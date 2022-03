Unicaja es segundo y se medirá a Boiro (3-0)

Unicaja Almería cumplió su parte cómodamente y finalmente tendrá que conformarse con la segunda posición. Los ahorradores no tuvieron problemas para vencer a un Ibiza ya descendido y aunque no les ha valido para terminar como primeros de la liga regular, sí que por lo menos van con buenas sensaciones al play off por el título tras una semana con victoria ante Melilla y los ibicencos. Boiro espera el próximo fin de semana.

El partido comenzó, con todo, muy en contra, con desparpajo de UD Ibiza Ushuaïa Volley y con tardanza en arrancar de Unicaja Costa de Almería. Así, tras un 0-3 con un simbólico punto ‘no anotado’ de Víctor Sánchez desde una defensa, porque los líberos no pueden sumar en ataque, se pasó a un 3-8 y un 4-9, ventaja de cinco puntos que desapareció de la mano de Javier Jiménez al saque. El cubano hizo mella en la línea de recepción pitiusa y hubo reparto de puntos, Kukartsev, Fornés y Juanmi González, para pasar a un 10-9 y echar por tierra el buen inicio visitante. La primer renta de dos fue con saque directo de Juanmi (15-13) y los verdes se dispararon de la mano de Kukartsev (20-15).

Manolo Bereguel comenzó a mover el banquillo, dando cancha a Andrés Portero, quien se lució en saque y en el reparto. Raúl García ‘Asensio’ hizo un bloqueo para el 23-18 y el set se cerró con ataque y bloqueo de David López, dos puntos seguidos del malagueño y 25-19. No tuvo prisa ni se desesperó el equipo, que en el segundo set ya tenía a Marlon Palharini en pista, de la que no volvió a salir Portero. Se comenzó con un 3-0 con él desde el saque, David López anotó el 5-1 y Palharini el 7-3, poniendo la directa Kukartsev para establecer el 10-4. El capitán Palharini siguió con otro ace y de nuevo Portero, desde el fondo de cancha, causó muchos problemas en la recepción ibicenca, separada, y con un líbero como colocador. Asensio engordó su estadística de puntos, como David López (20-9), y fue el almeriense el que cerró la manga (25-14), con Carreño en cancha sin central.

El tercer set se inició con 0-2, rápidamente enjugado por los ahorradores con doble punto de David López y con el capitán separando al equipo de su rival (6-3). Kukartsev metió la marcha más para acelerar el triunfo por la vía rápida, encontrando el apoyo de Palharini, que hizo suya esa franja del partido. El 19-8 lo anotó Miki Fornés y Carreño regresó a la cancha, esta vez por Kukartsev. Atacó y fue bloqueado por Arthur Borges, pero fue capaz de devolverle la moneda al veterano capitán pitiuso con un bloqueo en uno contra uno y así subir el 22-12. Asensio, juventud de la plantilla cobrando protagonismo, hizo un saque directo para el 23-12 y el partido lo cerró Palharini, poniendo fin a una etapa de Ibiza en la que han sido memorables los enfrentamientos con Unicaja Costa de Almería, que le agradece lo que ha aportado al voleibol español.