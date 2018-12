Unicaja, campeón de invierno

Lucha táctica, mucho estudio entre los técnicos antes del encuentro y después a mover piezas sobre la cancha. Espectacular ambiente y público de ‘diez’, como es siempre en el Matilde de la Torre, lugar imprescindible para el voleibol español. No se podía esperar menos del transcurso de un partido igualado y disputado, pero a la vez en el que Unicaja Almería supo manejar bien los tiempos para no solo lidiar con la especial motivación inicial de Textil Santanderina dado su sueño de acceder a la Copa del Rey, sino para estar ordenados en todo momento y mantener de un modo constante el control de la situación. Se venció por 0-3 para un once de once que dibuja una vuelta perfecta y da el título honorífico de campeón de invierno.

En una tarde de ‘transistores’ en la lucha por la última plaza para el torneo del KO, con ventaja inicial para los santanderinos, pero con UBE L’Illa Grau aplastando a San Sadurniño por si acaso había que tirar de coeficientes, Teruel también era un juez en Vecindario, poniéndose con 0-2 pero viendo cómo se llegaba al tie-break para dejarse finalmente un punto. Así, el liderato de Unicaja Almería se levanta en una tarjeta magnífica que solo le ha hecho perder un punto precisamente ante su gran rival, al que saca tres en la tabla, con Ibiza tercero finalmente y Urbia cuarto, siendo el quinto UBE L’Illa Gray y sexto Textil Santanderina, pero sin plaza para la Copa al cogerla el organizador Melilla, octavo a la mitad de la temporada.

El máximo anotador del encuentro en Cantabria fue Jorge Almansa con 12 tantos en su casillero particular, seguido muy de cerca por un grupo amplio de jugadores con 11 cada uno, como su compañero Dani Macarro y los rivales Ángel Rodríguez y Soares. Funcionó bien el bloqueo ahorrador, con tres puntos directos a cargo de los dos centrales, el propio Macarro y Borja Ruiz, ello en gran medida por el buen saque. Se sumaron ocho puntos de ace, la mitad de Víctor Viciana, tres de ellos consecutivos, con buenos números en recepción a cargo de Álex Fernández, que en el tramo final del último set fue suplido en defensa por Antonio Casimiro ‘Artés’. En esa faceta precisamente se pude ver una vez más el peso del trabajo verde.

La importancia del primer set estaba clara, con el público muy enchufado con ese gran objetivo de su equipo y con los hombres de Marcos motivados para retar a la historia del club, aunque con la ausencia de nuevo de su gran capitán Fran Calzón en el peor momento. Se puso Unicaja 0-2 con Víctor Viciana al saque, pero cogió mínima delantera el Textil para ir sucediéndose los empates en un pulso largo y sostenido hasta la mitad de la manga. Los recursos de calidad de los ahorradores y la buena concentración ante el ánimo local fueron determinantes, sin problemas a la hora de afrontar el ‘cuerpo a cuerpo’. Tenía que ajustar un poco más su juego el cuadro almeriense, sobre todo tras un ace por ‘techo’ de Soares (11-13).

Unicaja es el único equipo invicto de la Superliga, con once victorias de once, basándose en su defensa y en el saque para confirmar que la actitud del grupo marca el camino

Fue lo que empezó a hacer desde ese momento para cuatro puntos consecutivos (13-15), en parte con errores locales. Se vio que era el momento de romper y dar un golpe al set, pero el gran mérito de Textil en la faceta táctica mantuvo la lucha hasta el 16-18. Fue el momento en el que la rotación devolvió al saque a Viciana y se reflejó en el 16-20 con el que Marcos detuvo el partido con su segundo tiempo, tras haber pedido el primero nada más coger la delantera Unicaja. Ace del capitán para cinco de renta (17-22), otro de Fran Ruiz, salido para eso especialmente (19-24), y colocación a una mano de Víctor Viciana para que Borja Ruiz en un primer tiempo machacase el 21-25 que fue definitivo y que dejaba claro el hambre.

El segundo set podía ser definitivo, ya que se sabía que una ruptura de 0-2 era no ir a la Copa al ser insuficientes dos puntos frente a la victoria por aplastamiento de UBE L’Illa Grau. Se comenzó con dudas al saque pero al tercer Almansa firmó otro directo, con Viciana construyendo fácil por el centro tanto para Macarro como para Borja Ruiz. Un ace de Sergio Ramírez dio dos puntos a Textil (7-5), pero Unicaja no se descompuso, sabedor de la calidad del equipo que tenía en frente. Es más, con Viciana al saque, tras defensa de Monfort y punto de Macarro subiendo el 7-7, el set se rompió con tres servicios directos del colocador almeriense (9-12). Fue el inicio de un juego más fácil, tirando de más bloqueo y de intimidación en la red.

De hecho, los dos últimos puntos para el 20-25 fueron sendos errores locales en el peor momento, con el sueño copero santanderino ya esfumado. Pudo notarse en el ánimo de los de José Ignacio Marcos, ya que con Fran Ruiz desde el inicio y en el saque Unicaja no permitió dudas sobre la vía rápida (desde el 5-8 al 5-11). Una cerrada ovación para Rubén Lorente a su salida al campo por parte de un público excelente dejó una enorme huella de deportividad mientras que los ahorradores se fueron rotando con cambios que no bajaron el nivel del equipo. Fueron minutos de transición hacia una victoria cómoda que cerró el propio Rubén con un ace, tras un remate en segundo toque también por su parte (18-25). Los jugadores de Manolo Berenguel dispondrá ahora de un merecido descanso, con vuelta al trabajo el próximo viernes día 28 de diciembre. Su demostración de actitud hace invitar al optimismo, pero en el seno del club se dice que “no se ha hecho nada todavía”.