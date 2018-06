Unicaja ficha a Ronald Fayola

Uno de los grandes mitos de siempre en el seno de Unicaja Almería es Jose Matheus, quien comenzó a ganarse a pulso su sitio en el Olimpo Verde desde su llegada mediada la temporada 1995-96. Su alto nivel hizo que se abriera un paréntesis que lo llevó hasta Italia, y pasado un lustro regresó de nuevo a la entidad que lo había hecho grande en Europa. Muy parecido es el camino que quiere seguir otro jugador prodigio del vóley venezolano, que se dispone a vivir su primera experiencia europea vestido de verde y que no se fija en su compatriota pese a que comparte muchas de las características de aquel joven Matheus, de gran proyección y atlético. Está totalmente confiado en sus posibilidades y no se fija en modelos: "De él solo sé que es un gran jugador, con muchas ligas afuera".

Ronald Fayola es internacional en un país que se ha definido por la exportación de grandes talentos del voleibol, y que nació para hacer lo que hace en la actualidad. Su trayectoria arrancó a los diez años, "desde muy temprana edad, aprendiendo muchas cosas y obteniendo muchas experiencias". El culpable ha sido su padre: "Me enseñó las técnicas y por eso soy un jugador de los que se han desenvuelto en Venezuela, siendo mi mayor entusiasmo y mi futuro, como todos quieren, ser un buen jugador, un jugador reconocido, y tener muchas oportunidades de seguir siéndolo". Con todo por delante aun, cumplió los 23 años el pasado día 20 de este mismo mes de junio, y su salida al extranjero ya se ha visto consumada. De hecho, recala en Unicaja Almería procedente de la A-1 de Argentina, en donde ha logrado meter en la lucha por el título a un recién ascendido como es el club Libertad Burgi Voley.

Sus primeras manifestaciones como jugador ahorrador han servido también para que se le pueda considerar sincero: "No tengo mucha referencia sobre el club pero mis amistades me han comentado que es muy bueno, y que es muy buena ciudad, y que son muy buenas personas todos". Lo que sí sabe es que lucha por los títulos, y eso le provoca "mucha alegría y mucho entusiasmo por estar en este equipo". Va a por todas y piensa triunfar: "Mi aventura en Europa me hace estar muy emocionado porque es la primera vez que voy a experimentar en su voleibol; he estado ya en Sudamérica y sé que será una aventura muy bonita".