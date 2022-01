Unicaja quiere llegar lanzado a la Copa del Rey

Para empezar, ‘un Melilla’. Así arranca el año, que no la segunda vuelta, capoteando además a la COVID-19 en su ‘casi cresta’ de la ola. Se puede decir eso de ‘sanos y salvos’, así han regresado por segunda vez los jugadores ahorradores, incluido el único que había caído contagiado durante sus vacaciones. Incorporado “y ya a tope” Raúl García ‘Asensio’, Unicaja Costa de Almería recibirá al tercero, empatado con el segundo, sin perder de vista que los de Abdelkader son los únicos del resto de la liga que han sumado en todos los partidos. Pero Manolo Berenguel, amante de las motos y del motor en general, escucha su propia máquina y se deleita con el sonido.

Mientras el Dakar ocupa titulares, el técnico almeriense traslada la exigencia de este rally mítico a una Superliga que guarda etapas durísimas para los verdes, perfectas para preparar la Copa del Rey con opciones de alzar el título y llegar a la docena en las vitrinas del club: “Me gusta el calendario, tenemos salidas muy complicadas, la de Guaguas y Teruel, sin menospreciar al resto, Boiro como la más inmediata; hay que verlas como la antesala de la Copa o los playoffs, la mejor preparación posible, porque siempre diré que los títulos se ganan fuera”. Dicho eso, ¿para qué cambiar el objetivo?: “Intentar seguir invictos y arrancar victorias importantes fuera de casa”.

Hablando de motor, el de Unicaja Costa de Almería es fiable y muy potente, hasta el punto de que el técnico confía plenamente en su aceleración: “Las charlas se han dejado para un poco más adelante, pero ya habíamos hablado al final de la primera vuelta para marcarnos seguir en la misma línea de lo conseguido hasta ahora, y sí, si hemos conseguido una primera vuelta sin derrotas, vamos a por la segunda”. No se puede hablar de otro modo llegados a este punto, ni querer otra cosa, pero algo clave es que lo comparte el grupo y todos saben el coste: “La incorporación ha sido buenísima, el primer entrenamiento ha sido espectacular, y eso a pesar de proponer que fuese sin saltos y más analítico para situaciones de juego”.

Manolo Berenguel confiesa que ya no le sorprende la actitud de los jugadores, “con muchísimas ganas y muchísima ambición”, y lo resume rápido: “Tenemos un grupo de profesionales”. Físicamente han vuelto muy bien, “todos y cada uno de ellos son muy responsables y se nota que han hecho el trabajo”, y tras una “pequeña merma de intensidad, lógica”, en los días entre vacaciones, “los jugadores por supuesto sí que tiran”. Les ha tocado una parte menos atractiva, “mucha caña física para quitar los excesos que en estas fechas tocan, y se han juntado en el pabellón Enrique de Haro y Pablo Ruiz para hacer mucho hincapié en esa parcela”.

Es una realidad la fortaleza de este equipo: “Independientemente de los resultados y de cómo acabemos, no cambiará mi forma de pensar respecto a este grupo”. Sin sacar pecho, “hemos reunido buen trabajo y suerte, ambas cosas van de la mano, a la hora de confeccionar una plantilla que se está entendiendo a la perfección, que es espectacular cómo trabaja y cómo entiende el vóley, ya lo dije desde el primer momento que tuve el placer de trabajar con ellos”, asegura Berenguel textualmente. Desvela que “se regulan cuando hay que regular, entrenan como deben entrenarse, se aprietan los unos a los otros, es un equipo que prácticamente entrena solo”.

Lo que se ha encontrado en la primera semana de competición de 2022 es que se han incrementado las ganas: “Vienen con la mente puesta en seguir cumpliendo los objetivos, y esa motivación extra que ellos mismos se están inculcando hace que el rendimiento de equipo crezca cada día más, e insisto en que todavía no ha tocado techo, que puede mejorar mucho y estoy convencido de que lo va a hacer”. Cuestión de contagio, ese es el único ‘permitido’ en las filas ahorradoras, que se blindan ante la COVID: “Aquí remarco dos situaciones, el factor suerte, porque a día de hoy hay que tenerla, y la responsabilidad que está teniendo este equipo”.

Manolo Berenguel ensalza el trabajo del club y del staff médico, que no serviría de nada sin el cuidado puesto por los jugadores: “Raúl lo cogió fuera, no se incorporó, se manejó muy bien la situación y todos hemos dado negativo dos veces; no nos ha tocado hasta ahora, pero se tiene que decir con la boca muy pequeña, se sabe que esta variante es muy contagiosa, pero no es tan agresiva, y a mi juicio la normativa es un tanto obsoleta, deberíamos darle una vuelta a esto desde la Federación para ser un poco mas permisivos y jugar un poco más, porque se debe manejar de otro modo”. Mirando a casa, “el club lo está haciendo fenomenal, el staff médico lo está manejando a la perfección y la predisposición del equipo es espectacular”.

Mente puesta en Melilla Sport Capital (sábado, 19.30 horas, Moisés Ruiz), “a lo largo de la temporada está haciendo un trabajo magnífico, a los hechos me remito, a los resultados, por supuesto, tuvimos en la segunda jornada un encontronazo fortísimo allí, íbamos muy mercamos y sacamos un 2-3, pero este rival ha crecido muchísimo, con jugadores muy expertos, de la escuela argentina, agresivos y con carácter, muy buenos técnicamente, muy ‘jugones’”. El entrenador de los verdes espera lo que ya todo el mundo sabe: “Es un rival que va a venir a seguir dando puñetazos encima de la mesa, el cuchillo entre los dientes, y ser el primero en ganar al invicto, que es Unicaja Costa de Almería hasta que alguien pueda con nosotros”.

Eso llegará, y es algo que también se entrena: “Gestionar bien el momento de que llegue la derrota, porque tarde o temprano llegará; intentaremos que no, o más bien que sea tarde, o en su momento, pero gestionada bien; en liga nos podemos permitir el lujo de perder alguno, pero hay que preparar bien esos partidos que vienen para completar la segunda fase con éxito y tener recompensa de cara a la tercera”. Tal cual, “la primera ha sido la clasificación para la Copa, la segunda es la Copa en si y la tercera será el playoff; ahora el punto de mira está puesto en el ‘torneo del KO’, pero todavía quedan dos meses de trabajo con partidos fuera para aprovecharlos, incluido uno en el mismo escenario en el que se disputará el título”.