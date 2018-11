Unicaja Almería recibe mañana al Sadurniño (19:30)

No puede ser un partido más, ni mucho menos, ni por el rival ni por el contexto. El que se reciba a un equipo que acaba de llegar a la Superliga como soplo de aire fresco e imagen de renovación, y que además representa muchos grandes valores que hacen grande al deporte, el Intasa San Sadurniño, se llevará a cabo las horas previas al Día Internacional contra la Violencia de Género. El Club Voleibol Unicaja Almería ofrecerá a su afición el recientemente concedido Premio Menina 2018 y se unirá a AVG 2008 antes del inicio del encuentro frente a los gallegos. Pidiendo su adhesión a los dos equipos visitantes, Alicante y Sansa, el voleibol será todo un clamor contra esta lacra social, quedando citada toda la sociedad almeriense.

Hasta el momento Intasa San Sadurniño comenzó fuerte la competición, ganando sus dos primeros partidos y optando seriamente a equipo revelación en su primer curso al máximo nivel. De hecho, en su estreno se anotó un triunfo de prestigio al tumbar al más ‘viejo’, a Río Duero Soria, por 3-2. Por si habían quedado dudas de que había llegado a la Superliga para pelearla, acto seguido también logró la que fue primera victoria como visitante, en concreto ante el Barça Vóley, también en el tie break. Esa ‘doble distancia’ a cinco sets dibujaron, de entrada, una actitud, un modo de entender la lucha, una manera de reclamar atención y romper etiquetas. Es cierto que en las cuatro siguientes jornadas solo ha puntuado en una de ellas.

El club ahorrador y AVG 2008 aprovecharán sus respectivas citas para unirse contra la violencia de género en un clamor popular al que queda citada toda la sociedad almeriense este sábado desde las 19:30 horas

Como no, fue también en el desempate, esta vez ante Melilla pero con la cruz y no la cara de su lado, y en su pabellón. Ese 2-3 le dio el punto número 5 que le hace tener en la clasificación a Manacor, a sus víctimas Barça, Soria y al propio cuadro melillense por detrás, apareciendo ‘descolgado’, o sea, a más de un partido, a cuatro puntos en concreto, de Vecindario ACE Gran Canaria, que fue el que le ‘enseñó’ a perder en la tercera jornada por 1-3 y bajándolo de la nube. Pero el espíritu gallego no va para nada con la carencia de sueños y de las agallas para ir a por ellos, así que ‘Sansa’, que está en una fase poco favorable del calendario tras visitar Teruel y Palma para sendos 3-0, quiere sorpresa en el Moisés Ruiz.

Sus argumentos son muchos y variados, pero todos pasan precisamente por las manos de un almeriense, un tal Andrés Portero, que ha sido el colocador que ha obrado el ascenso y en el que se sigue confiando. Esa dirección de juego tiene la conexión con otro ‘producto de la tierra’ como Vitaly Kobcev, un central de grandes prestaciones y producto de la cantera ahorradora. De hecho, estuvo bajo órdenes del propio Manolo Berenguel y le unen grandes lazos de amistad con varios de los jugadores ahorradores de esa época. Junto a él, por el centro, actúa el también ruso Dimitri Baranov en su primera aventura en España. El opuesto más utilizado es Uxio García, hombre de la casa en estado puro, de 30 años de edad.

No es el más veterano de un equipo titular joven, ya que se completa con todo un clásico en la posición de receptor, Pablo Gómez Parga, que ha hecho grande al vóley gallego y que tiene 41 años. El otro ‘cuatro’, Fran Fernández, de reconocida trayectoria en la Superliga tras jugar en Cáceres y en Soria, está de vuelta. Como líbero, Marcos Piñón completa un siete inicial que a lo largo del partido suele ver rotaciones introducidas por su técnico, Juan Carlos ‘Charly’ Suárez. Es cierto que entró vía Palma Eric Girard, titular en Son Moix, y suplente, recién llegado como el flamante fichaje, contra Melilla. Ha entrado en nómina el canadiense por el francés Bastian Peralta, que no convenció al club de Ferrolterra, y ya pide sitio.

En cuanto al resto del plantel del peleón conjunto azul aparecen dos opuestos más como Samuel Tembras y Marcos Blanco, que comenzó dentro de pista y jugando los cinco sets ante Soria para el referido 3-2. Gabriel Trillo es el central número 3 de una plantilla que se completa con Javier García y Santiago Díaz en la posición de receptor, siendo el sustituto de Andrés Portero en la de colocador un fichaje llegado de Melilla como es José Luis Monterroso. Así es como se conforman las armas de un equipo que tiene mucho que decir este año, como ha demostrado ya y como a buen seguro va a seguir haciendo en los siguientes compromisos de lo que es hacer justicia a la constancia del Club Deportivo Aldebarán.

Por parte ahorradora la semana se ha desarrollado con total normalidad y tras el aviso de Manolo Berenguel de que no habrá ‘premio’ y sí rendimiento, el equipo de inicio vuelve a ser una incógnita. Eso sucede cada jornada, puesto que el plantel al completo de Unicaja Almería está de sobra capacitado para ganarse el puesto, lo que se consigue durante los días previos y tras una dura pugna en cada una de las posiciones. El caso es que se espera otro gran ambiente en el Moisés Ruiz, tal y como se merece el recibimiento a un nuevo rival que arroja aire fresco y al que le sobran los motivos para prometer espectáculo, en un encuentro que será dirigido por la pareja formada por Julio César Santana y José Luis Arrarte.