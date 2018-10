Unicaja, en la búsqueda de buenas sensaciones para la liga

Manolo Berenguel pone a su Unicaja a buscar buenas sensaciones. El técnico almeriense lanza un deseo de cara al inminente : "Me encantaría que todos y cada uno de los que vienen, por un momento vivieran la sensación que tiene un jugador cuando hace un punto y ve que su público se vuelca con él; la he vivido como aficionado y por suerte como jugador, el aficionado trasmite algo muy especial, pero si supieran por un momento esa sensación, no dejarían de hacerlo nunca". Su lucha más de corazón la tiene clara: "Me encantaría que la ciudad y la gente se sintiera identificadas con este club y con este equipo, y estoy convencido de que tanto los resultados como las alegrías van a llegar".

Para ello se trabaja duro, aunque reconoce estar "fastidiado" por lo sucedido en el partido de Supercopa no por perder un título, que en cierto modo también, sino por el nivel de juego que se sacó a relucir". A día de hoy, y tras decir que iba a ser un punto de referencia, "Teruel está un escalón por encima y hay que trabajar para equilibrarlo, nada más". Lo sabe también la plantilla, "totalmente de acuerdo en lo que se ha hablado después del partido, un equipo que no compitió y que por no sé qué, no sale a relucir el nivel de juego de la pretemporada".