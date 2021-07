Unicaja renueva al líbero Curro Sáez

“Soy una persona que en el sitio en el que esté, dará su cien por cien, por lo que al menos espero seguir con mis mismas funciones dentro del equipo: ayudar en todo lo que necesiten y, sobre todo, aportar garra y compromiso”. Así se expresa el que posiblemente haya sido el debutante más mayor en Superliga en la historia de esta competición al anunciar su continuidad en las filas ahorradoras. Lo hizo con 29 años y nueve meses, después de haber acumulado mucho y buen voleibol, y en la 2021-2022 llegará su confirmación, aunque no le hace falta confirmar nada: “Tengo muy claro mi rol dentro del equipo, pero siempre quiero más y más; eso fue lo que ocurrió el año pasado, por lo que este año no será menos”. Puro Curro Sáez… en verde.

Seguirá el líbero almeriense, viva imagen de la garra al insuflar grandes dosis tanto de orgullo como de motivación a los demás, una decisión muy bien sostenida: “Pues la verdad es que se basa en cuatro pilares, uno la directiva, la cual me ha aportado mucha confianza y tengo ganas de seguir trabajando con ella en el nuevo proyecto, segundo Manolo, que ha sido muy sincero conmigo, diciéndome lo que necesita de mí, tercero mi colegio, que me ha puesto muchas facilidades para compaginar, y ya por último mi pareja y mi familia, que me apoyan y siempre la palabra ‘renovación’ ha estado en sus bocas”. Dicho todo eso, se siente “muy feliz” por seguir “en el club más laureado de España, que se dice pronto, pero no es fácil llegar hasta aquí”.

La pasada temporada “fue como volver a casa, sintiendo mucho cariño, y es la hora de devolverlo, ya que el club y la afición me han aportado mucha fuerza en este año tan complicado”. Ha manejado la COVID-19 en el Colegio El Milagro, siempre con pasión por sus niños: “Ha sido un poco el ‘boom’; la Copa del Rey o los playoffs los han estado viendo, e incluso la misma Copa la vieron en directo en la clase; siendo sincero, los niños alucinan por tener a su ‘profe’ que les da Matemáticas o Lengua en la televisión y que lo nombren en directo”. Lo deja en anécdota, porque cree que “lo más importante es darle la mayor normalidad posible, porque mi función como profesor es más que enseñarles contenidos de distintas asignaturas, es enseñarles valores para cuando sean adultos”, sostiene.

Echando la vista atrás, “ha sido muy complicado, sin vacaciones ni de vóley en su momento ni de profesor, y me ha mermado más que físicamente, psicológicamente, pero también he de decir que los compañeros que tuve el año pasado me ayudaron mucho a superar esta situación, ellos sabían perfectamente cada problema que me pasaba en el colegio, por lo que al final más que dificultad, ha sido un alivio entrenar y jugar con este pedazo de equipo y estos compañeros”. Esta temporada “lo primero que espero es que la unión del equipo se haga lo mejor y lo más rápido posible, ya que es fundamental”. Él seguirá ‘doblando’: “No sé cuánto podrá durar este dúo que me está dando tanto, sobre todo felicidad; mi cabeza está muy centrada, sabiendo la responsabilidad del cole y que compaginar no afecte a ninguno de los dos lados”.

Ya centrado en lo que se avecina sobre pista, “espero que el equipo entienda y se adapte al juego que quiere Manolo, cosa que es fundamental, y a partir de ahí que todo siga rodando, porque con trabajo y esfuerzo se llega a todos los sitios”. Así va a tener que ser en “una de las ligas más igualadas en los últimos años, Guaguas se ha vuelto a reforzar de una manera espectacular, Soria tiene un gran equipo, Palma estoy seguro de que ahora también es muy competitivo, todos sabemos el potencial que tiene año tras año Teruel, y evidentemente dos equipos que van a dar mucha guerra y que van a estar entre los cinco primeros, como Boiro y Melilla, equipos que ya el año pasado demostraron su guarra y creo que las incorporaciones que están haciendo son muy acertadas y que les van a dar el plus que les faltaba”.

Sobre el coronavirus, “claro que espero que no afecte tanto”, desea: “No sabemos qué nos va a deparar el futuro y que tenemos que vivir el presente, pero soy una persona muy optimista en este aspecto, y creo que al final tenemos que volver poco a poco a la normalidad, siempre teniendo una gran responsabilidad, pero también dando pasos, aunque sean cortos, y sí progresivos”. Abunda más en esa cuestión: “Es cierto que a vida del deportista en la situación COVID ha sido muy complicada, con tantas pruebas, sin tu público en las gradas, solos la mayor parte del tiempo…, por lo que evidentemente es uno de los sueños y de los deseos que pedimos para esta temporada nueva, y para mí es fundamental; toda la persona que me conoce sabe que para mí jugar con el público es primordial, son parte muy importante”.

El ejemplo más cercano es el cuarto de final frente a Soria, “increíble unión teniendo la eliminatoria muy complicada”, por lo que insiste: “Creo que es clave el público; yo al menos necesito ver a mi pareja, a mis padres, a mi familia…, en la grada, me dan un plus de tranquilidad y una motivación extra cada partido”. Tras debutar, falta abrir palmarés: “Es en lo único que me fijo ahora, en poder conseguir algo con el club, lo que antes viví como recogepelotas en el Rafael Florido viendo a mis ídolos, Cosme, Juanjo Salvador, Carlos Carreño, Manolo y muchos más; entrar a ser parte de este ‘club’ tan escueto sería increíble, y evidentemente no voy a dejar ni un poco de mi fuerza ni de mi energía, por tal de conseguirlo”. Curro Sáez es pura ambición.

Por último, dedica un capítulo de agradecimientos a su familia y a su pareja, siempre “pendientes de mí en todo momento durante todo el año, siendo fundamentales en la decisión de que siga jugando al menos un año más”, asegura. De carácter muy familiar, “es algo básico en mi vida”, subraya antes de añadir una parte clave para que se haya podido construir esta leyenda llamada Unicaja Costa de Almería y que tenga más capítulos por escribir, “no me quiero olvidar de todos los patrocinadores, evidentemente Unicaja, el más importante colaborador”, y también “principalmente la directiva, por permitir que los almerienses puedan seguir disfrutando del voleibol de máximo nivel en la ciudad”. El ‘profe Curro’ es genuino e irrepetible, y conservará siempre el espíritu de ‘Currito’ como guía, santo y seña.