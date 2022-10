El Unicaja busca despertar ante el Melilla

A nadie escapa que no es habitual ver a Unicaja Costa de Almería en la octava posición de la tabla. Hacía años, puede que alguna década, desde que no se ocupaba ese puesto, y más con tres jornadas ya disputadas. La cuestión es no hacer de esa circunstancia un elemento distorsionador del trabajo que día a día se va haciendo, y ni mucho menos del progreso en el juego que se está experimentando. Los verdes han pasado de ráfagas a set entero, y se encuentran el reto de trasladar esas sensaciones y la confianza que con ellas se consigue hasta un partido completo. El de este sábado (19:30 hotas) es propicio para ello, ya que el adversario, Melilla Sport Capital, dimensionaría más el mérito de una victoria.

En la retina está la Supercopa de España, disputada hace un mes en el mismo escenario, pero en el camino hasta el ahora ha habido una mejoría notable en el rendimiento de este nuevo proyecto ahorrador. Se han perdido los dos últimos encuentros, los que sumados a aquel primer título suponen tres derrotas en los cuatro partidos oficiales. Y, de nuevo, a nadie escapa que no sido habitual una racha así ni para el club ni para la afición. Por ello, se toma como una prueba de fortaleza, de unión y de capacidad de superación para ambos. Un año tras otro se ha insistido, con respeto a la Superliga, en que el primer objetivo es conseguir la clasificación para la Copa del Rey.

El Unicaja está justo en el límite, pero es que el Melilla viene un escalón por atrás, en la novena plaza, por lo que el partido se ha transformado de uno a más a uno con ciertas urgencias. Ni para un equipo ni para otro supondrá mayor cosa perder o ganar, porque quedará todavía mucha fase regular, pero mejor dejar de lado el malestar y trabajar más tranquilos. Eso sí, los melillenses ya son campeones este curso y los únicos que optan a un triplete, lo primero como alivio y lo segundo como presión a su perspectiva del resto de la temporada. Los verdes han recuperado a Juanmi González. El capitán, imagen de la autoexigencia, va una marcha por encima para tirar del carro.

El cerebro del conjunto norteafricano es Martín Riganti, con galones y con experiencia, al que no le costó mandar en la Supercopa para hacer suyo el ritmo del partido. Como gran estilete, su compatriota Martina, opuesto letal cuyas actuaciones frente a Unicaja Costa de Almería son brillantes por sistema. La seguridad atrás la aporta el líbero internacional Unai Larrañaga, y a partir de ese triángulo las demás piezas son, como fijos, los centrales Jean Pascal Diedhiou y David López, aunque hubo movimiento el choque anterior, y hay más de movilidad en receptores. Giustiniano igualmente juega, de modo habitual, extramotivado ante los verdes, si bien la pareja titular ante Teruel fue Luengas-Radunovic.