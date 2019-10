Unicaja no quiere sustos ante Almoradí

La cercanía entre la jornada cuatro de la Superliga y la ahora conocida como ‘Noche de Brujas’ ha marcado parte de la presentación de una visita histórica, ya que no se ha producido nunca si de recinto se habla, y sí una sola vez en cuanto a duelo entre ambos en Almería en la máxima categoría, de ello hace 12 años. Manolo Berenguel y Nick Amado han protagonizado una ‘puesta de largo’ de un partido para el que el míster pone objetivos más allá de la victoria: “Espero seguir trabajando en la línea que lo estamos haciendo, ya de hecho la semana pasada en Ibiza las carencias que tuvimos contra Canarias se recuperaron, se mostró otra cara, como por ejemplo finales de set, la actitud defensiva se mejoró bastante y este fin de semana quiero que se continúe así tras una semana buena de trabajo; para nosotros es el objetivo”.

Siempre en el mismo nivel de exigencia, el nijareño ha recordado que “se tenía una asignatura pendiente con el tema de los finales de set y en Es Viver fueron dos a 25-17, entonces el vóley es así, hay que saber jugar en los momentos clave; en ese momento se supo jugarlos”. Nuevo fin de semana, nuevo reto, con un rival recién ascendido que de ‘novato’ no tiene nada: “Almoradí va a venir aquí a por todas, es siempre un aliciente jugar contra Unicaja, saben que no tienen nada que perder, y más fuera de su casa, y van a buscar un resultado lo más positivo posible, así que me espero un partido complicado; ahora es cierto que su referencia en ataque, Javi Monfort, ya no está, y posiblemente el equipo se merme o que sea un arma de doble filo porque no sabemos quién va a jugar; es gente experta, Pedro Miralles, que lleva toda la vida, Lorenzo, que está haciendo muy buenos números, Cabrera, que viene de hacer entrenamientos de un altísimo nivel con Teruel… jugadores que tienen un muy buen trabajo acumulado y con la motivación extra de venir aquí”.

Por lo tanto, Berenguel lo ha resumido en que “es un equipo que sabe a lo que juega perfectamente y ya se tiene la experiencia del año pasado con Manacor, situación más o menos igual, recién ascendido que vino y ganó”. Con Miralles, un reencuentro esperado: “Es un experto en pista y en playa, sabe de qué va esto, es amigo mío, le da calidad al equipo cuando juega…”. No hace remontarse a la derrota frente al conjunto manacorí para tener alarmas encendidas, sino solo mirar el último partido de Almoradí: “Ojo, que llega de ganar a Soria y eso no te lo regala nadie, eso hay que jugarlo; yo ya he visto cómo juegan y a ver qué hace, ojito”. Pero Unicaja Costa de Almería buscará su mejor versión, en pleno crecimiento: “Intentaremos que no nos compliquen el partido e ir por la vía más rápida posible; insisto en que hay que trabajar cada punto, cada set, cada partido, dar el máximo, porque ya se ha visto cómo está la Superliga, en la que cualquiera puede ganar”.

El central norteamericano Amado, pudo carácter sobre cancha, ha ratificado ese buen tono general del grupo: “Creo que estamos consiguiendo una gran mejora, que partido a partido estamos creciendo, estamos jugando como equipo y eso es muy divertido; me siento muy cómodo en los entrenamientos, que son muy competitivos, centrados en la técnica individual y mediante los cuales también estamos viendo una mejora grande en el juego colectivo, así que lo vamos a pasar muy bien”. En sus números, y qué decir de su aportación en sensaciones, ha dejado huella nada más comenzar, pero advierte de que va a ir a mucho más: “Creo que puedo ser mejor, fue un buen parido contra Vecindario, con siete puntos de bloqueo, pero puedo mejorar mucho como jugador, y esa es na de las razones por las que ha venido a Almería a entrenar con estos grandes entrenadores”. A eso suma que la Superliga “es mejor de lo que esperaba, con buen nivel y muy competitiva”, lo que le motiva especialmente.