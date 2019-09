Derrota en Lisboa por 3-1 para un Unicaja que ya pone su mirada en la Supercopa

El stage final de pretemporada de los ahorradores en Lisboa ha sido extraordinario y Manolo Berenguel ha sacado las conclusiones definitivas de cara a la lucha por el primer título: “Ha sido muy completo, hemos aprovechado el tiempo muchísimo, se ha jugado contra grandes rivales, han salido cosas claras… y con Benfica en la final se ha marcado la diferencia en que tienen un doble cambio brutal, dos colocadores que pueden jugar en cualquier momento, dos opuestos que igual… tienen un plantel de 14 jugadores y nosotros hemos estado con 9, sin participar Pablo porque hemos decidido darle descanso y que esté listo para la Supercopa”. Optimizando el tiempo de preparación y los sets, el primero fue de los que hacen afición, con un ‘toma y daca’ que pudo haber ganado cualquiera pero que fue 26-28 para un Unicaja Costa de Almería que si juega así de manera habitual tiene opciones de todo.

El resto del partido tuvo el ‘lunar negro’ de una caída de nivel ahorradora, pero a la vez el lado positivo de la lucha para aproximarse en el marcador. En cuanto a las dos mangas finales, la tercera fue disputada y demostró capacidad de recuperación del equipo, mientras que en la cuarta se comenzó como una exhalación para un 0-7 que no se pudo conservar. Estelar en su actuación anotadora estuvo Guilherme Hage, también listo para la Supercopa, con 24 tantos en su haber, mejor artillero del encuentro, 3 de ellos de bloqueo, igualmente en la cabeza en esa faceta del juego pero igualado con tres jugadores del cuadro luso, Wohlfahrtstatter, Hugo Gaspar y Marc Honoré, clásicos en las filas del tricampeón de Portugal. Su único pero está en los 5 fallos en saque, elevándose la cuenta del equipo a 19, o sea, otros tantos puntos ‘regalados’ al adversario. Mario Ferrera fue el más acertado con dos aces, igualmente siendo el más destacado en recepción con un 65% de positiva. Eso sí, el líbero local Ivo Casas marcó un imponente 92% con un 68% de perfecta, base en gran medida de todo lo que su equipo pudo construir.

De todo lo sucedido en el encuentro, al míster ahorrador no le cabe la menor duda de que el primer set fue para enmarcar, peleado de poder a poder y con brillantez por parte de ambos y con alternativas (8-7 y 13-16), en el que Unicaja entró en la recta final con el firme propósito de adelantarse en el marcador (19-21). Pero no fue sencillo subir el 0-1 al electrónico del bonito Pabellón Nº 2 de La Luz, sobrepasando el límite de puntos hasta finiquitarlo con 26-28 tras ofrecer un gran espectáculo al medio millar de espectadores congregados en la grada. El juego brillante por parte de ambos equipos, alto voleibol y pocos errores en general, con buen rendimiento en recepción en los dos lados de la red y destellos de mucha calidad que hicieron pensar en un partido realmente espectacular.

FICHA TÉCNICA SL Benfica (3): Flávio Soares (2), Nuno Pinheiro (5), Raphael Oliveira (14), Marc Honoré (7), Hugo Gaspar (18) y André Lopes (3), más Ivo Casas (líbero). También jugaron Wohlfahrtstatter (5), Theo Lopes (3), Tiago Violas (-) y André Aleixo (5). Unicaja Costa de Almería (1): Mario Ferrera (7), Jean Pascal (5), Jorge Almansa (8), Guilherme Hage (24), Nick Amado (5) e Ignacio Sánchez (2), más Antonio Casimiro ‘Artés’ (líbero). También jugaron Fran Iribarne (2), Dimitri Baranov (6) y Jorge Soriano (1). Parciales: 26-28 (28’), 25-18 (25’), 25-23 (28‘) y 25-20 (28’). Incidencias: Partido correspondiente a la final del I Torneo Internacional SL Benfica disputado en el Pabellón Nº 2 de La Luz ante medio centenar de espectadores.

El problema llegó en la segunda manga, con una ‘caída’ de los blanquiverdes para sufrir tras bajar el nivel tanto de recepción como de saque. Concatenado con ello de igual modo no se brilló en ataque, y está claro que con error no se puede ganar. La renta de Benfica fue amplia en el inicio, muy complicada de remontar ante la falta de sensaciones. No obstante, Unicaja Costa de Almería quiso pelear y se aproximó un poco, pero sin opciones de victoria parcial. Los tanteos fueron de 8-3 y 16-11 en un sostén de los cinco tantos por parte de las ‘Águilas Rojas’, incluso de 7 de renta con el 21-14, los mismos que se reflejaron la final de la manga, entregada por un claro 25-18 tras el que se comenzaba un nuevo partido.

El tercer set vio el resurgir de los verdes, pese a comenzar en un tono similar y verse en el electrónico otra vez un 8-3 que parecía peor augurio. Pero Unicaja tensó y se puso a dos tantos (16-14), sin poder aproximarse más (21-18), pero sí discutiendo en la recta final para ceder por 25-23. El mal comienzo se pudo arreglar tras resurgir la estabilidad en recepción y el orden en bloqueo, gracias a más contundencia en el saque, haciendo mayor daño. Se peleó hasta el final con la buena lectura de cara al futuro cercano de haber sido capaces de retomar el buen nivel de juego tras pasar un bache. Así las cosas, la mejora de los de Berenguel se vio reflejada en el cuarto set, con un 0-7 espectacular de inicio que sin embargo no se pudo conservar pese a ser una renta propicia para ello (5-8 y 16-14) y haber forzado así el tie-break.

Sin embargo, sin saber aprovechar la ocasión y simulando el tránsito del primer al segundo set, pero concentrado en una misma manga, de jugar muy bien a dar un bajón, Unicaja Costa de Almería tuvo que medirse de nuevo cuerpo a cuerpo con una plantilla mucho más amplia y de gran calidad. El error en parte se correspondió a cierto cansancio, pero una vez, pese a todo, se arregló la situación y se buscó el alargue del partido, aunque no pudo ser. Con todo, el cierre del partido conllevó un buen cargamento de buenas sensaciones y satisfacción por el esfuerzo, con la mente ya situada en Los Planos y en el asalto a la Supercopa, que comenzará a trabajarse de manera específica desde el lunes. Tras el encuentro de la final se emprendió el camino de regreso todo seguido hasta Almería, con descanso este domingo para la recuperación del plantel y, ahora sí, por fin, el arranque de toda una temporada de la que se esperan grandes alegrías.