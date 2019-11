Unicaja Costa de Almería pierde su condición de invicto (3-1)

Unicaja Costa de Almería sufrió en Los Planos su primera derrota de la temporada en la competición liguera y tendrá que esperar para sellar su billete directo hacia la Copa del Rey. Un grandísimo Teruel ejerció nuevamente de verdugo de un cuadro ahorrador que mostró su mejor versión en el tercer set, ya con un 2-0 en contra, de un auténtico partidazo en la cancha aragonesa.

Como se esperaba, el encuentro no defraudó. No era para menos. Sobre la cancha, los dos mejores equipos de la Superliga Masculina, con una sana rivalidad histórica desde hace mucho tiempo que convierte al encuentro entre turolenses y ahorradores en todo un clásico del voleibol español. Un duelo en la cumbre. Para colmo, el pase asegurado para la Copa del Rey estaba en juego en Los Planos. Los almerienses querían sellar su billete para la competición copera pero sabían de la dificultad de su rival. Tras un primer set muy igualado, reñido prácticamente hasta el final, el 1-0 cayó del lado local con un 25-22. Teruel estuvo mejor que Unicaja en bloqueo y por lo general en ataque, aunque los de Berenguel fueron algo más efectivos al saque. Pese a ello, los ahorradores comenzaron perdiendo una contienda que mantuvo siempre unos marcadores muy apretados.

El segundo asalto fue por los mismos derroteros que el primero en su inicio, aunque los de casa lograron imponer cierta ventaja con el 14-11. Antes, diferencias de dos puntos como máximo. Los de Berenguel debían mejorar en labores defensivas para no seguir cediendo terreno a los naranjas, que sí tenían la lección bien aprendida en lo que se refería a anular el ataque de un Unicaja Almería que se empezaba a ver obligado, desde el 16-12, a arriesgar más. Hage lo hizo, lideró el intento de reacción de los verdes, pero Teruel no daba tregua prácticamente y se llevó también el segundo set. Lo hizo por 25-19.

El cuadro almeriense recibirá el próximo sábado a las 19:30 horas a Urbia Voley Palma

Empezó fuerte Unicaja en el tercer set, aprovechando cada ocasión que le dejaba en bandeja un cuadro turolense que no estaba respondiendo en recepción como en los dos primeros sets. A los almerienses no les quedaba otra que echar toda la carne en el asador para tratar de mantener sus opciones de victoria. Así, los de Berenguel impusieron cinco puntos de diferencia con el 9-14. Los verdes estaban haciendo sangre en este set a su oponente, no dieron ni una bola por perdida, resurgieron moralmente y el choque creció en espectacularidad, para gusto de la grada de Los Planos. Unicaja acortó distancia en el global y puso el 2-1 con un 20-25.

Siguieron haciendo sus deberes los ahorradores en la cuarta manga, donde Teruel no estaba mostrando la buena versión de los dos primeros sets. De ello se aprovechó un Unicaja que no dejaba a los aragoneses sentirse tan cómodos como antes pero, arropados por su afición, el CV Teruel resurgió y tomó la iniciativa para tratar de cerrar ya el duelo y alzarse con una importante victoria ante Unicaja Costa de Almería. Y así fue. Tomaron carrerilla los locales con el 15-11 y puso las cosas muy cuesta arriba a los de Berenguel con el 19-13. La recta final fue algo tensa, con un parón de varios minutos por dos rojas que crearon cierta polémica en una contienda en la que confirmaron su triunfo por 3-1 los de casa tras ganar este último set por 25-17.