Unicaja sigue esperando que la Federación resuelva el campeonato 75 días después

A fecha 27 de mayo de 2020, miércoles, habiendo dejado un día de margen para la publicación del contenido de la última reunión de este mismo lunes, en su caso por parte de la Junta Directiva de la RFEVB, sin que se haya producido, el Club Voleibol Unicaja Costa de Almería activa sus servicios jurídicos. El margen otorgado ha sido de 75 días y diez comunicados oficiales, tres de ellos antes de aquel fatídico primer sábado sin partidos, que se toma como inicio de la cuenta temporal, y siete después del mismo, plazo más que suficiente para la toma de decisiones en cuanto al cierre definitivo de la temporada 2019/2020. Pero, además, y a pesar de no haber recibido información oficial sobre lo acordado este día 25 por la tarde, el club ahorrador sí ha podido conocer los acuerdos, y en relación a ellos ha apreciado que se avanza en la organización de la temporada 2020/2021, dejando apartada una cuestión que perece que tan solo afecta a Logroño y a los ahorradores, la resolución de la 19/20, a efectos de clasificación como únicos posibles equipos campeones, y, unido a ello, el consiguiente reparto de plazas europeas.

Con la intención de dar continuidad a su participación en competiciones organizadas por la CEV, Unicaja Costa de Almería considera que sus intereses se están viendo claramente mermados por la ausencia de dicha resolución que zanje la clasificación final de la competición, ya que tanto las instituciones como varias empresas que ya habían mostrado su intención de apoyar económicamente al club para hacer posible que se inscriba en Europa podrían estar perdiendo la confianza en el proyecto. El retraso respecto al curso pasado es notable, si bien se reconoce que la situación es excepcional en todos los ámbitos, pero se considera que ha habido tiempo más que suficiente para tener una respuesta que no llega, y que además sí se ha decidido el que no haya descensos y dos campeones de sus respectivos grupos en Superliga 2, ya que se les otorga a ambos el ascenso a máxima categoría. El club no entiende el motivo por el que en la misma reunión no se adoptó la determinación de resolver al completo las cuestiones pendientes de la Superliga, tal y como ordena el CSD.

Hace un año entero menos unos días que se dio el anuncio más esperado, ‘Europa recuperará el verde: Unicaja regresa al continente’. Ese fue el titular del comunicado de prensa oficial del club el 14 de junio de 2019, reproducido en todos los medios de comunicación como ‘noticia más esperada’, la que surgía tras casi dos meses de negociaciones. Esas gestiones previas necesarias tendrían que haber cogido forma de nuevo bastantes fechas atrás, aunque sí existan compromisos verbales de ayuda por la alta satisfacción que ha producido el modo de competir de Unicaja Costa de Almería en la CEV Challenge Cup. El paso del tiempo es inexorable, y también para los acuerdos que no se ven culminados, por lo que la entidad verde deja bien claro que, si ese ‘vacío federativo’ resta algún apoyo de patrocinio, tendrá consecuencias. El futuro ‘internacional’ próximo del club, representando a todo el voleibol español tras ganárselo en la pista, no está en su mano, y sí en otras concretas.

El miércoles día 11 de marzo la RFEVB publicó su primer comunicado con medidas extraordinarias por la COVID-19, principalmente disputar los partidos de la jornada 21, fechada para el sábado 14, sin público, facilitando, eso sí, los aplazamientos y ‘adelantamientos’ que los clubes acordasen. Al día siguiente emitió el número 2, en el que se suspendía el Campeonato de España de Vóley Nieve, y el número 3, que quitaba el balón que había puesto sobre la red de los clubes para aplazar todos los partidos de competiciones estatales hasta el 4 de abril. Llegó el sábado, primer día sin voleibol, y tras él han sido 74 más, dada la situación de todos conocida, una vez que al lunes siguiente, el 16 de marzo, el comunicado número 4 hablaba del apoyo unánime de los clubes de Superliga y Liga Iberdrola a la propuesta del presidente: “Dar por finalizadas las competiciones de Superliga y Liga Iberdrola, con efectos a partir del día 16 de marzo, posponiendo la definición de las cuestiones técnicas y colaterales que puedan surgir como consecuencia de esta decisión (ascensos, descensos, clasificación, otros efectos posibles, etc.) para que sean resueltas por el órgano competente de la RFEVB en el momento adecuado”.

Dicho órgano es la Comisión Delegada, formada por doce miembros junto al propio presidente, responsables del futuro incierto de Unicaja Costa de Almería en Europa, y 73 días después de aquel anuncio oficial, no ha resulto lo que directamente afecta a los verdes. Teruel, Textil Santanderina, Aule y Portol dejan aparcado a Unicaja en la Comisión, como representantes de los clubes españoles, y lo hacen junto a María Isabel Zamora, Antonio Sangrador, Felipe Pascual y Roberto Melián, por parte de las federaciones autonómicas de Cataluña, Castilla y León, Madrid y Canarias, por ese orden, además de Eloy Mahía, como representante de los entrenadores, Uxío García y Esther Basurto, ambos por el colectivo de jugadores, y Mario Bernaola, en representación de los árbitros, todos presididos por Agustín Martín. Han llegado al comunicado número 10, emitido el pasado viernes para dar oficialidad a lo acordado el jueves, reunión idónea para haber zanjado del todo la temporada 2019/2020.

A pesar de que no se ha terminado, tanto Comisión Delegada, con Superliga de 14 equipos, como Junta Directiva, aprobando este lunes medidas de ayuda económica, parecen haber pasado página, dejando un capítulo sin escribir, y dibujan la que será temporada 20/21. José Ángel Luna Bargo, vocal de la Junta Directiva y el presidente de la Federación Galega, ha tuiteado, textualmente, que “tras semanas de trabajo, ayer (lunes) en reunión de la Junta Directiva de la RFEVB presentamos el plan de contingencia que estamos preparando para movilizar 500.000€ en ayudas a los clubs”.

Ha sido lo único hecho público, y no precisamente por vía oficial, añadiendo en la publicación que “este plan pretende protegerles ante los efectos económicos de la actual crisis sanitaria”, pero Unicaja Costa de Almería ha conocido, sin acceso a información oficial, más detalles al respecto. Por unanimidad se ha aprobado este plan de ayudas y la distribución del referido medio millón sería de 1.000 euros para los equipos de Primera División, 2.500 euros para los de Superliga 2 y entre 5.600 y 6.000 euros para los de la Superliga y la Liga Iberdrola. En el caso concreto de la categoría femenina, se aumentaría con la liquidación del patrocinio de Iberdrola, si bien la cantidad a distribuir está pendiente de determinarse. Sí habrá que presentar el aval para hacer inscripción, pero quedan pendientes procedimiento e importe, si bien todos los equipos podrán aplazar cualquier pago de cuotas federativas, ya sean inscripciones, licencias o arbitrajes, hasta el 31 de diciembre.