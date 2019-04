Unicaja pide el apoyo de la afición para la semifinal ante Ibiza

Que todo el mundo se abroche el cinturón porque ya está aquí el despegue. Tras la fase regular más reñida de los últimos años, en la que todos los equipos han dado un alto nivel haciendo crecer a la máxima competición española, llega el desenlace, el mejor posible al quedar los cuatro mejores, los cuatro además siendo aspirantes, sin echar mano de lo políticamente correcto, a levantar el trofeo dentro de un mes y medio. Unicaja Almería, segundo, se mide a Ushuaïa Ibiza Vóley, tercero, con factor cancha a favor y parece que más decisivo que nunca. Además, llega como campeón de la otra gran competición del año, la Copa del Rey, por lo que se ha demostrado a si mismo que tiene potencial y alma para elevarse a lo más alto. Se sabe que el doblete será el más caro desde hace mucho tiempo, pero no se van a ‘escatimar’ gastos en la búsqueda de embellecer aún más la historia ahorradora.

En el mes en el que se cumplen 30 años del ascenso se luchará para entrar en la décimo tercera final consecutiva y, en ella, redondear las dos cifras de temporadas y títulos: 30 entorchados nacionales en 30 años. Esa media extraordinaria está en manos de un grupo de jugadores con calidad y carácter para hacerla realidad y en el que ha depositado su confianza un mayor número de abonados que nunca, por encima del medio millar. Es el momento de la temporada en el que, haciendo repaso de las tres décadas pasadas, siempre ha tenido a Unicaja y a tres equipos más. Y es que son 28 campañas consecutivas con esta presente 2018/2019 quedando al final entre los cuatro primeros de la clasificación, algo que ya es una realidad. Hasta aquí ha habido dominio en la primera vuelta y el undécimo título copero.

Es verdad que en la segunda mitad del campeonato se ha fallado fuera ante los de arriba, y que se produjo un traspiés inesperado en casa. Solo ha podido ganar en el Moisés Ruiz, hasta ahora, un equipo, el CV Manacor, que después ha demostrado que no fue fruto de la casualidad lo ocurrido en cancha blanquiverde. Eso sí, el rival contra el que hay que conseguir el pasaporte a la final es posiblemente el que más en forma está a esta altura de la competición, el mejor Ibiza de todos los tiempos, obra de Piero Molducci. Así lo dicen los resultados, con victorias en Los Planos, en Son Moix y en Es Viver, esa última ante Unicaja. Fue un 3-2 en el que los ahorradores jugaron muy mal y pese a ello forzaron el tie-break sosteniendo la pesada carga que en este deporte supone el error no forzado.

Se cumplen 30 años del histórico ascenso ahorrador a la Superliga y Unicaja busca su 30ª entorchado nacional

El equipo tipo que el italiano está poniendo en pista tiene dos receptores a los que ya entrenó en las filas blanquiverdes años atrás, el mejor Héctor Salerno que se ha visto en España y el talentoso Juanmi González. En cuanto a los centrales, Chemi Sugrañes también tiene pasado en Almería, si bien no en el primer equipo, y a su lado actúa el mejor Elvis de Oliverira que, como Salerno, ha jugado en este país. Pieza clave está siendo César Martín, un colocador que no iba a contar con muchas opciones ante el nivel de Germán Galdón, pero que ha demostrado a los incrédulos que está hecho para las grandes metas. Esto llega hasta el extremo de que no se ha movido pese al fichaje del brasileño César Henrique Araujo. De su opuesto, hay poco que añadir tras su exhibición en el último duelo, un Tapia muy fuerte en ataque y saque. Por último, Fran Fernández está siendo de los mejores líberos de la SVM.

Si todo eso es ya de por si un plantel de mucha calidad, en cuanto a las reservas en el banco se puede decir lo mismo, con el internacional Gabriel del Carmen por cuatro, Joaquín Monteagudo como central, siendo el máximo anotador de los suyos en el último partido de la fase regular con 16 tantos, y los experimentados Arthur Borges como opuesto y Víctor Sánchez, salido de una lesión, como líbero. La mano derecha de Molducci es Aitor Barreiros y ambos están logrando sacar el máximo rendimiento a un grupo talentoso y muy fuerte físicamente, que piensa que este es su momento realmente. Por eso, la carga psicológica va a tener gran importancia en esta eliminatoria, que es totalmente impredecible en cuanto a su extensión.

Con Unicaja ha perdido y ha ganado, como con Teruel, pero con Palma ha vencido los dos partidos en Es Viver y en Son Moix. Por el contrario, los de Dreyer fueron mejores en los cuartos de final de la Copa del Rey y eliminaron a un Ibiza que sí que ha cedido partidos menos ‘esperados’ en cancha de Vecindario y en Castellón. Por tanto, el único que ha logrado la victoria en el pabellón pitiuso ha sido Teruel con un 2-3 muy lejano, allá por el mes de noviembre en la quinta jornada liguera. Y es que todos los equipos han tenido sus problemas, si bien los de Manolo Berenguel prefieren dejar de lado aquello del ‘mal de muchos’ y buscar su mejor versión para disfrutar y para hacer disfrutar con su voleibol de quilates.

La doble contienda será este viernes desde las 20.30 horas y el sábado desde las 18.00 horas, con la dirección de los madrileños Francisco Sabroso y Carlos Portugal intercambiándose el orden en el segundo partido. El Moisés Ruiz tiene la palabra.