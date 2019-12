Unicaja cierra 2019 como campeón de invierno

Sabiendo que con una victoria iba a ser suficiente para ir un día más tarde a Palma, como cabeza de serie directamente a las semifinales del ‘torneo del KO’, el choque ante un gran equipo, la revelación de la competición, fue por la vía rápida, tirando de concentración para paliar el cansancio físico y mental acumulado en el maratón tan duro del mes de diciembre. No se hacían cuentas más allá, siendo indiferente a ese efecto de quedar entre los dos primeros el marcador de Los Planos, pero una vez salidos de la ducha los jugadores ahorradores supieron que eran los campeones de invierno, de nuevo líderes, poniendo una simbólica corona a su gran esfuerzo de los días pasados. Con la clasificación europea en el bolsillo, asegurándose no jugar los cuartos de final coperos, el 3-2 en Los Planos terminó por completar un final feliz de 2019, con todos los objetivos conseguidos, con diez victorias y una sola derrota en Superliga y con dos victorias en la CEV Challenge Cup

El máximo anotador del partido fue una vez más Pablo Kukartsev con 14 puntos, en esta ocasión seguido por un gran Jean Pascal Diedhiou, con 11, mientras que en el bando gallego el más destacado fue Luis Martín con 10 tantos. En cuanto al bloqueo fueron Almansa y Amado, junto con el visitante Bouza, los que se erigieron como los más efectivos, con dos puntos cada uno, doblando Unicaja Costa de Almería a su rival con 8 generales frente a 4. En saque, también Almansa se elevó a la mejor marca, con dos aces en momentos clave para permitir el control de la situación y la marcha segura hacia la victoria. En recepción prácticamente todo el trabajo fue para un Hage que se fue a un 69% de positiva. Por último, en cuanto a los números más destacados, los porcentajes de reparto fueron muy elevados, manejando muy bien el K-1 y el contraataque para no alargar un partido que podía ser muy peligroso en el caso de extenderse, sabiendo los diez sets jugados en los dos últimos partidos más 24 horas de viaje de ida y vuelta a Graz.

El primer set comenzó con una cada vez más habitual ventaja de los ahorradores, que se fueron con 4-1 y 6-2 en los primeros compases, pero con Arenal Emevé Lugo tirando de su capacidad para, ayudado por el servicio de su central Knigge, apretar el tanto hasta el 6-5. Después el norteamericano perdió el tono de saque y restó en demasía las opciones de su equipo, que poco podía hacer ante la distribución muy variada de Ignacio Sánchez a punta o a centro. De hecho, Jean Pascal comenzó a mostrar que no iba a bajar su ritmo de las últimas jornadas, finalmente con un 90% de acierto atacante y 9 puntos sobre 10 bolas. Con todo, los lucenses se pusieron por delante por primera vez con el 9-10 firmado por Luis Martín, pero Almansa hizo su primer ace para el 11-10. Hubo un 12-13, siendo el turno de Kukartsev al servicio para punto directo (15-13). Hage firmo una espectacular pipe (18-16) y Almansa de nuevo acertó desde fondo de pista para allanar el terreno (20-17). Fue el capitán el que cerró el set con el 25-21 definitivo.

La segunda manga tuvo un inicio similar, pero se rompió antes que la primera por el lado de los blanquiverdes. Los dos primeros puntos fueron de Jean Pascal y Nick Amado se elevó mucho para el 4-2, y tras el 9-9 otra vez Jean Anotó para poner por delante a un Unicaja Costa de Almería que ya no dejaría el mando del encuentro en ningún momento. Almansa mantuvo la renta de cuatro (15-11 y 16-12), un ace de Bouza puso algo más de emoción (16-14), pero Jean Pascal tiró del carro con dos puntos más, el 18 y el 19, siendo la máxima ventaja de seis (20-14). No se rindió el cuadro lucense en el día del parón del voleibol gallego por el mal tiempo, si bien no pudo reaccionar ni acercarse a menos de tres puntos por la tranquilidad mostrada por los ahorradores. Con Mario Ferrera al saque el set se precipitó, Amado puso 6 bolas de 2-0 y a la segunda se venció el parcial con un error de saque visitante, sin haberse visto cómodos en ningún momento del choque.

Siguió siendo así en la tercera manga, pese a los 1-2 y 3-4 del inicio, arruinados por la entrada al saque de Kukartsev. Fran Iribarne ya estaba en pista después de su gran actuación europea, y no desaprovechó la oportunidad para brillar y aportar a la victoria rápida (8-6). Emevé Lugo apretó, igualó y se puso por delante de nuevo con el 9-10, pero no tuvo sensación de peligro Unicaja Costa de Almería, con Jean Pascal otra vez decisivo con otros dos puntos seguidos, el segundo de saque directo además. Hage subió el 13-11 y como dato curioso, el primer punto de Huang como jugador ahorrador fue una finta que supuso el 15-12. Baranov bloqueó el 17-13 e Iribarne puso al equipo en la veintena otra vez con gran solvencia de veterano a sus 21 años. Kukartsev ‘tenía prisa’ por coger el bus para irse a casa, a Castellón, y se sumó a los puntos a pares, el 21 y el 22 frente a 17 gallegos. Hambriento Baranov, buscó con ganas el primer y el tercer toque para subir el 24-18, siendo otro error de saque lucense el que cerró el 3-0 (25-20) y, a la postre, la recuperación de liderato.

Esta última jornada de la primera vuelta de la Superliga vino a poner a los equipos por orden de victorias, con Unicaja Costa de Almería en lo más alto dados sus 10 triunfos, seguido de CV Teruel con 9, de Urbia Vóley Palma con 8 y del propio Arenal Emevé Lugo con 7. Pese a su derrota, aprovechando la de Vecindario en la cancha de Almoradí, conserva el equipo de Diego Taboada su cuarta plaza, siendo cruel la competición con los canarios, que de poder ser cuartos han pasado a no clasificarse para la Copa del Rey. El quinto es Ushuaïa Ibiza Vóley y el sexto y último en entrar en la fase final es UBE L’Illa Grau. Por tanto, los cuartos de final serán Urbia Vóley Palma – UBE L’Illa Grau y Arenal Emevé – Ushuaïa Ibiza Vóley. De esos partidos saldrán los dos rivales que, por sorteo, corresponderán en semifinales a Unicaja y a Teruel. Eso será en febrero, después de haber viajado a Estonia para los octavos de final de la CEV Challenge Cup y antes de la vuelta de esta competición europea en Almería. Por ahora, vacaciones bien merecidas para el que ha sido mejor equipo de la Superliga llegada la mitad de su fase regular.