzará justo cinco días más tarde de cuando eche a volar el balón este sábado en el feudo blanquiverde. A los primeros se les ganó el fin de semana pasado precisamente en el escenario de la Copa del Rey, y a los segundos se les recibe para marcar el cambio de chip, quitando el de la Superliga e introduciendo el del Torneo del KO. Unicaja Almería da el calendario por bueno y también, lamidas las heridas, el toque de atención que supuso perder en los dos partidos de inicio de año. Casi imposible no pensar que este encuentro puede ser un adelanto de la semifinal copera, los ahorradores salen de lo meramente relativo a los puntos y se centran en devolver la alegría a la grada, su principal objetivo.

Eso sí, una cosa llevaría a la otra, y supondría haber vencido a un adversario que es digno de ser considerado aspirante. Quinto en el corte de la primera vuelta, el cuadro castellonense luce argumentos más que de sobra para confirmar que es la revelación también en la Copa y, por qué no, para meterse en la lucha definitiva de los play off una vez culminada la fase regular de la liga. El ganar a UBE L’Illa Grau no es nada fácil, y de hacerse efectivo el triunfo se completaría la misión que toda la plantilla se impuso tras el tropiezo ante Manacor: recuperar la confianza y llegar plenos seguridad en el potencial del grupo. Desde luego que el viaje previo que se hizo a Melilla ayudó bastante, pero es el momento de resarcirse del todo.

El conjunto dirigido por Enric Bescós llegará al Moisés Ruiz con Pavel -o Pablo- Kukartsev habiendo sido elegido MVP de la pasada jornada, en la que consiguió el triunfo precisamente ante Manacor por 3-1. El opuesto ruso argentinizado pero de nacionalidad española firmó la friolera de 31 puntos en los cuatro sets, acercando su registro a la mitad de los tantos de su equipo. Atacó 43 bolas con un solo error y con 4 bloqueos recibidos, ello frente a los cinco puntos que se anotó de bloqueo directo puesto por él. Adornó su participación con 3 tantos de saque directo, por lo que fue el gran referente atacante, como suele serlo, de este UBE L’Illa Grau. Solo su participación merece un capítulo aparte, y Manolo Berenguel lo sabe.

Pero el técnico ahorrador también se fija en el talento de Carlos Mora, colocador de calidad en la distribución y que alcanzó los 8 puntos, poco habitual para alguien en esa posición, merced a 3 bloqueos y dos saques, más tres ataques, la mitad de los que intentó. Un peligro en la red, si no encuentra a Kukartsev tiene a Óscar Prades, receptor experimentado y dotado técnicamente, como un gran recurso por punta o de pipe. Gran jugador es también el argelino Toufik Mahdjoubi, que entró en Europa por Melilla como opuesto y que en Castellón juega de receptor. En lo que respecta a los centrales, completan un equipo titular potente, tanto Mabiala, congoleño, como Dos Santos, brasileño que jugó en Santander y Vecindario.

A la posición de líbero ha llegado el último refuerzo, allá por diciembre, fichando al joven valor Borja Reyes, del Xátiva. También en ese puesto, en el que ha ayudado todo un clásico como es el receptor Alejandro Blasco, actúa el rumano Costache. Si se observa el último partido, también aparece en el acta con participación en el juego el colocador búlgaro Jivkov Kamenov, al igual que el citado Blasco. En el seis titular de vez en cuando cuenta Daniel Mata, receptor venezolano que ha ido cediendo el puesto a medida que ha ido avanzando la temporada. En cuanto al banquillo, resulta complicado seguir la pista de un equipo que es muy variable en su convocatoria y en la introducción de nombres en las actas de partido.

Así, en el último partido aparecieron Alexandru Nicosur y Xavier Mora, que no son habituales, y en contadas ocasiones han estado Agustín Giménez, Tomás Agost y Abraham Tovar. El caso es que el potencial a disposición de Bescós da por ahora para ocupar la quinta plaza con 25 puntos y ocho victorias, de las que la principal fue ante Ushuaïa Ibiza Vóley para recibir a lo grande 2019 (3-1). La última ha sido la citada frente a Conectabalear CV Manacor, y entremedias han caído ante Textil por 3-2. En 2018 cerraron doblegando a Intasa y sus otros cinco triunfos fueron a Vecindario (3-2), Barça (1-3), Río Duero Soria (3-1), los tres seguidos y en orden inverso, Manacor (0-3) y Textil (3-1). Apretaron a Urbia para caer por 3-2 y contra Teruel arrancaron solo un set (3-1), mientras que Unicaja venció 0-3 en Castellón.

Lo que se valora especialmente de UBE L’Illa Grau es el cambio de mentalidad en el que se basa su progresión, dándose cuenta de que tiene argumentos de sobra para buscar todo lo que se proponga, y así se ha advertido desde las filas verdes en la semana previa a una cita que servirá de despedida a las tropas para iniciar marcha hacia la Copa del Rey. La afición está con el equipo, y nadie duda de ello, por lo que, dado el interés que despierta el rival y el contexto en el que se encaja el partido, se espera una gran entrada. La dirección corresponderá a José Manuel de Moya y a Susana Rodríguez y la cita es, como siempre, a las 19.30 horas.