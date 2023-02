Unicaja prepara ya la visita del Lugo

Hasta el momento no se había comenzado una semana de entrenamientos de este modo. Es cierto que se habían logrado siete triunfos hasta el pasado sábado, pero ninguno había satisfecho del todo a las filas de un Unicaja Costa de Almería. Ha tenido que ser el octavo el que cambie la cara del equipo, y no es para menos, porque anímicamente necesitaba escuchar un ‘clic’ que sí resonó en el Matilde de la Torre. Es el sonido de un resorte que ya, por fin, ha saltado para permitir que se disfrute jugando, algo que quedó bien patente en la victoria ante Textil Santanderina. El equipo cántabro tiró con todo, a un alto nivel, si bien los verdes remontaron el primer set para imponer su solidez de manera constante.

En las dieciséis jornadas anteriores, tanto cuando se ganó como cuando se perdió, esa era la gran asignatura pendiente, la de ser capaces de sostener mucho más en el tiempo las rachas de buen juego, que desaparecían al muy poco de aparecer. Si Unicaja Costa de Almería saca su auténtico voleibol y lo mantiene… sus opciones de lograr muchísimo más de lo que parece por su clasificación actual se multiplican por la ‘enésima potencia’. Por ello lo de no haber comenzado nunca antes una semana de este modo, viniendo de ganar autoconvencidos de las posibilidades reales que se tienen, pero a su vez sabiendo que todo esto hay que confirmarlo el sábado en casa frente a Arenal Emevé Lugo.

Dos victorias consecutivas en el zurrón, como en la primera vuelta, ahora es el momento de no continuar con el ‘calco’, de romper esa barrera hasta ahora infranqueable y lograr la tercera. Ello supondría un espaldarazo definitivo al trabajo realizado durante todo esta temporada tan extraña. No solo tendría un valor extraordinario en lo anímico, sino también en lo numérico, puesto que vencer a los lucenses supondría subir un puesto de manera directa, y puede que dos de modo indirecto, esto último dependiendo de lo que pase entre Barça Voleibol y Pamesa Teruel en Los Planos. De octavos a séptimos, eso seguro, y si los culés no puntúan en el pabellón turolense, a sextos, desde donde todo se ve distinto.

En todo caso, el último partido antes de la Copa del Rey será precisamente ante Barça, por lo que se puede sostener que Unicaja Costa de Almería depende de si mismo para llegar al ‘Torneo del KO’ en la sexta posición. Eso sería de gran ayuda para el cuarto de final frente a Río Duero Soria, ya que si es así, habrá supuesto construir una ‘armadura’ de cuatro triunfos consecutivos. Actualmente hay una brecha abierta entre los cinco que ocupan la cabeza y los siguientes, un mal menor sobre todo comparado con el logro que, tras todo lo sufrido, supondría tener la clasificación para los playoffs prácticamente en la palma de la mano. Que queda mucho por decir es una obviedad, pero ya se ve más claro.

El buen juego colectivo que sirvió para vencer con claridad en el Matilde de la Torre a su vez ha destacado a dos jugadores a través del equipo ideal de cada jornada de la RFEVB. El MVP ha sido Marco Ferreira, por primera y seguro que no última vez esta temporada de su debut en España, y ha repetido entre los elegidos Víctor Rodríguez. También esto supone un importante plus de motivación general y particular, especialmente del opuesto portugués, cuyo rendimiento se aproxima cada vez más a lo que se espera de él. El ‘clic’ ha sonado, ese ‘botón’ al que en varias entrevistas previas los jugadores se han referido ha sido pulsado, y lo que se hace en los entrenamientos ha salido en competición, pero…

Toca ratificarlo frente a un gran conjunto como Arenal Emevé Lugo, rival directo por entrar en el playoff junto a Barça y Manacor, que curiosamente serán los dos siguientes con los que los ahorradores tengan que medirse. Hay cuatro equipos para tres puestos, uno de ellos se va a quedar fuera, como sucedió con la Copa del Rey. Entonces, en diciembre, le tocó a los manacorenses, pero ahora vuelve a estar todo muy abierto precisamente al presentarse una tabla clasificatoria muy cerrada, con cuatro puntos entre los cuatro que están implicados, tres de ellos, Lugo, Almería y Manacor, metidos en dos puntos y con el calendario ofreciendo duelos directos apasionantes y de vital importancia.

Los verdes han descansado el lunes y han vuelto al trabajo este martes, con doble sesión de pesas por la mañana y de pista por la tarde. Igualmente se dobla el miércoles, aunque todo en pista en sesión matutina y vespertina. El jueves se regresa al gimnasio en el inicio del día y se completará la jornada en la cuarta cita de la semana con el balón. Habrá dos más, una quinta el viernes por la mañana, después del vídeo, para tener después la tarde libre, y la última de la mañana del sábado, la toma de contacto necesaria para entrar en modo de concentración de cara al partido, que comenzará a una hora aun por determinar. Arenal ganó por 3-2, desaprovechando Unicaja Costa de Almería muchas oportunidades, incluidas dos bolas de partido en el tie-break. Será un partido duro, pero se mira distinto.