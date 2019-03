Unicaja recibe al Barça en un Moisés Ruiz que ya mira al 'play off'

Restan cuatro partidos de fase regular y cuatro puestos por decidirse. De ellos hay dos que afectan a Unicaja, el que ocupa actualmente, el segundo, presionado por Ushuaïa Ibiza Vóley, pero al mismo tiempo el liderato, por el que ya anunció varias fechas atrás Manolo Berenguel que se luchará. Pero además de eso, y revisado el calendario, otra vez más el conjunto ahorrador va a ‘mediar’ en el descenso. Si ya vivió el lado desagradable de la pérdida matemática de categoría del ‘Sansa’, esta vez entra directamente en la pelea de Río Duero Soria, Manacor, Melilla y su rival de este sábado, el Barça Vóley. Eso sí, esta vez no será decisivo si vence, ya que el duelo directo Manacor-Melilla dejará a los culés casi igual si pierden.

Pero nadie confía en una victoria sencilla, ni mucho menos, sino más bien que las alarmas están encendidas ante la llegada de un bloque muy experimentado al que la mejoría notable que ha vivido es achacable a un nombre propio: Marcilio Braga. El ex de Unicaja Almería será recibido con los honores que merece en la que fue su casa, un Moisés Ruiz al que el técnico blanquiverde ha pedido desde ya que se active para el play off. El opuesto brasileño solo pasó una temporada en el club, y con eso fue suficiente para que calara muy hondo en la entidad y en la afición. Sus actuaciones fueron determinantes para elevar el triplete, comenzando en El Ejido para una memorable remontada que valió el primer título, la Supercopa.

No es la única novedad respecto al Barça Vóley de la primera vuelta, puesto que a Braga se ha sumado el fichaje de un receptor búlgaro de nivel, Kiril Krasnevski. En todo caso, la llegada de estos dos jugadores no desmerece la calidad que tenía el bloque blaugrana antes, puesto que era y es mucha, sino que además ha servido para una subida anímica y activar la confianza en la permanencia en esta máxima categoría del voleibol nacional. Así, muy de sobra es conocido y reconocido Sergi Arranz, colocador de dilatada experiencia y gran capacidad. Todo un clásico en el equipo es Ángel Galindo, al que se puede definir igual, pero en su caso ocupando la posición de receptor en los sextetos de David Lorente.

El club ahorrador dedica el encuentro al Día de la Mujer, estableciendo entrada gratuita para todas ellas, en una jornada también muy especial por la vuelta de Marcilio Braga, una de las piezas clave para el triplete

Pasando a los centrales, idéntica línea se sigue a la hora de hablar de una pareja espectacular formada por Iván Vlasev, otro búlgaro que vive su tercera temporada en las filas barcelonistas tras llegar a España vía VP Madrid, y Abel Bernal, que se conoce la Superliga a la perfección tras pasar por Sant Pere i Sant Pau, Teruel, Andorra, Río Duero Soria y UBE L’Illa Grau antes de ‘aterrizar’ en Barcelona esta temporada. El equipo titular de Barça Vóley se complementa con un jovencísimo líbero procedente del CV Mataró llamado Nil Jurado, que hizo buenos números en el último partido de su equipo ante el Río Duero Soria sobre nada menos que un total de 49 recepciones (61%) al ser el más buscado por los sacadores sorianos.

El resto del plantel culé está formado por jugadores también muy interesantes, si bien cuentan menos, sobre todo en las últimas jornadas, como los receptores Paul Rosa y Víctor Grillo, a los que se une en la misma posición Ferrán Morató, todo un clásico, y Douglas Stringari. Otro viejo conocido como Germán López se une en el puesto de opuesto a Arnau Caparrós, posición en la que se ha vivido la reciente baja de Amine Chemli, como también la del receptor Guilleume Di Betta. Centrales de reserva son otro mito, Albert Graells, junto a Alfred Argiles y Álex Alomar. En la de colocador, minutos tiene Mikolaj Pniewski, mientras que el líbero suplente está siendo Pau Ferrer en una plantilla muy larga con dieciocho efectivos actualmente.

En cuanto a sus resultados, el Barça ha sumado por ahora cinco victorias en una cuenta que ha acelerado en las últimas jornadas. De hecho, viene de ganar a un rival directo como Río Duero Soria por 3-1 en un partido vital, como lo fue dos semanas antes el que logró vencer sobre Manacor por 3-2. Entre medias cedió en Castellón frente a UBE L’Illa Grau, pero dando la cara (3-1). También en segunda vuelta logró la victoria ante Intasa San Sadurniño por 1-3 en lo que fue el inicio del ‘renacimiento’ culé, si bien no hizo set alguno ni a Ibiza ni a Textil Santanderina. No ganó hasta la jornada 5 (1-3 ante Manacor), y no lo volvió a hacer hasta el final de la primera vuelta con un 3-1 ante Melilla. Fuera también sumó en Soria (3-2).

El duelo va a medir a dos centrales que llegan en excelente forma, o al menos eso es lo que dice el equipo ideal de la jornada pasada. Iván Vlasev es el MVP con 6 bloqueos y entre los mejores ha entrado Borja Ruiz, con 7 en su cuenta particular. La entrada será gratuita para todas las mujeres, celebrando así el 8 de Marzo, y la dirección del encuentro corresponderá a la pareja Ángel Romero – Julio César Santana. Para cuando comience se sabrá qué habrá sucedido en el partidazo de la Ciutat Esportiva de Castellón entre UBE L’Illa Grau y CV Teruel, y por tanto si se jugará para ‘dar caza’ a los turolenses y tensar el pulso por el liderato final de la fase regular. La Superliga se presenta muy abierta y solo toca disfrutar.