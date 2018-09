Unicaja se presenta ante Benfica

Ha llegado el momento más esperado para la fiel afición blanquiverde, el de poder ver en acción a su equipo después del paréntesis estival. Lo último fue caer en la final de la Superliga, una más de las decenas que jalonan la historia ahorradora, y lo primero va a ser que un proyecto que ha ilusionado especialmente a todos entre a pista para medirse a un grande de Europa como es SL Benfica. El marco que se ha establecido es el del Torneo Internacional Ciudad de Viator, puesto que es esta localidad del Bajo Andarax la que albergará un partido de alto nivel, entre dos clubes amigos pero que no será realmente amistoso. Visto lo visto en los dos días previos a puerta cerrada y, como mandan los grandes, los dos quieren ganar.

Por lo tanto, el espectáculo sobre la pista está más que garantizado y el ambiente será el mejor posible en una modélica instalación deportiva como es la viatoreña, que además se preparará a la perfección con la instalación del taraflex para que todo sea perfecto. A esto hay que sumar que se anuncia lleno en la grada, y más tras el desarrollo este viernes por la tarde de una actividad llamada ‘El día de los niños’, consistente en acercar a los más pequeños del municipio a los jugadores de ambos equipos. El choque principal, el ‘oficial’, contará con María Vidal y con Iván López como árbitros, auxiliados por jueces de línea, si bien también dirigirán el de este viernes, que se disputará a puerta cerrada desde las 19.00 horas.

Hay mucho interés por presenciar el estreno del nuevo Unicaja Almería, lo que su técnico comprende perfectamente pero ‘desdramatizando’ el primer septeto que va a poner en liza: “Ahora mismo estoy muy tranquilo porque van a rotar todos y no

porque saque un equipo titular va a ser el equipo en el que vaya a confiar más, no, no, tengo que elegir quienes van a ser los primeros, pero ahora mismo es algo que no me preocupa porque son todo puntos de referencia, ir probando cosas… lo mismo que les diré a ellos, que sean valientes, que vayan probando cosas, igual voy a hacer yo, y lo que vaya marcando a lo largo de la pretemporada es que se irán definiendo ellos solos; la decisión real se verá en un mes, por así decirlo”.

Será su ‘primera vez’ como primer entrenador, y le parece un estreno magnífico: “Tenemos la suerte de que los últimos años el club ha tenido un buen convenio con Benfica, y este año lo aprovechamos otra vez, y para mí es un honor que mi primer momento en el banquillo sea contra un rival grande de Europa”. En todo caso, es parte de un plan, como es lógico: “Todas las planificaciones de todos los equipos en estas fechas vienen a ser lo mismo, pero sí que es cierto que hay contactos previos para establecer los entrenamientos-partidos conjuntos y llevar una misma línea de trabajo, aprovechar el tiempo, ir ajustando cosas que todavía los dos estamos ‘frescos’ y temas tácticos para un futuro”.

El análisis de Unicaja pasa por tener en cuenta que los jugadores “llegan muy cargados físicamente, porque es lo que marca el guión de la pretemporada; están con una carga física importante”. Eso debe ser manejado por el cuerpo técnico “intentando decirles, y ellos comprenden perfectamente, que son importantísimos los tiempos de recuperación para seguir rindiendo y seguir creciendo”. Eso sí, al míster lo principal es que sus hombres están “con muchísimas ganas, como todo el cuerpo técnico, de poder medir cómo estamos, tener una referencia real para ir trabajando en una línea u otra”. Cabeza fría, “presión cero, incluso en competición; hay que disfrutar con lo que haces, y lo traslado al equipo y al público”, asegura.

El jugar a Viator es del agrado de Manolo Berenguel: “He tenido la suerte de jugar como jugador allí, la aceptación del público siempre ha sido muy buena y estoy convencido de que este fin de semana se va a llenar el pabellón, además de que estamos encantados del trato, de la predisposición del Ayuntamiento de Viator y del concejal de Deportes, que está siendo excepcional”. Un detalle que valora muy mucho es que se ha decidido jugar con el taraflex: “Para nosotros nos viene muy bien por temas de prevención de lesiones y, como jugadores de voleibol, hacerlo en esa superficie es un aliciente siempre”. Insiste: “Somos unos privilegiados por dedicarnos a los que nos gusta, y yo más por hacerlo en mi casa”.

El mensaje del nijareño es de reafirmación en el disfrute y en la profesionalidad, y comprende como básico mostrarse a la provincia aunque a veces suponga que hay que realizar otros ajustes: “Es muy importante que el equipo salga, pero a veces la parte técnica hay que medirla porque el factor cancha es importante para este deporte, que es de referencias al ser muy técnico, donde el vuelo de balón es clave, y cuando juegas en tu casa sabes que cuando vuela por cierto sitio te vas a encontrar con un foco o hay una grada por aquí… el sacar partidos fuera pudiera ser un fastidio, pero defiendo la otra postura porque hay que vender el club y el deporte por toda la provincia, y toda esa gente vendrá al Moisés a animarnos”.