Unicaja se apoya en el Moisés Ruiz para vencer a Manacor

Lo último entre ambos fue una sorpresa mayúscula para esa Superliga anterior, en la que no había demasiados vaivenes. Conectabalear CV Manacor, debutante en la máxima competición, asaltó un recinto histórico como el almeriense… a la primera. Lo hizo además justamente, con un gran juego, con descaro y llevándose todo el botín completo, tres puntos, merced al marcador a su favor de 1-3 con el que ni más ni menos devolvía exactamente la misma moneda recibida en la primera vuelta. Ha pasado un año casi completo, porque aquello ocurrió en enero, y el cuadro manacorí ya no es debutante, sabe que puede ganar en el Moisés Ruiz y encima llega armado con alguien que conoce a la perfección tanto el recinto almeriense como el club de su ciudad. Rubén Lorente tendrá, seguro, el cariño de la grada, pero en Almería no hay solo ganas de revancha, sino también de no abandonar la senda que se camina.

Esa es la del triunfo perenne, cinco sobre cinco en lo que va de curso, tres logradas por vía rápida, una de ellas con más sufrimiento, y dos apurando hasta el tie-break y teniendo el temple suficiente para resolverlo con solvencia. Esto ha valido para la vuelta al liderato que se cogió en la primera jornada y que se dejó en la segunda, para volver a cogerlo en la cuarta y sostenerlo en la quinta. A eso se suma que en esta jornada se disputa el derbi balear entre los otros dos equipos de la isla, ya que Palma, colíder por puntos, recibe a un Ushuaïa Ibiza Vóley en sentido ascendente, dos rivales directos por la consecución de los títulos. En todo caso, nadie ha dicho que Conectabalear CV Manacor no pueda serlo, sino más bien se ha dejado muy claro el potencial del conjunto dirigido por Miquel Jauma Febrer y lo engañoso de su puesto en la clasificación, el octavo actualmente, con dos victorias y tres derrotas para un total de seis puntos frente a los 13 que ya suman los blanquiverdes.

Hasta cinco veces seguidas, tanta como las jornadas disputadas, se ha producido un 1-3 en el marcador, con el problema para Manacor que cuando ha sido local lo ha tenido en contra, tres veces y contra UBE L’Illa Grau y Arenal Emevé, además del vecino palmesano, y cuando ha sido visitante lo ha firmado a favor, ante Almoradí y Soria. Además, cabe insistir en que ese fue también el marcador en el Moisés Ruiz el curso pasado, por lo que tanta casualidad resulta incluso inquietante. Hasta el mismo, Unicaja Costa de Almería llegará todavía mermado por las bajas y con dudas sobre si tendrá de nuevo que tirar de la polivalencia de algunos de sus hombres. Se toma esta doble cita en casa como clave para aproximarse al objetivo de clasificación para la Copa del Rey antes de la llegada del tramo más duro de la temporada, Europa incluida entre las exigencias de un calendario que sobre el que se va creciendo en nivel de juego.