Unicaja-Valencia este sábado contra el cáncer en el Moisés Ruiz

“Dedicamos nuestro primer partido en casa de la Superliga, en la que defendemos título, a una reivindicación de toda la sociedad”. Así lo transmitió Antonio Rodríguez cuando fue presentado y así ha vuelto a remarcarlo dentro de la semana en la que se va a disputar. El sábado, desde las 19.30 horas, Unicaja Costa de Almería recibe a un nuevo aspirante a la zona alta, el Léleman Conqueridor Valencia, choque correspondiente a la jornada 2 de la fase regular. Efectivamente será el debut en casa del equipo ahorrador tras alzarse con el triunfo en Boiro el sábado anterior, y sí, será muy especial por dedicarse a la lucha contra el cáncer. Así, esa misma sociedad está convocada en el Moisés Ruiz.

La taquilla íntegra del encuentro será destinada a la AECC en Almería, pero además se ha habilitado una ‘Fila 0’ para que se puedan realizar donaciones más allá del importe de la entrada al recinto. Los jugadores saldrán a la pista con una camiseta cuyo lema versará ‘El rosa es más que un color’, mensaje que hace referencia a la lucha de los enfermos y de sus familias. Resulta prioritario llenar el Moisés Ruiz, ya que, con los datos en la mano, son necesarios muchos más recursos para la investigación y para auxiliar a los afectados con menos recursos. Magdalena Cantero, de hecho, apuntó un coste de 10.000 euros al año de promedio por persona afectada, cantidad inalcanzable en algunos de los casos.

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería entiende que este apoyo del club ahorrador es una gran oportunidad para recaudar y para visibilizar, con la ayuda de que, además, “octubre se tiñe de rosa con la campaña de prevención contra el cáncer de mama, enfermedad de la que hoy en día se recupera el 90% de las enfermas”, toda una demostración del camino a seguir con otros tipos en los que la supervivencia es menor. De ahí la necesidad de invertir en investigación, uno de los objetivos subrayados por Antonio Rodríguez, que ha pedido la participación no solo de la más fiel afición verde, sino de la ciudadanía en general porque “la causa merece mucho la pena”.

En referencia precisamente a los objetivos de esta iniciativa, el presidente ahorrador los ha resumido en dos muy claros: “Uno es concienciar a la población de la importancia de realizarse chequeos rutinarios, de acudir al médico ante cualquier mínima duda y, por supuesto, de asumir hábitos saludables en lo referente a la alimentación y la activación física, y por otro lado exigir más recursos destinados a investigar, porque se ha avanzado mucho, pero nunca es suficiente, y está más que demostrado que la ciencia salva vidas, o da calidad de vida a los enfermos”. Cantero, por su parte, ha seguido ese hilo y se ha servido del ejemplo de los deportistas de élite, como son los jugadores de Unicaja Costa de Almería: “El estilo de vida es fundamental para la prevención y vosotros sois el ejemplo para la juventud, con una vida y una alimentación saludables”.

Quien acuda no solo colaborará en la causa, sino que disfrutará de un gran espectáculo deportivo. No en vano, lo que se esperaba del rival, Léleman Conqueridor Valencia, no ha tardado en demostrarse. Gran equipo, llegará al Moisés Ruiz tras doblegar a Pamesa Teruel en la primera jornada de la competición, poniendo desde el principio sobre la mesa su candidatura a la zona alta. Sin duda, un gran reto para el conjunto valenciano es ganar en la casa del vigente campeón, estando capacitado para ello. Así las cosas, el duelo en la pista, y solo en ella, porque el club levantino no tardó en mostrar su apoyo en las redes sociales a la causa, será bonito y emocionante.

En esto también se apoya Antonio Rodríguez a la hora de realizar el llamamiento, dando méritos al atractivo del adversario y acordándose también de las familias de los afectados: “Que sirva como vía de esparcimiento y ocio para familiares y enfermos de cáncer, como un nuestro pequeño homenaje a ellos y también a la labor de la AECC”. En cuanto a la fila cero, el número de cuenta habilitado es ES77 2103 5010 5403 0023 3623. En relación a las entradas, se pueden adquirir en la web del club, www.almeriavoley.es, con un enlace destinado a tal fin y que está dirigido a la misma cuenta. El presidente ha mencionado dos aspectos más, que “ninguna familia está libre de la enfermedad de una forma u otra”, y que “la sociedad almeriense es solidaria y confiamos en que habrá una gran entrada”.