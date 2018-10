Unicaja no da opción a su oponente

Unicaja Almería sigue con su pleno de triunfos en este arranque de campaña 2018-2019 tras imponerse ayer por 3-0 en el Moisés Ruiz al Club Voleibol Melilla en un duelo que los locales dominaron de principio a fin, sin dar opción alguna al segundo rival que visitaba esta campaña, en competición liguera oficial, un feudo almeriense que no presentó en su grada el buen aspecto que ante Teruel hace dos semanas, pese a que desde el club se está haciendo un gran esfuerzo por animar a los almerienses a acudir a apoyar a los verdes.

El conjunto de Manolo Berenguel está cada vez más engrasado, gracias a la disputa de minutos tras tres encuentros disputados que han terminado en triunfo para los almerienses. Lo demostró ante un equipo melillense que perdió el primer set de una forma considerable. Clara ventaja local, con un marcador final de 25-14 y una gran efectividad al saque ayudada por el bloqueo-defensa. La intensidad con la que comenzaron los ahorradores fue clave para que el choque se les pusiera más que de cara.

En el segundo, otro gran set de Unicaja Almería, en el que se pudo ver a un sólido equipo con Fayola (90%) como referente en ataque y una gran recepción. El luminoso volvía dar para el final de este juego una considerable ventaja para los de Berenguel, que acabaron 25-18. En este caso, Melilla enseñó más los dientes, pero nunca dio la sensación de poner en aprietos la buena dinámica de los de casa, que pusieron la directa hacia su tercera victoria consecutiva.

La confirmaron con un 3-0 en un último set en el que no bajaron el ritmo en ningún momento y que cerraron en un marcador de 25-17, tras un encuentro grandísimo de todo el equipo almeriense, que se dejó la piel sobre la cancha, mostró su potencial y no dio opción alguna al CV Melilla. Ante esto, los espectadores, aunque no muy numerosos para tratarse de un interesante choque liguero del equipo más laureado de la historia del deporte por equipos en Almería, agradecieron a los suyos el espectáculo ofrecido con una gran ovación. Las cosas van viento en popa para Unicaja Almería en una Superliga que será emocionante.