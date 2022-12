Unicaja alcanza otra barrera estratosférica: disputados 1.000 partidos al máximo nivel nacional

Milenario. Al Club Voleibol Almería, siempre Unicaja, ya que jamás ha faltado su apoyo, en los últimos tiempos también Costa de Almería, como icono de la provincia, y a lo largo de su historia con algún que otro ‘apellido’ diferente, según patrocinios, se le pone delante una tarta con mil velas, una por cada partido disputado al máximo nivel nacional. Así lo ha desvelado el profuso, armonioso y metódico trabajo de un apasionado del voleibol que lo hizo público este lunes a través de su cuenta de Twitter. Su nombre es Jorge Moragón y su ‘locura’ por este deporte le llevó a meterse de lleno hace siete años en la elaboración de una base de datos que será El Cossío taurino o la Peñín vinícola del vóley.

En Los Planos de Teruel, espléndido escenario para llegar a tal redonda cifra de los 1.000 partidos, Unicaja Costa de Almería disputó su encuentro 689 de fase regular, sumándose a los 213 de playoffs y los 4 de fase de permanencia, todos correspondientes a la División de Honor o la Superliga, más los 76 de Copa del Rey y los 18 de Supercopa. Esta cuenta es impensable durante mucho tiempo para cualquier otro club español, así que el haber sido el primero de este país en lograrlo tiene una dimensión incluso mayor si se establece la comparativa: “Es un dato que no deja de ser espectacular, y para hacernos una idea de lo que supone, para que otro club pueda conseguirlo tendrán que pasar 15 o 20 años”.

Moragón ha explicado que “el objetivo de dar estos datos no es más que crear un poco ese contexto en el que todo aficionado al voleibol pueda sentirse cómodo, pueda sentirse respaldado, y pueda sentir que ese deporte que sigue todos los fines de semana en los pabellones no solo se queda en el partido o la temporada, sino que trasciende un poquito más allá de lo que es el deporte”. Está claro que “en fútbol, baloncesto o tenis sí hay una base de datos en la que puedes consultar qué jugador ha sido el más, o cuál es el récord de aciertos, de puntos… de lo que sea, pero en cambio cuando empecé a seguir el vóley intentaba buscar ese tipo de datos y no los encontraba”.

Este periodista, narrador de los encuentros del CV Leganés, decidió plantarse delante del ordenador pensando que “igual esto que estoy buscando yo lo necesita otra persona”, organizando el trabajo cuando comenzó a juntar datos: “Siete años después tengo una base que, pese a no estar completada, ya me permite ir haciendo este tipo de referencias; al fin y al cabo esto lo que hace es ‘gritar’, por así decirlo, que el vóley es un deporte que lleva mucha historia, que no es minoritario, que siempre ha estado ahí, siempre ha tenido una buena competición y ahí siempre ha estado Unicaja Costa de Almería”. Por eso, “ese dato de los mil partidos “nace desde el principio”.

Así, “desde que empecé sabía que el club había estado allí muchos años, así que quería saber cuántos partidos llevaba”, ha confesado textualmente: “El año pasado, después de mucho tiempo, logré completar todas las competiciones en las que había participado y di cuenta de que estaba muy cerca de cumplir los mil partidos”. El momento ha llegado: “Al empezar esta temporada estaba esperando como agua de mayo, la verdad -risas-, para publicarlo”. Lo que no había hecho público todavía es que de esos mil, Unicaja Costa de Almería ha ganado 760, “un 76% del total”, traducido en un palmarés que sí ha recordado en la red haciendo referencia al “envidiable palmarés” de 30 títulos en 34 temporadas.

Regresando a que habrá que esperar entre una década y media y dos décadas “según la competición actual” para que “un dato así vuelva a darse”, ha valorado que mil partidos “hacen ver la grandeza que tiene y ha tenido esto club para lo que ha sido el voleibol en este país”, añadiendo que “ya lejos de la final de Champions, o lejos de las competiciones que se ganan, lo que queda es ese recuerdo, esa historia, ese estar año tras año ahí, el estar compitiendo por otro título más”. Ha reconocido que le ha gustado mucho “dar una cifra tan redonda que sin ese trabajo previo no se habría sabido”. Ha lanzado un guiño: “Sin duda, son muchos partidos, pero que lo veamos llegar a dos mil es mi mayor deseo”.

No gana nada por este increíble trabajo que realiza para el voleibol, “ojalá algún día pueda monetizarlo”, lo cual sería justo: “Quizá un libro con la historia de este deporte”. Por ahora es su modo de hacerlo más atractivo: “Es mi manera de entender la información, darle su contexto, mimarla, cuidarla, y que la gente pueda percibirlo; narrando los partidos del CV Leganés intento dar ese puntito más que haga que la persona que lo esté viendo piense que es un partido más especial que antes de ponerse a verlo”. Central ‘retirado’ de 190 centímetros, entró en este mundo por insistencia de sus primos, los Monfort, Vicente y Javier: “Desde entonces siempre he querido estar al lado de este deporte; me enganchó”.

La base de datos de Jorge Moragón está actualmente “a un 10% de lo que me gustaría”, ha asegurado, y su principal reto es “conseguir todos los partidos que se hayan disputado para después recopilar todos los jugadores que han participado, con sus equipos, puntos y todos los datos que se puedan contabilizar”. Se define como “una persona normal que ha buscado por donde ha podido”, haciendo de su hobby algo que merece la recompensa de cobrar por ello: “Lo veo muy lejano, pero si es así, eso significará que el vóley es más solicitado, que lo sigue más gente y que un trabajo así es necesario para entenderlo”. El Club Voleibol Unicaja Costa de Almería le agradece su extraordinaria aportación.

Otro perfil especializado en facilitar información sobre cifras y curiosidades del voleibol a sus seguidores es Datos Río Duero Voleibol, que ha citado el tuit de Moragón añadiendo el plano internacional de los partidos disputados por el club ahorrador. Ha aportado que hasta el momento han sido 149 encuentros de competición europea, añadiendo que el primero de ellos se jugó el 5 de octubre de 1991 frente al Fortuna Bonn alemán, mientras que el último, fue el 13 de febrero de 2020 contra Saaremaa de Estonia. Igualmente, esta entidad le ofrece su agradecimiento por la aportación a este deporte y por las referencias a la historia de Unicaja Costa de Almería